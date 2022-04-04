https://ria.ru/20220404/maska-1781625892.html

Алехно рассказал о лжи на шоу "Маска"

Алехно рассказал о лжи на шоу "Маска" - РИА Новости, 04.04.2022

Алехно рассказал о лжи на шоу "Маска"

Руслан Алехно, который скрывался в костюме Малыша, рассказал РИА Новости, о своей лжи на шоу "Маска" на НТВ. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:38

2022-04-04T10:38

2022-04-04T10:38

шоубиз

шоу "маска"

нтв

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Руслан Алехно, который скрывался в костюме Малыша, рассказал РИА Новости, о своей лжи на шоу "Маска" на НТВ. "Регина, подразумевая Даву, спросила, набирают ли мои видео в Интернете по 30 миллионов просмотров. Я ответил: "Ну, конечно, даже больше". Хотя у меня 30 миллионов не было. И еще был вопрос, есть ли у меня дочка. Я тоже соврал. В целом же старался отвечать честно, но слегка завуалированно", – сказал Алехно. Также исполнитель отметил, что хотел бы спеть дуэтом с теми, кто скрывается под масками Дракона и Монстрика. Их личности пока не раскрыли. В третьем сезоне "Маски" уже раскрыли Пса, в котором скрывался фигурист Роман Костомаров, Павлина (певица Альбина Джанабаева), Лошадь (актриса Нонна Гришаева), Джокера (певец Наваи Бакиров), Осьминога (певица Наталья Подольская) и Леопарда (Мари Краймбрери). Ранее Подольская показала, как надевала на себя костюм Осьминога, хотя изначально, как призналась уже на шоу, она могла выступать в образе Лошади.

https://ria.ru/20220328/kraymbreri-1780439172.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

шоу "маска", нтв