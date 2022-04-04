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TAC: Америке придется заплатить за оскорбления Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 04.04.2022
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TAC: Америке придется заплатить за оскорбления Байдена в адрес Путина
TAC: Америке придется заплатить за оскорбления Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 04.04.2022
TAC: Америке придется заплатить за оскорбления Байдена в адрес Путина
Джо Байден позволил себе скатиться до самых отвратительных оскорблений в адрес лидера ядерной державы, с которой у Америки никогда не было прямого конфликта, и... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:37
2022-04-04T14:33
в мире
марк милли
джон маккейн (политик)
валерий герасимов
франция
варшава
россия
ситуация на украине
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Джо Байден позволил себе скатиться до самых отвратительных оскорблений в адрес лидера ядерной державы, с которой у Америки никогда не было прямого конфликта, и результаты этой дипломатии предстоит испытать всему миру, пишет аналитик и публицист Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative.По его мнению, ситуация, когда помощники главы Белого дома и члены кабинета изо всех сил пытаются заверить журналистов, что "президент Соединенных Штатов не имел в виду то, что только что сказал президент Соединенных Штатов", выглядит особенно показательной на фоне традиций американской политики."В самом деле, когда Байден характеризует задачу Америки в мире как лидерство в глобальной борьбе между демократией и автократией, какова желаемая и предопределенная судьба лидеров, против которых мы выступаем, как не их насильственное изгнание? В 2014 году США помогли финансировать революцию на майдане, в результате которой был свергнут демократически избранный президент Виктор Янукович. Сенатор Джон Маккейн и Виктория Нуланд из Госдепартамента были замечены на площади подбадривающими повстанцев", — напомнил Бьюкенен.Эксперт также высказался о непозволительности риторики Байдена в такой напряженной обстановке: подобными заявлениями американский президент только разрушает последние дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном, когда связи с Францией, Турцией и Израилем еще остаются активными."Мы уже платим свою цену. Министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли обнаружили, что их защищенные линии связи в российском правительстве отключены. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов трубку не берут", — пояснил он.В конце марта, во время визита в Польшу, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой" для России и что Путин "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что президент не имел в виду смену власти в России, а затем и сам Байден отрицательно ответил на соответствующий вопрос.Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал такую риторику недопустимой и непростительной для руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.
https://ria.ru/20220404/ssha-1781598245.html
https://ria.ru/20220403/amerika-1781546773.html
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в мире, марк милли, джон маккейн (политик), валерий герасимов, франция, варшава, россия, ситуация на украине
13:37 04.04.2022 (обновлено: 14:33 04.04.2022)
 
TAC: Америке придется заплатить за оскорбления Байдена в адрес Путина

The American Conservative: дипломатия Джо Байдена ограничена оскорблениями Путина

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Джо Байден позволил себе скатиться до самых отвратительных оскорблений в адрес лидера ядерной державы, с которой у Америки никогда не было прямого конфликта, и результаты этой дипломатии предстоит испытать всему миру, пишет аналитик и публицист Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative.
По его мнению, ситуация, когда помощники главы Белого дома и члены кабинета изо всех сил пытаются заверить журналистов, что "президент Соединенных Штатов не имел в виду то, что только что сказал президент Соединенных Штатов", выглядит особенно показательной на фоне традиций американской политики.
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"В самом деле, когда Байден характеризует задачу Америки в мире как лидерство в глобальной борьбе между демократией и автократией, какова желаемая и предопределенная судьба лидеров, против которых мы выступаем, как не их насильственное изгнание? В 2014 году США помогли финансировать революцию на майдане, в результате которой был свергнут демократически избранный президент Виктор Янукович. Сенатор Джон Маккейн и Виктория Нуланд из Госдепартамента были замечены на площади подбадривающими повстанцев", — напомнил Бьюкенен.
Эксперт также высказался о непозволительности риторики Байдена в такой напряженной обстановке: подобными заявлениями американский президент только разрушает последние дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном, когда связи с Францией, Турцией и Израилем еще остаются активными.
"Мы уже платим свою цену. Министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли обнаружили, что их защищенные линии связи в российском правительстве отключены. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов трубку не берут", — пояснил он.
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В конце марта, во время визита в Польшу, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой" для России и что Путин "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что президент не имел в виду смену власти в России, а затем и сам Байден отрицательно ответил на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал такую риторику недопустимой и непростительной для руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.
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