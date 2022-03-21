Наталья Подольская назвала маски, которые выбирала перед шоу
© Фото предоставлено пресс-службой НТВНаталья Подольская в шоу "Маска"
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Из шоу "Маска" выбыл Осьминог – за ним скрывалась Наталья Подольская. В комментарии РИА Новости она отметила, что костюм стал для нее любовью с первого взгляда.
"На встрече с организаторами проекта мне показали несколько эскизов будущих костюмов. Осьминог был одним из первых, и это была любовь с первого взгляда. Не помню все костюмы, которые мне предлагали, но среди них точно еще была Лошадь", – сказала Наталья.
По словам артистки, несмотря на красоту Осьминога, выбор костюма мог оказаться для нее неудачным.
"На мой взгляд, Осьминог – один из самых красивых и интересных костюмов, такой женственный, монохромный, мы даже по движениям совпадаем. Тем не менее, иногда мне кажется, что выбор Осьминога был моей ошибкой, потому что в другом костюме, например, в Монстрике, мне бы проще было оставаться неузнанной. Но Осьминог поразил меня своим великолепием, я больше не могла смотреть ни на какие другие маски, хотела только эту", – рассказала певица.
© Фото предоставлено пресс-службой НТВНаталья Подольская в шоу "Маска"
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
Несмотря на кажущуюся массивность и тяжеловесность костюма, Подольская добавила, что находиться в нем было легко.
"В костюме Осьминога мне было комфортно. Он нетяжелый, очень маневренный, в нем легко. И дышать было нетрудно. Был не очень хороший обзор, но, в принципе, я подстроилась. Мы с ним слились! Костюм не ограничивал мои движения, в отличие, например, от Пончика, он – бедный – вообще шевелиться не может. Многочисленные щупальца не только мне не мешали, а, наоборот, помогали, придавая движениям большую амплитуду", – заключила звезда.
© Фото предоставлено пресс-службой НТВНаталья Подольская в шоу "Маска"
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
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