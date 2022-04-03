https://ria.ru/20220403/serbiya-1781581214.html

Наблюдатели ПА ОДКБ пока не увидели нарушений на выборах в Сербии

Наблюдатели ПА ОДКБ пока не увидели нарушений на выборах в Сербии - РИА Новости, 03.04.2022

Наблюдатели ПА ОДКБ пока не увидели нарушений на выборах в Сербии

Наблюдатели Парламентской Ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) пока не увидели нарушений на выборах президента и парламента Сербии, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T16:58

2022-04-03T16:58

2022-04-03T22:57

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сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Наблюдатели Парламентской Ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) пока не увидели нарушений на выборах президента и парламента Сербии, заявил РИА Новости координатор международной миссии наблюдателей организации, депутат Госдумы Владимир Новиков.В Сербии проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на более чем 8 тысячах участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира. Сербский избирком зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в парламент. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или нескольких избирательных блоков. По данным избиркома к 14.00 (15.00 мск), явка составила 31,56%."Сербское законодательство позволяет голосовать только в день выборов. К настоящему времени мы проехали около 25 избирательных участков, каких-то серьезных нарушений мы не увидели, надеемся, что не увидим и до конца дня голосования. Избирательный процесс полностью демократический, высказаться могли все", - сказал агентству координатор международных наблюдателей от ПА ОДКБ."Все идет подготовленно, организованно. Мы работаем на избирательных участках с момента открытия в 7.00 (8.00 мск), и сначала была очень невысокая явка. Но начиная с 10.00 (11.00 мск) люди пошли потоком, и к 11.30 (12.30 мск) на многих избирательных участках, которые мы посетили, были очереди по 30-50 человек. По меркам российского законодательства это очень серьезно - люди стоят в очередях, большое желание проголосовать, никто не ропщет, не уходит", - подчеркнул Новиков.Депутат Госдумы отметил, что на участках не заметно присутствия полиции, обстановка спокойная, доброжелательная.Наблюдатели от Парламентской Ассамблеи ОДКБ, впервые осуществляющие международный мониторинг подготовки и проведения очередных выборов президента и досрочных выборов депутатов Народной скупщины (парламента) Сербии, прибыли в республику и проводят краткосрочный мониторинг выборной кампании. В составе группы – представители парламентов государств ОДКБ: Национального собрания Республики Армения, Национального собрания Республики Беларусь, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

https://ria.ru/20220401/serbiya-1781309091.html

https://ria.ru/20220330/obschenie-1780779389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сербия, александр вучич