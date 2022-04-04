https://ria.ru/20220404/glazev-1781346021.html

Сергей Глазьев: "украинский фактор" стоил России полтриллиона долларов

Сергей Глазьев: "украинский фактор" стоил России полтриллиона долларов - РИА Новости, 04.04.2022

Сергей Глазьев: "украинский фактор" стоил России полтриллиона долларов

Предложенная президентом РФ схема рублевых расчетов за газ вызвала непонимание в Евросоюзе, хотя Россия уже давно развивает торговлю в национальных валютах со... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:00

2022-04-04T11:00

2022-04-04T11:00

интервью

сергей глазьев

россия

евразийская экономическая комиссия

евросоюз

мвф

экономика

украина

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Предложенная президентом РФ схема рублевых расчетов за газ вызвала непонимание в Евросоюзе, хотя Россия уже давно развивает торговлю в национальных валютах со своими ближайшими партнерами. Какие реальные альтернативы могут быть у доллара и евро в мировой торговле, есть ли будущее у интеграции ЕАЭС в условиях санкций, и как странам союза дальше строить отношения с Украиной, рассказал в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев. Беседовала Мила Кузьмич.— Президент России принял решение перейти на рубль в расчетах за газ с недружественными странами. Какую роль российский рубль сейчас играет в торговле стран ЕАЭС, и можно ли нашим странам полностью перейти на расчеты в нацвалютах?— Если говорить о взаимной торговле, то во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС достигнуты серьезные успехи: в период с 2013 по 2020 годы платежи в национальных валютах увеличились с 63% до 74%. Россия использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% — с Казахстаном и 58% — с Киргизией.Доля рубля во взаимной торговле ЕАЭС значительна, но есть возможности для ее наращивания в таких странах, как, например, Кыргызстан, 40% торгового оборота с которым обслуживается в долларах. В Казахстане и Беларуси второй по значимости расчетной валютой также является доллар, который занимает 28% и 9% торгового оборота России с этими странами соответственно.Что касается торговли стран ЕАЭС вне России, то уровень распространения рубля здесь значительно ниже, чем в торговле с Россией. Исключением является только Республика Беларусь, использующая рубль почти в трети торговых операций со странами ЕАЭС вне России.— Как можно расширить использование нацвалют? От чего это зависит?— Фундаментально дальнейшее наращивание доли национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС в большей степени будет зависеть от уровня углубления их торгово-экономических отношений, а также от структуры торговли и уровня ее диверсификации.Кроме того, курс на дедолларизацию стран ЕАЭС будет зависеть от способности стран снизить уровень внешних рисков и от реализации комплекса поддерживающих мер, таких как: интеграция национальных платежных систем, хеджирование валютных рисков; обеспечение биржевой ликвидности по прямым валютным парам.— Какие еще расчеты Россия могла бы перевести в рубль? И может ли мировая торговля уйти от доллара? В каких валютах тогда торговать, может, в биткоинах?— В валютах тех стран, экономики которых, несмотря на западную классификацию, уже являются не только развитыми, но и ведущими по показателям экономического развития. К таковым де-факто относятся Китай, Индия и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Начать следует с того, чтобы совместно с Китаем и другими странами БРИКС отказаться от использования долларов и евро не только по капитальным, но и по текущим операциям.Кроме оплаты газа рублями страны-санкционеры необходимо обязать оплачивать наш импорт энергоносителей, металлов, удобрений, леса, зерна исключительно в "твердых" валютах: рубль, юань, физическое золото. Для этого Банку России необходимо обеспечить стабильность рубля – то есть регулировать его предложение для внешнеторговых операций в соответствии с торговым и платежным балансами.Возможный вариант – возврат к модели "переводного рубля", привязанного к ресурсам России: к нефти и газу, металлам, золоту, зерну. При этом обязать страны-импортеры поставлять за рубли (переводные рубли) товары по требуемой нам номенклатуре.И, да, безусловно, на фоне санкций стран НАТО, фактически парализовавших международные расчеты, нужно внедрять цифровые инструменты. В качестве альтернативы банковским переводам могут выступать не только криптовалюты, но и цифровые валюты, привязанные к стоимости других активов (стейблкоины). Эти инструменты доступны уже сегодня.Если Центробанк не будет их легализовывать, то хозяйствующие субъекты все равно будут вынуждены их использовать. Но в нелегитимном ключе они будут делать это с риском для себя. Поэтому сейчас необходимо срочно легализовать использование цифровых валют для, по меньшей мере, стейблкоинов в целях проведения трансграничных расчетов.— Я так понимаю, придется также строить какую-то альтернативу расчетной системе SWIFT?— Целесообразно создать платежно-расчетную систему в национальных валютах государств-членов ЕАЭС на базе Межгосбанка СНГ со своей системой обмена банковской информацией, оценки кредитных рисков, котировки курсов обмена валют. Далее — разработать и внедрить собственную независимую систему международных расчетов ЕАЭС, ШОС и БРИКС, которая могла бы устранить критическую зависимость от подконтрольной США системы SWIFT.Также необходимо договориться с Китаем о прямом сопряжении системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России с китайской системой для трансграничных операций в юанях (CIPS). Сейчас она уже обрабатывает ежедневные трансакции на сумму более 50 миллиардов долларов.Необходимо ускорить создание универсальной платежной системы для стран БРИКС и выпуск общей платежной карточки БРИКС, объединяющей китайскую UnionPay, бразильскую ELO, индийскую RuPay, а также российские платежные системы, а также переход на использование своих рейтинговых агентств.Вопреки позиции США и МВФ нашим странам нужно договориться о создании национальных систем защиты от глобальных рисков финансовой дестабилизации: создать институт резервирования по валютным операциям движения капитала; ввести налог на доходы от продажи активов нерезидентами, ставка которого будет зависеть от срока владения активом; предоставить странам возможность вводить ограничения на трансграничное перемещение капитала по представляющим угрозу операциям.— Вы сказали: ввести налог на продажу активов нерезидентами. А что делать с иностранными компаниями, которые приостановили работу в России или заявили об уходе с ее рынка? Национализировать?— Я бы передавал такие предприятия трудовым коллективам. Больше них никто не заинтересован в сохранении рабочих мест. А ведь это главный критерий, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление бросаемыми предприятиями.— Антироссийские санкции не угрожают интеграции внутри ЕАЭС? Наверняка ближайшие партнеры России испытывают определенное давление?— В Вашингтоне понимают, что в условиях единого экономического пространства пяти государств санкции против двух из них будут в значительной степени нейтрализованы механизмами общего рынка. Поэтому они угрожают их расширением на предприятия наших партнеров, которые активно сотрудничают с российскими, поддерживают с ними кооперационные связи. Но это ни в коей мере не останавливает нашу интеграцию. Наоборот, стимулирует нас расширять программы промышленной кооперации, замещать импорт, переводить торговлю на национальные валюты, развивать общие платежно-расчетные системы. На обострение внешних угроз мы отвечаем углублением интеграции.Наши взаимоотношения строятся на доверительной основе. Два года назад, столкнувшись с пандемией, национальные правительства вместе с Евразийской экономической комиссией приняли общие меры, которые позволили предотвратить появление барьеров во взаимной торговле и минимизировать негативные последствия карантинных мер для торгово-экономического сотрудничества. Также и сейчас, сразу же после введения "адских" антироссийских санкций, были оперативно выработаны коллективные меры, направленные на их нейтрализацию и смягчение последствий.Так, в части развития внутреннего рынка и стимулирования кооперации мы договорились о формировании новых логистических цепочек, о создании локализованных мощностей по сборке, техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов и по производству авиакомпонентов, комплектующих и запчастей.В части финансово-валютного рынка страны ЕАЭС условились расширить использование национальных валют во взаимной торговле, проработать механизм расчетов в национальных валютах и порядок перечисления пошлин в доход государств союза, в том числе с возможным использованием расчетно-клиринговой системы Межгосударственного банка. Кроме того, достигнута договоренность ускорить формирование Евразийской перестраховочной компании и принять нормативные акты, необходимые для ее функционирования.— Какими вы видите дальнейшие отношения России и Украины? Украинские власти любят говорить о вступлении Украины в ЕС. Имеет ли смысл обсуждать альтернативный путь — интеграцию в рамках ЕАЭС?— Конечно, участие Украины в едином экономическом пространстве ЕАЭС выглядит логичным и взаимовыгодным, в отличие от ее принудительного втягивания в неравноправную ассоциацию с ЕС.С вступлением в силу соглашения об ассоциации с ЕС Украина лишилась суверенитета, подчинилась торгово-экономической, внешней и оборонной политике ЕС. Заключив это соглашение, Украина обязалась участвовать под руководством ЕС в урегулировании региональных вооруженных конфликтов. При этом она сама стала "заряженной" на провоцирование военного конфликта с Россией.Если бы не клептократический характер украинской власти и череда предательств, обеспечивших доминирование западной линии в принятии Киевом ключевых решений, с высокой долей вероятности, выбор был бы сделан в пользу интеграции в таможенный и экономический союз с Россией. Это открыло бы перед украинской экономикой огромные перспективы развития и крупный рынок сбыта широкой номенклатуры высокотехнологических товаров, произведенных в контуре традиционных и вновь сформированных кооперационных связей.— Во сколько можно оценить потери Украины и России от фактического разрыва экономических отношений?— "Украинский фактор" и вызванные им внешние шоки стоили России, по самым скромным оценкам, до 200 миллиардов долларов, а с учетом международных санкций, – до 0,5 триллиона долларов. Потери Украины от разрыва кооперации с Россией и неэквивалентного внешнеэкономического обмена в рамках так называемой "ассоциации" с ЕС также исчисляются сотнями миллиардов долларов.Если бы Украина стала полноценной участницей единого экономического пространства ЕАЭС, то прирост товарооборота (без учета углеводородов) в результате взаимной интеграции и устранения торговых барьеров для украинской экономики мог быть весьма существенным – до 20% ВВП Украины.Согласно расчетам, только за счет одной меры — отмены в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП) экспортных пошлин на углеводороды, экспортируемые из России в Украину — положительный прирост сальдо торгового баланса Украины составил бы около пяти миллиардов долларов. Всего улучшение условий торговли для Украины, согласно проведенным накануне государственного переворота в Киеве в 2014 году оценкам, составило бы около 10 миллиардов долларов, что позволяло ей сбалансировать торговый баланс и обеспечить макроэкономическую устойчивость.— ЕАЭС в целом тоже несет потери?— Евразийская интеграция без Украины тоже проигрывает, так как дальнейшее развитие ЕАЭС всецело связано с реализацией совместных проектов. По оценкам ученых РАН и НАНУ, выпадение Украины из ЕЭП, инициированного именно ею еще в 2003 году, привело к потере около трети совокупного экономического потенциала ЕАЭС, оказавшегося в тисках инерционного сценария развития.Сам ЕАЭС без участия Украины теряет около трети потенциального прироста ВВП, и этот прирост обеспечила бы российско-украинская кооперация, преимущественно в высокотехнологических отраслях промышленности, что в условиях отсутствия пограничных барьеров и единого рынка способствовало бы технологическому преображению единого экономического пространства и обеспечило бы необходимый кумулятивный эффект.Полагаю, что с завершением специальной военной операции по демилитаризации и денацификации можно будет открыть новую страницу в торгово-экономических отношениях с Украиной, прежде всего, с предприятиями ЛДНР.

https://ria.ru/20220315/tovary-1778300733.html

https://ria.ru/20220314/dollar-1778134968.html

https://ria.ru/20220330/briks-1780911571.html

https://ria.ru/20220314/ekonomika-1778044638.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/poteri-1780482931.html

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777575967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, сергей глазьев, россия, евразийская экономическая комиссия, евросоюз, мвф, экономика, украина, санкции в отношении россии, евразийский экономический союз