"Это мой краш": из шоу "Маска" выбыл Джокер
Солист HammAli & Navai Наваи Бакиров выбыл из шоу "Маска" в костюме Джокера
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Из третьего сезона шоу "Маска" выбыл Джокер: в брутальном костюме скрывался солист HammAli & Navai Наваи Бакиров. Он исполнил песню Николая Носкова "Это здорово".
Члены жюри выбирали между Джокером и Осьминогом – кто-то из них должен был покинуть проект в пятом выпуске. Решающим оказалось слово Тимура Батрутдинова, который решил, что Джокер должен уйти.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийско-азербайджанский музыкальный рэп-дуэт Александр Алиев и Наваи Бакиров (HammAli & Navai)
Российско-азербайджанский музыкальный рэп-дуэт Александр Алиев и Наваи Бакиров (HammAli & Navai)
Регина Тодоренко смогла отгадать певца, скрывающегося под маской. Увидев Наваи, Филипп Киркоров признался, что это его трек "Птичка" – это "краш".
"Такого тембра ни у кого нет. А "Птичка" – это мой краш, это хит, который я слушаю и просто кайфую. Спасибо тебе за эту песню", – сказал Киркоров.
Первым выбывшим из третьего сезона шоу стал фигурист Роман Костомаров, что оказалась неожиданностью для членов жюри. Он выступал в костюме Пса.
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