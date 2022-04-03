https://ria.ru/20220403/serbiya-1781582714.html

Наблюдатели ПА ОДКБ: выборы в Сербии прошли в демократической обстановке

Наблюдатели ПА ОДКБ: выборы в Сербии прошли в демократической обстановке - РИА Новости, 03.04.2022

Наблюдатели ПА ОДКБ: выборы в Сербии прошли в демократической обстановке

Выборы президента и депутатов Скупщины (парламента) Сербии прошли в воскресенье в демократической обстановке с соблюдением законодательства страны и всех... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T23:17

2022-04-03T23:17

2022-04-03T23:17

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БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Выборы президента и депутатов Скупщины (парламента) Сербии прошли в воскресенье в демократической обстановке с соблюдением законодательства страны и всех международных норм по организации избирательного процесса, сообщила группа наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ.В Сербии в воскресенье состоялись очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Волеизъявление проходило на более чем 8 тысячах участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира.Сербский избирком ранее зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или нескольких избирательных блоков.Избирком аккредитовал 3,5 тысячи наблюдателей из сербских и международных организаций. Совфед РФ также сформировал делегацию для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами в Сербии. Сенаторы работали в составе миссий Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ) и Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ. Наблюдатели от ПА ОДКБ - представители парламентов государств ОДКБ: Армении, Белоруссии, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Совфеда и Госдумы РФ.

https://ria.ru/20220401/serbiya-1781309091.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, одкб, сербия