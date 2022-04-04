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Алехно рассказал о лжи на шоу "Маска" - РИА Новости, 04.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220404/maska-1781625892.html
Алехно рассказал о лжи на шоу "Маска"
Алехно рассказал о лжи на шоу "Маска" - РИА Новости, 04.04.2022
Алехно рассказал о лжи на шоу "Маска"
Руслан Алехно, который скрывался в костюме Малыша, рассказал РИА Новости, о своей лжи на шоу "Маска" на НТВ. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:38
2022-04-04T10:38
шоубиз
шоу "маска"
нтв
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Руслан Алехно, который скрывался в костюме Малыша, рассказал РИА Новости, о своей лжи на шоу "Маска" на НТВ. "Регина, подразумевая Даву, спросила, набирают ли мои видео в Интернете по 30 миллионов просмотров. Я ответил: "Ну, конечно, даже больше". Хотя у меня 30 миллионов не было. И еще был вопрос, есть ли у меня дочка. Я тоже соврал. В целом же старался отвечать честно, но слегка завуалированно", – сказал Алехно. Также исполнитель отметил, что хотел бы спеть дуэтом с теми, кто скрывается под масками Дракона и Монстрика. Их личности пока не раскрыли. В третьем сезоне "Маски" уже раскрыли Пса, в котором скрывался фигурист Роман Костомаров, Павлина (певица Альбина Джанабаева), Лошадь (актриса Нонна Гришаева), Джокера (певец Наваи Бакиров), Осьминога (певица Наталья Подольская) и Леопарда (Мари Краймбрери). Ранее Подольская показала, как надевала на себя костюм Осьминога, хотя изначально, как призналась уже на шоу, она могла выступать в образе Лошади.
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шоу "маска", нтв
10:38 04.04.2022
 
Алехно рассказал о лжи на шоу "Маска"

Скрывавшийся в образе Малыша Руслан Алехно рассказал о лжи на шоу "Маска"

© Фото предоставлено пресс-службой НТВРуслан Алехно на проекте "Маска"
Руслан Алехно на проекте Маска
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Руслан Алехно, который скрывался в костюме Малыша, рассказал РИА Новости, о своей лжи на шоу "Маска" на НТВ.
"Регина, подразумевая Даву, спросила, набирают ли мои видео в Интернете по 30 миллионов просмотров. Я ответил: "Ну, конечно, даже больше". Хотя у меня 30 миллионов не было. И еще был вопрос, есть ли у меня дочка. Я тоже соврал. В целом же старался отвечать честно, но слегка завуалированно", – сказал Алехно.
Также исполнитель отметил, что хотел бы спеть дуэтом с теми, кто скрывается под масками Дракона и Монстрика. Их личности пока не раскрыли.
В третьем сезоне "Маски" уже раскрыли Пса, в котором скрывался фигурист Роман Костомаров, Павлина (певица Альбина Джанабаева), Лошадь (актриса Нонна Гришаева), Джокера (певец Наваи Бакиров), Осьминога (певица Наталья Подольская) и Леопарда (Мари Краймбрери).
Ранее Подольская показала, как надевала на себя костюм Осьминога, хотя изначально, как призналась уже на шоу, она могла выступать в образе Лошади.
Мари Краймбрери на шоу Маска - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 12:59Шоубиз
Мари Краймбрери назвала время облачения в костюм Леопарда на "Маске"
 
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