14:27 04.04.2022 (обновлено: 14:39 04.04.2022)
"Аэрофлот" в рамках акции снизит цены на билеты по РФ на 30-35%
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в рамках акции снижает цены на перелеты с конца апреля по конец мая по всем российским направлениям на 30-35%, сообщили РИА Новости в компании.
"Аэрофлот" запускает масштабную акцию скидок на авиабилеты по всем внутрироссийским направлениям. С 4 по 12 апреля 2022 года пассажиры смогут приобрести билеты по существенной сниженной стоимости на период полетов с 28 апреля по 31 мая 2022 года. Средний размер скидки составит 30-35%", - говорится в сообщении.
Как уточняется, условия акции распространяются на собственные рейсы "Аэрофлота", а также на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемые под коммерческим управлением "Аэрофлота" (код SU в нумерации рейса). В акции участвуют наиболее популярные тарифы экономического класса с багажом ("оптимум") и без багажа ("лайт").
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Предложение будет действовать на прямых рейсах между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском/Владивостоком/Хабаровском и городами РФ. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск/Владивосток/Хабаровск. В случае снятия ограничений на полеты в южные города России в период проведения акции "Аэрофлот" будет готов оперативно предложить специальные условия для оформления перевозки по данным маршрутам.
"Мы понимаем важность поддержки наших пассажиров в части доступности перелетов и возможности заранее планировать поездки и отдых. Именно поэтому мы приняли решение существенно снизить цены на авиабилеты по всем внутренним направлениям в период наиболее активного планирования россиянами майских праздников и открытия летнего сезона", - отметил ВрИО гендиректора "Аэрофлота" Сергей Александровский.
Кроме того, "Аэрофлот" проведет традиционную майскую акцию в честь Победы в Великой Отечественной войне - предоставит ветеранам право бесплатного перелета по РФ и в страны СНГ 3-12 мая. Каждый участник праздничной акции может оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего.
Александровский также подчеркнул, что "Аэрофлот" в своей деятельности приложит максимальные усилия для успешной реализации мер государственной поддержки российской гражданской авиации, обозначенных на прошедшем у президента России Владимира Путина совещании по развитию авиатранспортной отрасли.