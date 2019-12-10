Суд вынес приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании первого Западного окружного военного суда

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании первого Западного окружного военного суда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Суд в Суд в Санкт-Петербурге приговорил десятерых фигурантов дела о теракте в метро Петербурга в апреле 2017 года к наказанию в виде лишения свободы от 19 до 28 лет, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Акрам Азимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы приговорены вторым Западным окружным военным судом к 28 годам лишения свободы по совокупности преступлений — прокурор просил им пожизненного заключения.

Содик Ортиков получил 22 года, Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов — по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — по 19.

Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на скамье подсудимых оказались 11 человек. Основной фигурант Аброр Акимов единственный получил пожизненное. Также все они оштрафованы судом на суммы от 500 до 800 тысяч рублей.

Как установил суд, все обвиняемые были знакомы между собой, поддерживали связь по телефону и интернету, где обсуждали детали готовящегося взрыва, подыскивали места совершения теракта, а также некоторые из них были соседями по квартире, где были найдены следы еще одного самодельного взрывного устройства.