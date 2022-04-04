12:10 04.04.2022 (обновлено: 12:12 04.04.2022)
Первый Российский винодельческий форум пройдет осенью 2022 года
"Росконгресс" сообщил, что первый Российский винодельческий форум пройдет осенью 2022 года
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВиноград, выращенный в агрофирме "Южная" - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни "Кубань-Вино"
Виноград, выращенный в агрофирме "Южная" - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни "Кубань-Вино". Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Первый Российский винодельческий форум пройдет осенью 2022 года, до этого в апреле состоится международная конференция по виноделию, сообщает фонд "Росконгресс".
"Уже осенью 2022 года пройдет первый Российский винодельческий форум, который станет крупным мероприятием по винодельческой тематике в России. Сейчас придается большое значение развитию виноградарства и виноделия, созданию благоприятных условий, способствующих повышению конкурентоспособности российской винодельческой продукции. Уверен, площадка конференции станет прекрасным подспорьем и стартом для продуктивного диалога", - приводит "Росконгресс" слова советника президента РФ Антона Кобякова.
24 декабря 2021, 13:13Совфед разрешил проводить специализированные винодельческие ярмарки
Также 22 апреля в Москве при поддержке фонда "Росконгресс" пройдет международная конференция "Новое законодательство и нормативные изменения в области виноделия России. Программа Национальный Коньячный Код в системе единого мониторинга качества винодельческой продукции. InnoWine-2022", на нее приглашены представители госструктур, курирующих винодельческую отрасль, а также представители производителей, поставщиков, импортеров и научных организаций из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и других стран.
"Основной целью Конференции является предоставление российским и зарубежным участникам рынка винодельческой продукции практической возможности для ознакомления, обмена мнениями и опытом по вопросам функционирования предприятий и организаций в современных экономических условиях", - говорится в сообщении. Также участники обсудят пути развития виноградарства и виноделия, повышения объемов экспорта-импорта продуктов виноделия стран дальнего и ближнего зарубежья, вопросы международного сотрудничества в сфере виноградарства и виноделия.