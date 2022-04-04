https://ria.ru/20220404/forum-1781649890.html

Первый Российский винодельческий форум пройдет осенью 2022 года

Первый Российский винодельческий форум пройдет осенью 2022 года - РИА Новости, 04.04.2022

Первый Российский винодельческий форум пройдет осенью 2022 года

Первый Российский винодельческий форум пройдет осенью 2022 года, до этого в апреле состоится международная конференция по виноделию, сообщает фонд... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:10

2022-04-04T12:10

2022-04-04T12:12

экономика

антон кобяков

грузия

россия

армения

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Первый Российский винодельческий форум пройдет осенью 2022 года, до этого в апреле состоится международная конференция по виноделию, сообщает фонд "Росконгресс"."Уже осенью 2022 года пройдет первый Российский винодельческий форум, который станет крупным мероприятием по винодельческой тематике в России. Сейчас придается большое значение развитию виноградарства и виноделия, созданию благоприятных условий, способствующих повышению конкурентоспособности российской винодельческой продукции. Уверен, площадка конференции станет прекрасным подспорьем и стартом для продуктивного диалога", - приводит "Росконгресс" слова советника президента РФ Антона Кобякова.Также 22 апреля в Москве при поддержке фонда "Росконгресс" пройдет международная конференция "Новое законодательство и нормативные изменения в области виноделия России. Программа Национальный Коньячный Код в системе единого мониторинга качества винодельческой продукции. InnoWine-2022", на нее приглашены представители госструктур, курирующих винодельческую отрасль, а также представители производителей, поставщиков, импортеров и научных организаций из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и других стран."Основной целью Конференции является предоставление российским и зарубежным участникам рынка винодельческой продукции практической возможности для ознакомления, обмена мнениями и опытом по вопросам функционирования предприятий и организаций в современных экономических условиях", - говорится в сообщении. Также участники обсудят пути развития виноградарства и виноделия, повышения объемов экспорта-импорта продуктов виноделия стран дальнего и ближнего зарубежья, вопросы международного сотрудничества в сфере виноградарства и виноделия.

https://ria.ru/20211224/yarmarki-1765318985.html

https://ria.ru/20220331/vinodelie-1781001655.html

грузия

россия

армения

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, антон кобяков, грузия, россия, армения, фонд "росконгресс"