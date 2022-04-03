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Вучич проголосовал на выборах президента и депутатов парламента Сербии - РИА Новости, 03.04.2022
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Вучич проголосовал на выборах президента и депутатов парламента Сербии
Вучич проголосовал на выборах президента и депутатов парламента Сербии - РИА Новости, 03.04.2022
Вучич проголосовал на выборах президента и депутатов парламента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич утром проголосовал на выборах главы государства и депутатов парламента Сербии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T09:09
2022-04-03T09:09
в мире
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россия
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одкб
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БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич утром проголосовал на выборах главы государства и депутатов парламента Сербии, передает корреспондент РИА Новости.В Сербии проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на более чем 8 тысячах участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира.Сербский избирком зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.Глава государства и лидер правящей Сербской прогрессивной партии проголосовал около 8.00 (9.00 мск) на участке в районе Нови-Београд."Сегодня важный день. Уверен, люди выберут продолжение политики, при которой Сербия будет одной из наиболее быстро растущих стран", - заявил Вучич журналистам и добавил, что важно сохранить мир и стабильность.РИК сообщил об аккредитации 3,5 тысячи наблюдателей из сербских и международных организаций. Совфед РФ также сформировал делегацию для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами в Сербии. Сенаторы будут работать в составе миссий Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ) и Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ. Наблюдатели от ПА ОДКБ - представители парламентов государств ОДКБ: Армении, Белоруссии, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Совфеда и Госдумы РФ.Голосование по решению косовоалбанских властей в Приштине не будет проводится на территории Косово и Метохии, где правом голоса обладают около 100 тысяч сербов, им придется ехать на избирательные участки в центральной части страны.Глава МВД Сербии Александр Вулин заявлял незадолго до голосования, что ожидает попытку "майдана" после выборов 3 апреля. По его словам, прозападные политические партии, подготовленные финансово и политически, "запланировано организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть". Правоохранительные органы и спецслужбы отчитались о готовности предотвратить такой сценарий.
https://ria.ru/20220401/mir-1781314572.html
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в мире, александр вулин, россия, армения, сербия, одкб, совет федерации рф, госдума рф
09:09 03.04.2022
 
Вучич проголосовал на выборах президента и депутатов парламента Сербии

Александр Вучич проголосовал на выборах президента и депутатов парламента Сербии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич утром проголосовал на выборах главы государства и депутатов парламента Сербии, передает корреспондент РИА Новости.
В Сербии проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на более чем 8 тысячах участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира.
Сербский избирком зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.
Глава государства и лидер правящей Сербской прогрессивной партии проголосовал около 8.00 (9.00 мск) на участке в районе Нови-Београд.
"Сегодня важный день. Уверен, люди выберут продолжение политики, при которой Сербия будет одной из наиболее быстро растущих стран", - заявил Вучич журналистам и добавил, что важно сохранить мир и стабильность.
РИК сообщил об аккредитации 3,5 тысячи наблюдателей из сербских и международных организаций. Совфед РФ также сформировал делегацию для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами в Сербии. Сенаторы будут работать в составе миссий Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ) и Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ. Наблюдатели от ПА ОДКБ - представители парламентов государств ОДКБ: Армении, Белоруссии, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Совфеда и Госдумы РФ.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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Голосование по решению косовоалбанских властей в Приштине не будет проводится на территории Косово и Метохии, где правом голоса обладают около 100 тысяч сербов, им придется ехать на избирательные участки в центральной части страны.
Глава МВД Сербии Александр Вулин заявлял незадолго до голосования, что ожидает попытку "майдана" после выборов 3 апреля. По его словам, прозападные политические партии, подготовленные финансово и политически, "запланировано организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть". Правоохранительные органы и спецслужбы отчитались о готовности предотвратить такой сценарий.
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
29 марта, 01:26
Вучич отметил важность для Сербии полученной из России военной техники
 
В миреАлександр ВулинРоссияАрменияСербияОДКБСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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