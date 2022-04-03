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Теракт в метро в Санкт-Петербурге (2017)

Теракт в метро в Санкт-Петербурге (2017) - РИА Новости, 03.04.2022

Теракт в метро в Санкт-Петербурге (2017)

3 апреля 2017 года около 14.40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь"... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T00:24

2022-04-03T00:24

2022-04-03T00:24

справки

теракт в санкт-петербурге

аброр азимов

акбаржон джалилов

акрам азимов

россия

узбекистан

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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3 апреля 2017 года около 14.40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, 67 лицам был причинен вред здоровью различной степени тяжести.После взрыва, произошедшем в третьем вагоне поезда, машинист не стал останавливать поврежденный состав в задымленном тоннеле и вывел его на станцию "Технологический институт". Это позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим, что спасло жизни сотен людей. После теракта к месту происшествия по указанию руководителя Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) были направлены силы и средства подразделений оперативного реагирования ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Для ликвидации последствий теракта задействовали всю петербургскую подсистему "Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", было привлечено около тысячи человек личного состава и более двухсот пятидесяти единиц техники. Одни из первых прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России, которые в кратчайшие сроки совместно с бригадами скорой медицинской помощи организовали оказание помощи и эвакуацию более 1,2 тысячи пассажиров метрополитена на поверхность. На Технологической площади города был развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также организован пункт приема и сортировки пострадавших. Сюда же прибывали автомобили скорой помощи и вертолет санитарной авиации, которые без промедления доставляли всех пострадавших в лечебные учреждения Санкт-Петербурга. Параллельно с работами на станции "Технологический институт" сотрудники МЧС проводили поисковые работы на перегоне между станциями, где произошел взрыв, на случай, если взрывной волной кого-то "выкинуло" из поезда.Спустя час спасательные работы в метрополитене были завершены.В связи со случившимся метрополитен в Санкт-Петербурге временно приостановил работу. Для транспортного обеспечения города дополнительно было развернуто пять маршрутов автобусов, дублирующих линии метрополитена. Ряд перевозчиков такси и дирекция западного скоростного диаметра отменили плату за проезд. Простые автомобилисты предлагали свои услуги по перевозке горожан.К вечеру 3 апреля удалось практически полностью восстановить движение электропоездов на всех ветках Петербургского метрополитена, исключая лишь несколько станций. Утром 4 апреля 2017 года метрополитен возобновил работу в полном объеме. Тем не менее, по информации администрации губернатора Петербурга, до 10 часов утра продолжалось движение автобусов-дублеров по маршруту 2М (60 автобусов, от станции "Петроградская" до станции "Московская"). Усиленные и измененные маршруты городского электротранспорта действовали весь день. По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга с 4 апреля в городе был объявлен трехдневный траур по жертвам теракта. В 2020 году у входа на станцию метрополитена "Технологический институт" установили мемориальную доску с именами погибших. За действия после взрыва трое сотрудников метрополитена Санкт-Петербурга, в том числе машинист электропоезда, были награждены медалью "За спасение погибавших". Они также были удостоены нагрудного знака "Почетный работник транспорта РФ". Сразу после взрыва в метро Санкт-Петербурга Главное управление по расследованию особо важных уголовных дел Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт). В ходе проведения следственных действий было установлено, что еще одно неразорвавшееся взрывное устройство находилось на станции метро "Площадь Восстания". Инспектор по станциям службы контроля на метрополитене 3 апреля обнаружил бесхозную черную сумку в вестибюле станции у эскалатора на переходе на станцию "Маяковская". Сообщение об этом поступило в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 14.30. Все пассажиры были эвакуированы, станция закрыта. В результате осмотра взрывотехники установили, что в сумке находится самодельное взрывное устройство, замаскированное под автомобильный огнетушитель. Оно было обезврежено на месте. Следственный комитет установил, что исполнителем теракта являлся уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. По версии следствия, сначала террорист установил бомбу на станции "Площадь Восстания", чтобы дистанционно привести ее в действие, но она не сработала из-за ошибки в конструкции. Джалилов, вернувшись на место закладки, увидел, что бомбой занимаются сотрудники правоохранительных органов, сел в поезд и на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" активировал еще одно взрывное устройство, которое было у него с собой. Следствию удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. Теракт совершили участники радикального исламистского сообщества "Катиба Таухид валь Джихад"*, созданного не позднее 2013 года на территории Сирии уроженцем Киргизии Сирожидином Мухтаровым для осуществления террористической деятельности, в том числе против России и ее граждан. Заказчик, организаторы и исполнители террористического акта в Санкт-Петербурге даже не были знакомы между собой, а общались исключительно с помощью современных средств коммуникации. В качестве обвиняемых по уголовному делу были привлечены 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова и Мухамадюсуп Эрматов. По данным следствия, Аброр Азимов – один из организаторов теракта. Его брат – Акрам Азимов – в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию. Для совершения терактов члены сообщества изготовили три взрывных устройства. Террорист-смертник Акбаржон Джалилов согласно общему плану и отведенной ему роли собрал два взрывных устройства. Одно из них он разместил на платформе станции "Площадь Восстания", которое обезвредили сотрудники правоохранительных органов, а второе взорвал в вагоне поезда в метро. Кроме того, за сутки до совершения террористического акта Джалилов передал Мухамадюсупу Эрматову изготовленные им компоненты третьего взрывного устройства, а Эрматов, совместно со своим братом Ибрагимом и другими членами террористического сообщества осуществили его сборку. Но они не смогли совершить новый теракт, так как их задержали в результате спецоперации, а изготовленное ими взрывное устройство было обезврежено и изъято. 1 февраля 2019 года стало известно, что расследование уголовного дела о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга завершено, и оно направлено в суд. Ни один из подсудимых не признал свою вину. 10 декабря 2019 года суд в Санкт-Петербурге приговорил Акрама Азимова, Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых к 28 годам лишения свободы по совокупности преступлений. Содик Ортиков получил 22 года, Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов – по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев – по 19. Основной фигурант Аброр Акимов единственный получил пожизненное заключение. Также все они были оштрафованы судом на суммы от 500 до 800 тысяч рублей. Они были признаны виновными в участии в террористическом сообществе, в покушении на два теракта, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств. Приговор вступил в силу в 2021 году после рассмотрения апелляционных жалоб осужденных, во время которого координатору Аброру Азимову наказание в виде пожизненного заключения не изменили, а остальным фигурантам дела наказание было незначительно снижено из-за исключения указания на осуждение за действия, связанные с получением компонентов и частей самодельного взрывного устройства, их перевозкой и хранением. По данным следствия, был возбужден также ряд уголовных дел в отношении участников подготовки теракта, которые скрываются за рубежом. Они объявлены в международный розыск. В августе 2018 года Басманный суд Москвы заочно арестовал предполагаемого заказчика теракта в Петербурге Сирожидина Мухтарова, уроженца Киргизии, и предполагаемого второго организатора теракта Бобиржона Махбубова, уроженца Узбекистана. Мухтаров считается главарем запрещенной в России террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад"*. По данным спецслужб Киргизии, он причастен к нескольким терактам на своей родине.В апреле 2019 года Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест гражданина Киргизии Исломбека Тургунова, обвиняемого в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга. Ему вменяется часть 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). По версии следствия, Тургунов входил в террористическую группировку "Катиба Таухид валь-Джихад"*.Еще один член этой организации гражданин Киргизии Мухаммаджон Турдиев, проходивший свидетелем по делу о теракте в петербургском метро в 2017 году, сообщил, что планировал взорвать военный корабль во Владивостоке. План боевика сорвался, когда его задержали на границе России с Украиной. Уголовное дело о несостоявшемся теракте выделено в отдельное производство. В конце 2017 года суд в Бишкеке (Киргизия) приговорил его к восьми годам лишения свободы. * Террористическая организация, запрещенная в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

узбекистан

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Алёна Пава

справки, теракт в санкт-петербурге, аброр азимов, акбаржон джалилов, акрам азимов, россия, узбекистан, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)