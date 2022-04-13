https://ria.ru/20220413/neft-1783302785.html

Топ стран по добыче нефти: когда закончатся запасы в России

Топ стран по добыче нефти: лидеры в мире, добывающие больше всех черного золота

Топ стран по добыче нефти: когда закончатся запасы в России

Страны по добыче нефти – это мировые лидеры по природным запасам “черного золота” и экспорту его за границу. Кто входит в ТОП -10 добывающих нефть государств и... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:27

2022-04-13T14:27

2022-04-13T14:27

нефть

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Страны по добыче нефти – это мировые лидеры по природным запасам “черного золота” и экспорту его за границу. Кто входит в ТОП -10 добывающих нефть государств и первую пятерку в мире, самые богатые месторождения России, которые поставляют больше всего нефти стране, прогнозы экспертов об истощении ресурсов и будущем нефтедобывающей отрасли, — в материале РИА Новости.О распределении нефтяных запасов мираЗапасы нефти - это оценка количества сырой нефти, которая находится в определенном регионе. Причем, они должны быть извлекаемы с помощью доступных технологий, поэтому нефть, которая находится на недостижимых глубинах, не может считаться частью национального резерва."По подсчетам компании British Petroleum, в 2021 году мировые запасы нефти составляли 1,734 трлн баррелей. Доступные месторождения сконцентрированы в нескольких бассейнах (геологических областях). К крупнейшим месторождениям мира (ТОП-5), по данным Международного энергетического агентства, относятся Аль-Гавар в Саудовской Аравии, Бурган в Кувейте, Сафания-Хафджи на территории Саудовской Аравии и Кувейта, Эр-Румайла на территории Ирака и Кувейта, Кашаган в Казахстане", - рассказывает Валерия Минчичова, кандидат экономических наук, заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ.Самые обеспеченные нефтяными месторождениями страны, согласно ежегодному статистическому отчету BP за 2021 год:Страны-лидеры по добыче нефтиВ 2021 году лидеры нефтедобычи распределились следующим образом:СШАВ Соединенных Штатах Америки основные центры переработки сосредоточены на Атлантическом побережье, в центральной и южной частях штата Калифорния и на побережье Мексиканского залива. Вся нефтяная промышленность в стране принадлежит десяти монополиям, крупнейшей из которых является "Экссон Мобил".По запасам сланцевой нефти США находится на втором месте после России, но благодаря активной разработке таких месторождений страна вышла на первое место по нефтедобыче, обогнав Россию и Саудовскую Аравию.РоссияВ нашей стране добыча нефти стала одной из приоритетных отраслей в начале XX века, сейчас "черное золото" является важнейшей частью российского экспорта, а подтвержденные запасы жидких углеводородов по состоянию на 2020 год составляют 107,2 млрд баррелей (по отчетам компании British Petroleum). Большинство углеводородов сейчас добывают в Западной, Восточной Сибири и Тимано-Печорском нефтяном регионе.Саудовская АравияДо нефтяного бума XX века Саудовская Аравия была в числе бедных стран третьего мира, но после того как в 1938 году на ее территории обнаружили большие запасы "черного золота", ситуация кардинально изменилась. Сейчас саудиты являются одними из крупнейших поставщиков нефти в мире, импорт которой является основой процветания королевства. Все запасы углеводородов в стране контролируются государственной компанией Saudi Aramco, которая проводит крупномасштабные программы по проведению геологоразведочных работ.КанадаКанада обладает значительными запасами нефти и стабильно находится в первой пятерке крупнейших нефтяных держав. В 2020 году ее доказанные запасы "черного золота" были равны 169,7 млрд баррелей. Все они принадлежат государству. Большая часть залежей находится в труднодоступных нефтеносных песках в провинции Альберта и добыча производится в основном карьерным или шахтным способом.ИракРеальный сырьевой потенциал Ирака из-за многолетних войн и последующих за ними экономических санкций до сих пор неизвестен. Глубокие залежи, находящиеся преимущественно в районе Западной пустыни, могут содержать в себе значительно больше ресурсов, но они не исследованы. Основные месторождения Ирака — Румейла, Зубаир и Нахр Умр — располагаются на юге страны. Нефтедобычу контролируют компании North Oil Company и South Oil Company, которые подчиняются Министерству нефти. На данный момент Ирак входит в десятку крупнейших нефтяных стран мира.КитайПо запасам нефти Китай заметно уступает ведущим нефтяным странам мира. Нефтегазовая промышленность в республике пока еще сравнительно молода, но она интенсивно развивается за счет правильно продуманной логистики и растущих потребностей экспорта. Начиная с 1993 года Китай стал превращаться в крупнейшего экспортера нефти в мире, а до 1990 года информация о запасах углеводородов была государственной тайной. К основным месторождениям относятся Ляохэ, Дацин, Фуюй, Даган. Все они находятся на северо-востоке страны.ОАЭНефтяные месторождения здесь были открыты в 1962 году и тогда же Эмираты начали ее экспорт. Большая часть нефти, добываемой в стране, относится к легким сортам с минимальным содержанием серы. Торговля "черным золотом" и его продуктами составляет большую часть экономики и является основой благополучия ОАЭ, но несмотря на это государство активно развивает солнечную энергетику. Лидирующая компания по добыче углеводородов - Национальная нефтяная компания Абу Даби (ADNOC). Основные месторождения расположены на территории Абу-Даби и в Дубае.БразилияБразилия находится в числе 15 стран мира по объему доказанных запасов нефти и является ее крупным экспортером. Зарождение нефтяной отрасли началось еще в 1838 году, когда в провинции Баия началась добыча битума для производства лампового керосина. Подавляющее большинство запасов страны находится в море на территории штата Рио-де-Жанейро. Государственная компания Petrobras отвечает за 74% годовых объемов добываемой в стране нефти, в Бразилии работают также и иностранные нефтедобывающие корпорации.КувейтНебольшой по территории, но богатый ресурсами Кувейт начал разработку своих месторождений после Второй мировой войны. На сегодняшний день объемы добываемой нефти в стране составляют 3 млн баррелей в день, и это не предел. Разработкой и поиском "черного золота" в стране занимается государственная компания Kuwait Petroleum Corporation, основные месторождения - Большой Бурган, Сабрия, Саффания-Хафджи. В настоящее время эмират совместно с Саудовской Аравией разрабатывает и месторождения, находящиеся на нейтральной зоне между этими государствами.ИранИран находится на пересечении многих торговых и транспортных мировых артерий, его недра богаты углеводородами, цветными металлами, драгоценными и полудрагоценными камнями. По ресурсам страна входит в пятерку ведущих нефтяных держав. Разработкой новых месторождений и добычей "черного золота" занимается Национальная иранская нефтяная компания (Sharkat Malli Naft Iran), а основные запасы нефти расположены в Персидском заливе.Крупнейшие месторождения нефти в РоссииВ Российской Федерации находится порядка десяти эксплуатируемых месторождений нефти с потенциальным запасом более 1 млрд тонн каждое. Из них крупнейшими являются следующие:"Естественно, что в результате эксплуатации сырьевой потенциал указанных выше месторождений сокращается. Так, в настоящее время Самотлор исчерпан более чем на 70%. Поэтому для российской нефтяной промышленности одной из основных задач является геологоразведка новых источников углеводородного сырья", - отмечает Тимофей Башлыков, кандидат социологических наук, доцент кафедры “Менеджмент и общегуманитарные дисциплины” липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ.На сколько лет хватит нефти в РоссииПо оценкам "Росгеологии" в 2021 году, запасов нефти в России хватит на 30 лет. А по сведениям Роснедр, на 19.“Есть понятие рентабельности открытия новых месторождений. Многие из них находятся в Арктике, поэтому освоение, установка буровых установок и добыча может стать слишком затратной и не выгодной для бюджета”, - считает Алена Евстифеева, независимый финансовый консультант, международный эксперт по личному финансовому планированию.Прогнозы о скором истощении запасов углеводородов звучат с начала их масштабного использования, но эти сроки постоянно отодвигаются. Почему так происходит, рассказала Валерия Минчичова:Перспективы нефтяной промышленностиПо мнению экспертов, перспективы нефтяной промышленности очень позитивны."Что касается России, сейчас все будет зависеть от геополитических факторов и от того, какие санкции затронут российский нефтяной сектор. Будет ли Европа отказываться от нашей нефти или нет. В любом случае эта индустрия будет искать новые рынки сбыта. Уже сейчас Россия продала нефть в Китай за юани с дисконтом. Так что наверняка ничего драматичного не случится", - отмечает Валерий Полховский.

https://ria.ru/20220406/neft-1781991999.html

https://ria.ru/20220327/neft-1780290123.html

https://ria.ru/20220321/litsenzii-1779228366.html

https://ria.ru/20220321/neft-1779158083.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нефть, в мире, экономика, цены на нефть, опек