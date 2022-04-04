https://ria.ru/20220404/videokontrol-1781686334.html

В пяти крупных городах Ленобласти установили видеокамеры

В пяти крупных городах Ленобласти установили видеокамеры - РИА Новости, 04.04.2022

В пяти крупных городах Ленобласти установили видеокамеры

В Ленинградской с начала года к региональной системе видеонаблюдения и аналитики подключили около 300 видеокамер в Выборге, Тихвине, Новой Ладоге, Светогорске и РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:17

2022-04-04T14:17

2022-04-04T14:17

ленинградская область

старая ладога

ленинградская область

всеволожск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592343366_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_d345fa299be9cace61c374d95cfdd68f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. В Ленинградской с начала года к региональной системе видеонаблюдения и аналитики подключили около 300 видеокамер в Выборге, Тихвине, Новой Ладоге, Светогорске и Мурино, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в настоящее время в систему видеонаблюдения и аналитики Ленинградской области интегрированы более 1300 видеокамер в 31 населенном пункте и на автомобильных дорогах. 1092 видеокамеры используются для уличного наблюдения, 229 видеокамер — для контроля за транспортом.Информация с камер по каналам связи поступает в ГКУ ЛО "Региональный мониторинговый центр"."В прошлом году к ситуативной аналитике подключены несколько сотен камер, в том числе в популярных у туристов городах. Например, 24 видеокамеры были установлены на "умных остановках" в Гатчине, 85 камер — на территории парка Песчанка во Всеволожске, еще 11 камер — в Старой Ладоге. Эксперты из профильных ведомств в ходе выездных проверок положительно оценили функциональные возможности системы", — сказал в свою очередь, председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

https://ria.ru/20210907/turizm-1749051155.html

старая ладога

ленинградская область

всеволожск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

старая ладога, ленинградская область, всеволожск, общество