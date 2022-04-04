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Захарова сравнила подход Китая и Европы к кризису на Украине - РИА Новости, 04.04.2022
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Захарова сравнила подход Китая и Европы к кризису на Украине
Захарова сравнила подход Китая и Европы к кризису на Украине - РИА Новости, 04.04.2022
Захарова сравнила подход Китая и Европы к кризису на Украине
Китай видит и понимает глубинные процессы в украинском кризисе, в отличие от Европы, которая довольствуется поверхностной картинкой, не отличая правду от фейка, РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T00:22
2022-04-04T00:22
в мире
си цзиньпин
чжао лицзянь
джо байден
сша
россия
китай
мид кнр
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Китай видит и понимает глубинные процессы в украинском кризисе, в отличие от Европы, которая довольствуется поверхностной картинкой, не отличая правду от фейка, заявила в эфире "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По её словам, в Китае "смотрят вглубь и понимают этимологию кризиса" и то, что к этому привели действия США, которые они позволяли себе и в других точках мира, нарушая суверенитет государств.В феврале представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter карикатуру, обличающую роль США в конфликте на Украине, и оставил подпись "США должны спросить у себя, кто все это затеял". На карикатуре изображен мужчина в образе дядюшки Сэма, символизирующего США, который задается вопросом: "Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?" При этом сам дядюшка Сэм "тушит" пожар вокруг таблички со словом "Украина" при помощи бензина.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США хотели бы услышать от Пекина слова осуждения в отношении российского руководства и военных за действия на Украине. Восемнадцатого марта состоялась беседа президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина, Белый дом по итогам разговора сообщил, что Байден рассказал главе Китая о последствиях поддержки российской спецоперации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781585898.html
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в мире, си цзиньпин, чжао лицзянь, джо байден, сша, россия, китай, мид кнр, мария захарова, украина
00:22 04.04.2022
 
Захарова сравнила подход Китая и Европы к кризису на Украине

Представитель МИД Захарова: Китай понимает суть кризиса на Украине, в отличие от Европы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Китай видит и понимает глубинные процессы в украинском кризисе, в отличие от Европы, которая довольствуется поверхностной картинкой, не отличая правду от фейка, заявила в эфире "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разговор (Лаврова и Ван И в Туньси) был... глубокий. И, конечно, речь шла не о наводящих вопросах китайских партнёров, а об информировании российской стороной всего того что предпринимается нами в связи со специальной военной операцией. С китайской стороны прозвучала их традиционная позиция, которую они озвучивают, кстати говоря, открыто... на понимание глубинных процессов, то, в чем отказывает себе Европа, которая видит только поверхностность сегодняшнего дня по картинкам... не удосуживаясь уточнить, а это фейки или это нечто настоящее", — сказала она.

По её словам, в Китае "смотрят вглубь и понимают этимологию кризиса" и то, что к этому привели действия США, которые они позволяли себе и в других точках мира, нарушая суверенитет государств.
В феврале представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter карикатуру, обличающую роль США в конфликте на Украине, и оставил подпись "США должны спросить у себя, кто все это затеял". На карикатуре изображен мужчина в образе дядюшки Сэма, символизирующего США, который задается вопросом: "Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?" При этом сам дядюшка Сэм "тушит" пожар вокруг таблички со словом "Украина" при помощи бензина.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
00:17
Захарова: Запад не понимает, что их санкции затронут и другие континенты
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США хотели бы услышать от Пекина слова осуждения в отношении российского руководства и военных за действия на Украине. Восемнадцатого марта состоялась беседа президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина, Белый дом по итогам разговора сообщил, что Байден рассказал главе Китая о последствиях поддержки российской спецоперации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
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В миреСи ЦзиньпинЧжао ЛицзяньДжо БайденСШАРоссияКитайМИД КНРМария ЗахароваУкраина
 
 
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