https://ria.ru/20220404/krizis-1781586122.html

Захарова сравнила подход Китая и Европы к кризису на Украине

Захарова сравнила подход Китая и Европы к кризису на Украине - РИА Новости, 04.04.2022

Захарова сравнила подход Китая и Европы к кризису на Украине

Китай видит и понимает глубинные процессы в украинском кризисе, в отличие от Европы, которая довольствуется поверхностной картинкой, не отличая правду от фейка, РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T00:22

2022-04-04T00:22

2022-04-04T00:22

в мире

си цзиньпин

чжао лицзянь

джо байден

сша

россия

китай

мид кнр

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Китай видит и понимает глубинные процессы в украинском кризисе, в отличие от Европы, которая довольствуется поверхностной картинкой, не отличая правду от фейка, заявила в эфире "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По её словам, в Китае "смотрят вглубь и понимают этимологию кризиса" и то, что к этому привели действия США, которые они позволяли себе и в других точках мира, нарушая суверенитет государств.В феврале представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter карикатуру, обличающую роль США в конфликте на Украине, и оставил подпись "США должны спросить у себя, кто все это затеял". На карикатуре изображен мужчина в образе дядюшки Сэма, символизирующего США, который задается вопросом: "Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?" При этом сам дядюшка Сэм "тушит" пожар вокруг таблички со словом "Украина" при помощи бензина.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США хотели бы услышать от Пекина слова осуждения в отношении российского руководства и военных за действия на Украине. Восемнадцатого марта состоялась беседа президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина, Белый дом по итогам разговора сообщил, что Байден рассказал главе Китая о последствиях поддержки российской спецоперации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781585898.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, си цзиньпин, чжао лицзянь, джо байден, сша, россия, китай, мид кнр, мария захарова, украина