https://ria.ru/20220404/tseny-1781689400.html

"Аэрофлот" в рамках акции снизит цены на билеты по РФ на 30-35%

"Аэрофлот" в рамках акции снизит цены на билеты по РФ на 30-35% - РИА Новости, 04.04.2022

"Аэрофлот" в рамках акции снизит цены на билеты по РФ на 30-35%

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в рамках акции снижает цены на перелеты с конца апреля по конец мая по всем российским направлениям на 30-35%,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:27

2022-04-04T14:27

2022-04-04T14:39

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москва

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туризм

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в рамках акции снижает цены на перелеты с конца апреля по конец мая по всем российским направлениям на 30-35%, сообщили РИА Новости в компании.Как уточняется, условия акции распространяются на собственные рейсы "Аэрофлота", а также на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемые под коммерческим управлением "Аэрофлота" (код SU в нумерации рейса). В акции участвуют наиболее популярные тарифы экономического класса с багажом ("оптимум") и без багажа ("лайт").Предложение будет действовать на прямых рейсах между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском/Владивостоком/Хабаровском и городами РФ. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск/Владивосток/Хабаровск. В случае снятия ограничений на полеты в южные города России в период проведения акции "Аэрофлот" будет готов оперативно предложить специальные условия для оформления перевозки по данным маршрутам.Кроме того, "Аэрофлот" проведет традиционную майскую акцию в честь Победы в Великой Отечественной войне - предоставит ветеранам право бесплатного перелета по РФ и в страны СНГ 3-12 мая. Каждый участник праздничной акции может оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего.Александровский также подчеркнул, что "Аэрофлот" в своей деятельности приложит максимальные усилия для успешной реализации мер государственной поддержки российской гражданской авиации, обозначенных на прошедшем у президента России Владимира Путина совещании по развитию авиатранспортной отрасли.

https://ria.ru/20220322/aeroflot-1779488589.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220325/sochi-1780052935.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, экономика, москва, хабаровск, владивосток, россия (авиакомпания), аврора (авиакомпания), новости - туризм