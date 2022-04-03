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США за неделю нарастили поставки нефти из России на 43% - РИА Новости, 03.04.2022
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США за неделю нарастили поставки нефти из России на 43%
США за неделю нарастили поставки нефти из России на 43% - РИА Новости, 03.04.2022
США за неделю нарастили поставки нефти из России на 43%
Американские власти за минувшую неделю нарастили поставки нефти из России на 43%, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T18:09
2022-04-03T19:17
экономика
цены на нефть
сша
россия
михаил попов
совет федерации рф
европа
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американские власти за минувшую неделю нарастили поставки нефти из России на 43%, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью газете "Комсомольская правда"."США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок "черного золота" на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки! Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости", — сказал он.По его словам, Европе следует ждать от США других подобных "сюрпризов". Попов подчеркнул, что "европейцам принять аналогичные меры пока Вашингтон не позволяет".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.После того, как президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.В четверг Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода. Президент США также потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти.
https://ria.ru/20220403/amerika-1781546773.html
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экономика, цены на нефть, сша, россия, михаил попов, совет федерации рф, европа
18:09 03.04.2022 (обновлено: 19:17 03.04.2022)
 
США за неделю нарастили поставки нефти из России на 43%

Замсекретаря СБ Попов заявил, что США за неделю нарастили поставки нефти из России на 43%

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американские власти за минувшую неделю нарастили поставки нефти из России на 43%, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью газете "Комсомольская правда".
"США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок "черного золота" на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки! Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости", — сказал он.
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По его словам, Европе следует ждать от США других подобных "сюрпризов". Попов подчеркнул, что "европейцам принять аналогичные меры пока Вашингтон не позволяет".
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После того, как президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.
В четверг Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода. Президент США также потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти.
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАРоссияМихаил ПоповСовет Федерации РФЕвропа
 
 
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