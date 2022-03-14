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"Это мой краш": из шоу "Маска" выбыл Джокер - РИА Новости, 14.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220314/maska-1778005347.html
"Это мой краш": из шоу "Маска" выбыл Джокер
"Это мой краш": из шоу "Маска" выбыл Джокер - РИА Новости, 14.03.2022
"Это мой краш": из шоу "Маска" выбыл Джокер
Из третьего сезона шоу "Маска" выбыл Джокер: в брутальном костюме скрывался солист HammAli & Navai Наваи Бакиров. Он исполнил песню Николая Носкова "Это... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:43
2022-03-14T10:43
шоубиз
знаменитости
шоу "маска"
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Из третьего сезона шоу "Маска" выбыл Джокер: в брутальном костюме скрывался солист HammAli &amp; Navai Наваи Бакиров. Он исполнил песню Николая Носкова "Это здорово".Члены жюри выбирали между Джокером и Осьминогом – кто-то из них должен был покинуть проект в пятом выпуске. Решающим оказалось слово Тимура Батрутдинова, который решил, что Джокер должен уйти.Регина Тодоренко смогла отгадать певца, скрывающегося под маской. Увидев Наваи, Филипп Киркоров признался, что это его трек "Птичка" – это "краш".Первым выбывшим из третьего сезона шоу стал фигурист Роман Костомаров, что оказалась неожиданностью для членов жюри. Он выступал в костюме Пса.
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знаменитости, шоу "маска", шоу-бизнес
10:43 14.03.2022
 
"Это мой краш": из шоу "Маска" выбыл Джокер

Солист HammAli & Navai Наваи Бакиров выбыл из шоу "Маска" в костюме Джокера

© WeiT Media/YoutubeКадр из шоу "Маска"
Кадр из шоу Маска
© WeiT Media/Youtube
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Из третьего сезона шоу "Маска" выбыл Джокер: в брутальном костюме скрывался солист HammAli & Navai Наваи Бакиров. Он исполнил песню Николая Носкова "Это здорово".
Члены жюри выбирали между Джокером и Осьминогом – кто-то из них должен был покинуть проект в пятом выпуске. Решающим оказалось слово Тимура Батрутдинова, который решил, что Джокер должен уйти.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийско-азербайджанский музыкальный рэп-дуэт Александр Алиев и Наваи Бакиров (HammAli & Navai)
Российско-азербайджанский музыкальный рэп-дуэт Александр Алиев и Наваи Бакиров (HammAli & Navai) - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Российско-азербайджанский музыкальный рэп-дуэт Александр Алиев и Наваи Бакиров (HammAli & Navai)
Регина Тодоренко смогла отгадать певца, скрывающегося под маской. Увидев Наваи, Филипп Киркоров признался, что это его трек "Птичка" – это "краш".
"Такого тембра ни у кого нет. А "Птичка" – это мой краш, это хит, который я слушаю и просто кайфую. Спасибо тебе за эту песню", – сказал Киркоров.
Первым выбывшим из третьего сезона шоу стал фигурист Роман Костомаров, что оказалась неожиданностью для членов жюри. Он выступал в костюме Пса.
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