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Наблюдатели ПА ОДКБ: выборы в Сербии прошли в демократической обстановке - РИА Новости, 03.04.2022
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Наблюдатели ПА ОДКБ: выборы в Сербии прошли в демократической обстановке
Наблюдатели ПА ОДКБ: выборы в Сербии прошли в демократической обстановке - РИА Новости, 03.04.2022
Наблюдатели ПА ОДКБ: выборы в Сербии прошли в демократической обстановке
Выборы президента и депутатов Скупщины (парламента) Сербии прошли в воскресенье в демократической обстановке с соблюдением законодательства страны и всех... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T23:17
2022-04-03T23:17
в мире
одкб
сербия
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БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Выборы президента и депутатов Скупщины (парламента) Сербии прошли в воскресенье в демократической обстановке с соблюдением законодательства страны и всех международных норм по организации избирательного процесса, сообщила группа наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ.В Сербии в воскресенье состоялись очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Волеизъявление проходило на более чем 8 тысячах участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира.Сербский избирком ранее зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или нескольких избирательных блоков.Избирком аккредитовал 3,5 тысячи наблюдателей из сербских и международных организаций. Совфед РФ также сформировал делегацию для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами в Сербии. Сенаторы работали в составе миссий Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ) и Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ. Наблюдатели от ПА ОДКБ - представители парламентов государств ОДКБ: Армении, Белоруссии, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Совфеда и Госдумы РФ.
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в мире, одкб, сербия
23:17 03.04.2022
 
Наблюдатели ПА ОДКБ: выборы в Сербии прошли в демократической обстановке

Наблюдатели ПА ОДКБ: выборы в Сербии прошли в демократической обстановке

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Белград, Сербия
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Выборы президента и депутатов Скупщины (парламента) Сербии прошли в воскресенье в демократической обстановке с соблюдением законодательства страны и всех международных норм по организации избирательного процесса, сообщила группа наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ.
"Группа международных наблюдателей пришла к выводу, что президентские и парламентские выборы в Республике Сербия прошли в демократической обстановке, полностью соответствовали национальному законодательству и международным нормам о выборах, что подтверждает соблюдение государством своих международных обязательств про проведению демократических выборов, обеспечению избирательных прав и свобод всех участников избирательного процесса", - говорится в официальном заключении группы наблюдателей ПА ОДКБ.
В Сербии в воскресенье состоялись очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Волеизъявление проходило на более чем 8 тысячах участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира.
Сербский избирком ранее зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или нескольких избирательных блоков.
Избирком аккредитовал 3,5 тысячи наблюдателей из сербских и международных организаций. Совфед РФ также сформировал делегацию для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами в Сербии. Сенаторы работали в составе миссий Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ) и Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ. Наблюдатели от ПА ОДКБ - представители парламентов государств ОДКБ: Армении, Белоруссии, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Совфеда и Госдумы РФ.
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