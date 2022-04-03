Вучич проголосовал на выборах президента и депутатов парламента Сербии
Александр Вучич проголосовал на выборах президента и депутатов парламента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич
БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич утром проголосовал на выборах главы государства и депутатов парламента Сербии, передает корреспондент РИА Новости.
В Сербии проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на более чем 8 тысячах участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира.
Сербский избирком зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.
Глава государства и лидер правящей Сербской прогрессивной партии проголосовал около 8.00 (9.00 мск) на участке в районе Нови-Београд.
"Сегодня важный день. Уверен, люди выберут продолжение политики, при которой Сербия будет одной из наиболее быстро растущих стран", - заявил Вучич журналистам и добавил, что важно сохранить мир и стабильность.
РИК сообщил об аккредитации 3,5 тысячи наблюдателей из сербских и международных организаций. Совфед РФ также сформировал делегацию для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами в Сербии. Сенаторы будут работать в составе миссий Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ) и Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ. Наблюдатели от ПА ОДКБ - представители парламентов государств ОДКБ: Армении, Белоруссии, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Совфеда и Госдумы РФ.
Глава МВД Сербии Александр Вулин заявлял незадолго до голосования, что ожидает попытку "майдана" после выборов 3 апреля. По его словам, прозападные политические партии, подготовленные финансово и политически, "запланировано организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть". Правоохранительные органы и спецслужбы отчитались о готовности предотвратить такой сценарий.