https://ria.ru/20220404/goroda-1781624005.html

Названы популярные города и поселки для поездок на майские праздники

Названы популярные города и поселки для поездок на майские праздники - РИА Новости, 04.04.2022

Названы популярные города и поселки для поездок на майские праздники

Эксперты составили рейтинг самых популярных курортных городов и поселков для поездок на майские праздники, сообщили в пресс-службе Tvil.ru. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:09

2022-04-04T16:09

2022-04-04T16:09

туризм

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых популярных курортных городов и поселков для поездок на майские праздники, сообщили в пресс-службе Tvil.ru."Чтобы избежать столпотворения на Первомай и День Победы, как это обычно бывает в Москве и Санкт-Петербурге, россияне уезжают в небольшие поселки, чтобы отдохнуть в тишине и спокойствии", — пояснили в пресс-службе, уточнив, что в список не вошли крупные города с населением более 130 тысяч человек.Согласно результатам исследования, чаще всего туристы бронируют жилье в поселках Дедеркой, Мисхор, Ильинский, селах Аскат и Абзаково. Также на период с 1 по 10 мая востребован отдых в подмосковном Домодедове, Андреаполе, Багратионовске, Выборге и абхазской Гагре.Отдых в этих населенных пунктах не только спокойный, но и бюджетный, добавили эксперты. Номер в отеле стоит от одной до 3,6 тысячи рублей в сутки.

https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781242566.html

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гагра

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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