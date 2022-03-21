Наталья Подольская назвала маски, которые выбирала перед шоу

"На мой взгляд, Осьминог – один из самых красивых и интересных костюмов, такой женственный, монохромный, мы даже по движениям совпадаем. Тем не менее, иногда мне кажется, что выбор Осьминога был моей ошибкой, потому что в другом костюме, например, в Монстрике, мне бы проще было оставаться неузнанной. Но Осьминог поразил меня своим великолепием, я больше не могла смотреть ни на какие другие маски, хотела только эту", – рассказала певица.