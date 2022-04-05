https://ria.ru/20220405/bucha-1781831045.html

Россия продолжит добиваться правды о провокации в Буче, заявил Косачев

Россия продолжит добиваться правды о провокации в Буче, заявил Косачев - РИА Новости, 05.04.2022

Россия продолжит добиваться правды о провокации в Буче, заявил Косачев

Россия продолжит добиваться проведения международного расследования постановки с якобы погибшими мирными жителями в украинской Буче, заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:21

2022-04-05T10:21

2022-04-05T10:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Россия продолжит добиваться проведения международного расследования постановки с якобы погибшими мирными жителями в украинской Буче, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."На нашей стороне правда, мы этого не делали, это провокация", - заявил политик в ходе стрима "Летучка", видео он выложил в своем Telegram-канале."Уже слишком много доказательств того, что это провокация, чтобы уходить от каких-то дискуссий. Все аргументы на столе - и, кроме "ай-я-яй, всё пропало", с украинской стороны и поддерживающих их западных спонсоров ни одного аргумента нет", - отметил политик.По его словам, все остальные аргументы у РФ: дата выхода из Бучи российских войск, попадание туда украинских войск, кадры, которые до этого были, информация в сетях от ряда слишком говорливых украинских политиков."Идёт колоссальная информационная война, где не может без ответа оставаться ни одна информационная атака", - заключил сенатор.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220405/medvedev-1781829124.html

https://ria.ru/20220405/bucha-1781820444.html

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Ольга Маркова

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