https://ria.ru/20220314/maska-1778005347.html

"Это мой краш": из шоу "Маска" выбыл Джокер

"Это мой краш": из шоу "Маска" выбыл Джокер - РИА Новости, 14.03.2022

"Это мой краш": из шоу "Маска" выбыл Джокер

Из третьего сезона шоу "Маска" выбыл Джокер: в брутальном костюме скрывался солист HammAli & Navai Наваи Бакиров. Он исполнил песню Николая Носкова "Это... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:43

2022-03-14T10:43

2022-03-14T10:43

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Из третьего сезона шоу "Маска" выбыл Джокер: в брутальном костюме скрывался солист HammAli & Navai Наваи Бакиров. Он исполнил песню Николая Носкова "Это здорово".Члены жюри выбирали между Джокером и Осьминогом – кто-то из них должен был покинуть проект в пятом выпуске. Решающим оказалось слово Тимура Батрутдинова, который решил, что Джокер должен уйти.Регина Тодоренко смогла отгадать певца, скрывающегося под маской. Увидев Наваи, Филипп Киркоров признался, что это его трек "Птичка" – это "краш".Первым выбывшим из третьего сезона шоу стал фигурист Роман Костомаров, что оказалась неожиданностью для членов жюри. Он выступал в костюме Пса.

https://ria.ru/20220313/maska-1777469876.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу "маска", шоу-бизнес