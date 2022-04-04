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Названы популярные города и поселки для поездок на майские праздники
Названы популярные города и поселки для поездок на майские праздники - РИА Новости, 04.04.2022
Названы популярные города и поселки для поездок на майские праздники
Эксперты составили рейтинг самых популярных курортных городов и поселков для поездок на майские праздники, сообщили в пресс-службе Tvil.ru. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:09
2022-04-04T16:09
2022-04-04T16:09
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых популярных курортных городов и поселков для поездок на майские праздники, сообщили в пресс-службе Tvil.ru."Чтобы избежать столпотворения на Первомай и День Победы, как это обычно бывает в Москве и Санкт-Петербурге, россияне уезжают в небольшие поселки, чтобы отдохнуть в тишине и спокойствии", — пояснили в пресс-службе, уточнив, что в список не вошли крупные города с населением более 130 тысяч человек.Согласно результатам исследования, чаще всего туристы бронируют жилье в поселках Дедеркой, Мисхор, Ильинский, селах Аскат и Абзаково. Также на период с 1 по 10 мая востребован отдых в подмосковном Домодедове, Андреаполе, Багратионовске, Выборге и абхазской Гагре.Отдых в этих населенных пунктах не только спокойный, но и бюджетный, добавили эксперты. Номер в отеле стоит от одной до 3,6 тысячи рублей в сутки.
https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781242566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, выборг, гагра, москва, санкт-петербург, майские праздники, праздники, весна, туризм, туристы, отдых, абхазия, домодедово
Названы популярные города и поселки для поездок на майские праздники
Эксперты составили рейтинг популярных городов и поселков для поездок на майские праздники
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых популярных курортных городов и поселков для поездок на майские праздники, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.
"Чтобы избежать столпотворения на Первомай и День Победы, как это обычно бывает в Москве и Санкт-Петербурге, россияне уезжают в небольшие поселки, чтобы отдохнуть в тишине и спокойствии", — пояснили в пресс-службе, уточнив, что в список не вошли крупные города с населением более 130 тысяч человек.
Согласно результатам исследования, чаще всего туристы бронируют жилье в поселках Дедеркой, Мисхор, Ильинский, селах Аскат и Абзаково. Также на период с 1 по 10 мая востребован отдых в подмосковном Домодедове, Андреаполе, Багратионовске, Выборге и абхазской Гагре.
Отдых в этих населенных пунктах не только спокойный, но и бюджетный, добавили эксперты. Номер в отеле стоит от одной до 3,6 тысячи рублей в сутки.