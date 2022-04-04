13:37 04.04.2022 (обновлено: 14:33 04.04.2022)
TAC: Америке придется заплатить за оскорбления Байдена в адрес Путина
The American Conservative: дипломатия Джо Байдена ограничена оскорблениями Путина
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Джо Байден позволил себе скатиться до самых отвратительных оскорблений в адрес лидера ядерной державы, с которой у Америки никогда не было прямого конфликта, и результаты этой дипломатии предстоит испытать всему миру, пишет аналитик и публицист Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative.
По его мнению, ситуация, когда помощники главы Белого дома и члены кабинета изо всех сил пытаются заверить журналистов, что "президент Соединенных Штатов не имел в виду то, что только что сказал президент Соединенных Штатов", выглядит особенно показательной на фоне традиций американской политики.
"В самом деле, когда Байден характеризует задачу Америки в мире как лидерство в глобальной борьбе между демократией и автократией, какова желаемая и предопределенная судьба лидеров, против которых мы выступаем, как не их насильственное изгнание? В 2014 году США помогли финансировать революцию на майдане, в результате которой был свергнут демократически избранный президент Виктор Янукович. Сенатор Джон Маккейн и Виктория Нуланд из Госдепартамента были замечены на площади подбадривающими повстанцев", — напомнил Бьюкенен.
Эксперт также высказался о непозволительности риторики Байдена в такой напряженной обстановке: подобными заявлениями американский президент только разрушает последние дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном, когда связи с Францией, Турцией и Израилем еще остаются активными.
"Мы уже платим свою цену. Министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли обнаружили, что их защищенные линии связи в российском правительстве отключены. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов трубку не берут", — пояснил он.
В конце марта, во время визита в Польшу, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой" для России и что Путин "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что президент не имел в виду смену власти в России, а затем и сам Байден отрицательно ответил на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал такую риторику недопустимой и непростительной для руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.