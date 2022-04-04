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"Аэрофлот" в рамках акции снизит цены на билеты по РФ на 30-35% - РИА Новости, 04.04.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" в рамках акции снизит цены на билеты по РФ на 30-35%
"Аэрофлот" в рамках акции снизит цены на билеты по РФ на 30-35% - РИА Новости, 04.04.2022
"Аэрофлот" в рамках акции снизит цены на билеты по РФ на 30-35%
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в рамках акции снижает цены на перелеты с конца апреля по конец мая по всем российским направлениям на 30-35%,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:27
2022-04-04T14:39
аэрофлот
экономика
москва
хабаровск
владивосток
россия (авиакомпания)
аврора (авиакомпания)
туризм
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в рамках акции снижает цены на перелеты с конца апреля по конец мая по всем российским направлениям на 30-35%, сообщили РИА Новости в компании.Как уточняется, условия акции распространяются на собственные рейсы "Аэрофлота", а также на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемые под коммерческим управлением "Аэрофлота" (код SU в нумерации рейса). В акции участвуют наиболее популярные тарифы экономического класса с багажом ("оптимум") и без багажа ("лайт").Предложение будет действовать на прямых рейсах между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском/Владивостоком/Хабаровском и городами РФ. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск/Владивосток/Хабаровск. В случае снятия ограничений на полеты в южные города России в период проведения акции "Аэрофлот" будет готов оперативно предложить специальные условия для оформления перевозки по данным маршрутам.Кроме того, "Аэрофлот" проведет традиционную майскую акцию в честь Победы в Великой Отечественной войне - предоставит ветеранам право бесплатного перелета по РФ и в страны СНГ 3-12 мая. Каждый участник праздничной акции может оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего.Александровский также подчеркнул, что "Аэрофлот" в своей деятельности приложит максимальные усилия для успешной реализации мер государственной поддержки российской гражданской авиации, обозначенных на прошедшем у президента России Владимира Путина совещании по развитию авиатранспортной отрасли.
https://ria.ru/20220322/aeroflot-1779488589.html
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аэрофлот, экономика, москва, хабаровск, владивосток, россия (авиакомпания), аврора (авиакомпания), новости - туризм
14:27 04.04.2022 (обновлено: 14:39 04.04.2022)
 

"Аэрофлот" в рамках акции снизит цены на билеты по РФ на 30-35%

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в рамках акции снижает цены на перелеты с конца апреля по конец мая по всем российским направлениям на 30-35%, сообщили РИА Новости в компании.
"Аэрофлот" запускает масштабную акцию скидок на авиабилеты по всем внутрироссийским направлениям. С 4 по 12 апреля 2022 года пассажиры смогут приобрести билеты по существенной сниженной стоимости на период полетов с 28 апреля по 31 мая 2022 года. Средний размер скидки составит 30-35%", - говорится в сообщении.
Как уточняется, условия акции распространяются на собственные рейсы "Аэрофлота", а также на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемые под коммерческим управлением "Аэрофлота" (код SU в нумерации рейса). В акции участвуют наиболее популярные тарифы экономического класса с багажом ("оптимум") и без багажа ("лайт").
Самолет Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе в аэропорту международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Предложение будет действовать на прямых рейсах между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском/Владивостоком/Хабаровском и городами РФ. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск/Владивосток/Хабаровск. В случае снятия ограничений на полеты в южные города России в период проведения акции "Аэрофлот" будет готов оперативно предложить специальные условия для оформления перевозки по данным маршрутам.
"Мы понимаем важность поддержки наших пассажиров в части доступности перелетов и возможности заранее планировать поездки и отдых. Именно поэтому мы приняли решение существенно снизить цены на авиабилеты по всем внутренним направлениям в период наиболее активного планирования россиянами майских праздников и открытия летнего сезона", - отметил ВрИО гендиректора "Аэрофлота" Сергей Александровский.
Кроме того, "Аэрофлот" проведет традиционную майскую акцию в честь Победы в Великой Отечественной войне - предоставит ветеранам право бесплатного перелета по РФ и в страны СНГ 3-12 мая. Каждый участник праздничной акции может оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего.
Александровский также подчеркнул, что "Аэрофлот" в своей деятельности приложит максимальные усилия для успешной реализации мер государственной поддержки российской гражданской авиации, обозначенных на прошедшем у президента России Владимира Путина совещании по развитию авиатранспортной отрасли.
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25 марта, 13:37Сказано в эфире
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ТуризмАэрофлотЭкономикаМоскваХабаровскВладивостокРоссия (авиакомпания)Аврора (авиакомпания)Новости - Туризм
 
 
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