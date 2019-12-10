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Суд вынес приговор по делу о теракте в метро в Петербурге
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РИА Новости

Суд вынес приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

13:33 10.12.2019 (обновлено: 22:49 10.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании первого Западного окружного военного суда
Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании первого Западного окружного военного суда
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании первого Западного окружного военного суда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге приговорил десятерых фигурантов дела о теракте в метро Петербурга в апреле 2017 года к наказанию в виде лишения свободы от 19 до 28 лет, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Акрам Азимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы приговорены вторым Западным окружным военным судом к 28 годам лишения свободы по совокупности преступлений — прокурор просил им пожизненного заключения.
Содик Ортиков получил 22 года, Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов — по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — по 19.
Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на скамье подсудимых оказались 11 человек. Основной фигурант Аброр Акимов единственный получил пожизненное. Также все они оштрафованы судом на суммы от 500 до 800 тысяч рублей.
Аброр Азимов в суде
Вчера, 13:18
Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок
Как установил суд, все обвиняемые были знакомы между собой, поддерживали связь по телефону и интернету, где обсуждали детали готовящегося взрыва, подыскивали места совершения теракта, а также некоторые из них были соседями по квартире, где были найдены следы еще одного самодельного взрывного устройства.
Третьего апреля 2017 года около 14:40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник Акбарджон Джалилов, пострадали несколько десятков пассажиров метрополитена. Тяжкий вред здоровью получили десять человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.
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Взрыв в метро в Санкт-ПетербургеСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Надо было абсолютно всем бармалеям давать пожизненные сроки... А наши суды всё играют с кровавыми злодеями в гуманность и либеральность... Зло терроризма и экстремизма надо калёным железом вырезать на территории нашей страны!
10 декабря, 13:57
Игорь Соколов
7800012
На хорошей зоне пяти лет хватит. Главное в нужный барак подселить. С тубиками...
10 декабря, 14:14
Михаил Арутюнянц
2022010
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