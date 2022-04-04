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В пяти крупных городах Ленобласти установили видеокамеры - РИА Новости, 04.04.2022
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В пяти крупных городах Ленобласти установили видеокамеры
В пяти крупных городах Ленобласти установили видеокамеры - РИА Новости, 04.04.2022
В пяти крупных городах Ленобласти установили видеокамеры
В Ленинградской с начала года к региональной системе видеонаблюдения и аналитики подключили около 300 видеокамер в Выборге, Тихвине, Новой Ладоге, Светогорске и РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:17
2022-04-04T14:17
ленинградская область
старая ладога
ленинградская область
всеволожск
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. В Ленинградской с начала года к региональной системе видеонаблюдения и аналитики подключили около 300 видеокамер в Выборге, Тихвине, Новой Ладоге, Светогорске и Мурино, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в настоящее время в систему видеонаблюдения и аналитики Ленинградской области интегрированы более 1300 видеокамер в 31 населенном пункте и на автомобильных дорогах. 1092 видеокамеры используются для уличного наблюдения, 229 видеокамер — для контроля за транспортом.Информация с камер по каналам связи поступает в ГКУ ЛО "Региональный мониторинговый центр"."В прошлом году к ситуативной аналитике подключены несколько сотен камер, в том числе в популярных у туристов городах. Например, 24 видеокамеры были установлены на "умных остановках" в Гатчине, 85 камер — на территории парка Песчанка во Всеволожске, еще 11 камер — в Старой Ладоге. Эксперты из профильных ведомств в ходе выездных проверок положительно оценили функциональные возможности системы", — сказал в свою очередь, председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.
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старая ладога, ленинградская область, всеволожск, общество
14:17 04.04.2022
 

В пяти крупных городах Ленобласти установили видеокамеры

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКомплекс автофиксации нарушений ПДД
Комплекс автофиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. В Ленинградской с начала года к региональной системе видеонаблюдения и аналитики подключили около 300 видеокамер в Выборге, Тихвине, Новой Ладоге, Светогорске и Мурино, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в настоящее время в систему видеонаблюдения и аналитики Ленинградской области интегрированы более 1300 видеокамер в 31 населенном пункте и на автомобильных дорогах. 1092 видеокамеры используются для уличного наблюдения, 229 видеокамер — для контроля за транспортом.
Информация с камер по каналам связи поступает в ГКУ ЛО "Региональный мониторинговый центр".
"В прошлом году к ситуативной аналитике подключены несколько сотен камер, в том числе в популярных у туристов городах. Например, 24 видеокамеры были установлены на "умных остановках" в Гатчине, 85 камер — на территории парка Песчанка во Всеволожске, еще 11 камер — в Старой Ладоге. Эксперты из профильных ведомств в ходе выездных проверок положительно оценили функциональные возможности системы", — сказал в свою очередь, председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.
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Ленинградская областьСтарая ЛадогаЛенинградская областьВсеволожскОбщество
 
 
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