https://ria.ru/20220404/blokirovka-1781656770.html

Блокировка Meta* создала ситуацию правовой неопределенности, заявили юристы

Блокировка Meta* создала ситуацию правовой неопределенности, заявили юристы - РИА Новости, 04.04.2022

Блокировка Meta* создала ситуацию правовой неопределенности, заявили юристы

Решение суда о блокировке Instagram* и Facebook* не отвечает на вопросы о том, как безопасно пользоваться этими соцсетями, блогеры "хотят как по минному полю",... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:33

2022-04-04T12:33

2022-04-04T12:33

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россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Решение суда о блокировке Instagram* и Facebook* не отвечает на вопросы о том, как безопасно пользоваться этими соцсетями, блогеры "хотят как по минному полю", считают опрошенные РИА Новости юристы.Ранее зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин направил в Генпрокуратуру вопросы о том, как пользоваться Instagram* и Facebook* и не попасть при этом под уголовную или административную ответственность."После признания Meta* экстремистской организацией, российский бизнес и блогеры массово жалуются, что теперь "ходят как по минному полю". Блокировка этих платформ вызвала много вопросов и создала ситуацию правовой неопределенности. К сожалению, решение Тверского суда не отвечает на многие вопросы, поэтому мы направили обращение к Г-ну Горелкину, чтобы он оказал содействие в получении разъяснений Генпрокуратуры, по определенным вопросам", - сказал РИА Новости председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.Он напомнил, что раньше ни в одной стране мира не было такого решения о признании организаций, владеющих подобными интернет сервисами, экстремистскими. "Более того, закон об экстремистской деятельности рассчитан на его применение к юридическим, физическим лицам и к определенным формированиям, а не социальным сетям", - добавил юрист.Он отметил, что нет правоприменительной практики, которую можно было бы использовать. "Официальные и письменные разъяснения помогут в определении правил и будут некой инструкцией как для государственных органов так и для граждан, а также бизнеса. Самое главное, это поможет предупредить и защитить пользователей от возможной ответственности", - сказал Журавлев.Генеральный директор Moscow Digital School Дмитрий Захаров пояснил РИА Новости, что блокировка продуктов Meta Platforms Inc*. поставила бизнес в неопределенное положение. "А признание Meta Platforms Inc*. экстремистской организацией вызывает опасения и риск возможной юридической ответственности за нашу деятельность на данных платформах", - отметил он.Юрист назвал блокировку Meta* большой проблемой, ведь Facebook* и Instagram* одни из самых популярных социальных сетей в России. "Наша компания, как и большинство других, использовала рекламные возможности данных социальных сетей. С их блокировкой мы теряем большой процент потенциальных клиентов, а соответственно и прибыль. К тому же, многие компании работают не только на российском рынке, а предоставляют свои услуги и продукты другим государствам. Учитывая, что продукты Meta* главные мировые соцсети, встает вопрос о том, как таким компаниям продолжать свою деятельность. Но несмотря на блокировку, большинство представителей бизнеса продолжили свое присутствие на этих платформах, как, впрочем, и пользователи, благодаря vpn-сервисам, что ставит вопрос о целесообразности этой блокировки в целом, но и вызывает опасения из-за возможных последствий такого использований этих платформ", - сказал Захаров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220404/zapad-1781555831.html

https://ria.ru/20220401/ponasenkov-1781400620.html

https://ria.ru/20220316/feyki-1778537602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

цензура, россия, facebook, instagram, общество, технологии, интернет