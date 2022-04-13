Топ стран по добыче нефти: когда закончатся запасы в России
Страны по добыче нефти
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Страны по добыче нефти – это мировые лидеры по природным запасам “черного золота” и экспорту его за границу. Кто входит в ТОП -10 добывающих нефть государств и первую пятерку в мире, самые богатые месторождения России, которые поставляют больше всего нефти стране, прогнозы экспертов об истощении ресурсов и будущем нефтедобывающей отрасли, — в материале РИА Новости.
О распределении нефтяных запасов мира
Запасы нефти - это оценка количества сырой нефти, которая находится в определенном регионе. Причем, они должны быть извлекаемы с помощью доступных технологий, поэтому нефть, которая находится на недостижимых глубинах, не может считаться частью национального резерва.
"По подсчетам компании British Petroleum, в 2021 году мировые запасы нефти составляли 1,734 трлн баррелей. Доступные месторождения сконцентрированы в нескольких бассейнах (геологических областях). К крупнейшим месторождениям мира (ТОП-5), по данным Международного энергетического агентства, относятся Аль-Гавар в Саудовской Аравии, Бурган в Кувейте, Сафания-Хафджи на территории Саудовской Аравии и Кувейта, Эр-Румайла на территории Ирака и Кувейта, Кашаган в Казахстане", - рассказывает Валерия Минчичова, кандидат экономических наук, заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабочие на мобильной буровой установке компании "Татнефть"
Рабочие на мобильной буровой установке компании "Татнефть"
Самые обеспеченные нефтяными месторождениями страны, согласно ежегодному статистическому отчету BP за 2021 год:
"Больше всего нефти в странах Ближнего и Среднего Востока (в Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте) - 66,5% ее мировых запасов. Затем идут Северная и Латинская Америка (Венесуэла, Мексика, США) – почти 15%. В Африке (Ливия, Нигерия, Алжир) - 7,3% от мировых запасов. В Восточной Европе и странах СНГ (Россия, Казахстан, Румыния) - 5,7%. В Азии и Океании (больше половины из них в Китае) - 4,3%. В Западной Европе (Норвегия, Великобритания) - менее 2%", - отмечает Валерий Полховский, старший аналитик ГК Forex Club.
Страны-лидеры по добыче нефти
В 2021 году лидеры нефтедобычи распределились следующим образом:
США
В Соединенных Штатах Америки основные центры переработки сосредоточены на Атлантическом побережье, в центральной и южной частях штата Калифорния и на побережье Мексиканского залива. Вся нефтяная промышленность в стране принадлежит десяти монополиям, крупнейшей из которых является "Экссон Мобил".
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По запасам сланцевой нефти США находится на втором месте после России, но благодаря активной разработке таких месторождений страна вышла на первое место по нефтедобыче, обогнав Россию и Саудовскую Аравию.
Россия
В нашей стране добыча нефти стала одной из приоритетных отраслей в начале XX века, сейчас "черное золото" является важнейшей частью российского экспорта, а подтвержденные запасы жидких углеводородов по состоянию на 2020 год составляют 107,2 млрд баррелей (по отчетам компании British Petroleum). Большинство углеводородов сейчас добывают в Западной, Восточной Сибири и Тимано-Печорском нефтяном регионе.
Саудовская Аравия
До нефтяного бума XX века Саудовская Аравия была в числе бедных стран третьего мира, но после того как в 1938 году на ее территории обнаружили большие запасы "черного золота", ситуация кардинально изменилась. Сейчас саудиты являются одними из крупнейших поставщиков нефти в мире, импорт которой является основой процветания королевства. Все запасы углеводородов в стране контролируются государственной компанией Saudi Aramco, которая проводит крупномасштабные программы по проведению геологоразведочных работ.
© AP Photo / Amr NabilРабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
© AP Photo / Amr Nabil
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Канада
Канада обладает значительными запасами нефти и стабильно находится в первой пятерке крупнейших нефтяных держав. В 2020 году ее доказанные запасы "черного золота" были равны 169,7 млрд баррелей. Все они принадлежат государству. Большая часть залежей находится в труднодоступных нефтеносных песках в провинции Альберта и добыча производится в основном карьерным или шахтным способом.
Ирак
Реальный сырьевой потенциал Ирака из-за многолетних войн и последующих за ними экономических санкций до сих пор неизвестен. Глубокие залежи, находящиеся преимущественно в районе Западной пустыни, могут содержать в себе значительно больше ресурсов, но они не исследованы. Основные месторождения Ирака — Румейла, Зубаир и Нахр Умр — располагаются на юге страны. Нефтедобычу контролируют компании North Oil Company и South Oil Company, которые подчиняются Министерству нефти. На данный момент Ирак входит в десятку крупнейших нефтяных стран мира.
Китай
По запасам нефти Китай заметно уступает ведущим нефтяным странам мира. Нефтегазовая промышленность в республике пока еще сравнительно молода, но она интенсивно развивается за счет правильно продуманной логистики и растущих потребностей экспорта. Начиная с 1993 года Китай стал превращаться в крупнейшего экспортера нефти в мире, а до 1990 года информация о запасах углеводородов была государственной тайной. К основным месторождениям относятся Ляохэ, Дацин, Фуюй, Даган. Все они находятся на северо-востоке страны.
ОАЭ
Нефтяные месторождения здесь были открыты в 1962 году и тогда же Эмираты начали ее экспорт. Большая часть нефти, добываемой в стране, относится к легким сортам с минимальным содержанием серы. Торговля "черным золотом" и его продуктами составляет большую часть экономики и является основой благополучия ОАЭ, но несмотря на это государство активно развивает солнечную энергетику. Лидирующая компания по добыче углеводородов - Национальная нефтяная компания Абу Даби (ADNOC). Основные месторождения расположены на территории Абу-Даби и в Дубае.
Бразилия
Бразилия находится в числе 15 стран мира по объему доказанных запасов нефти и является ее крупным экспортером. Зарождение нефтяной отрасли началось еще в 1838 году, когда в провинции Баия началась добыча битума для производства лампового керосина. Подавляющее большинство запасов страны находится в море на территории штата Рио-де-Жанейро. Государственная компания Petrobras отвечает за 74% годовых объемов добываемой в стране нефти, в Бразилии работают также и иностранные нефтедобывающие корпорации.
Кувейт
Небольшой по территории, но богатый ресурсами Кувейт начал разработку своих месторождений после Второй мировой войны. На сегодняшний день объемы добываемой нефти в стране составляют 3 млн баррелей в день, и это не предел. Разработкой и поиском "черного золота" в стране занимается государственная компания Kuwait Petroleum Corporation, основные месторождения - Большой Бурган, Сабрия, Саффания-Хафджи. В настоящее время эмират совместно с Саудовской Аравией разрабатывает и месторождения, находящиеся на нейтральной зоне между этими государствами.
© AP Photo / Vahid SalemiНефтеперерабатывающий завод в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Нефтеперерабатывающий завод в Тегеране, Иран
Иран
Иран находится на пересечении многих торговых и транспортных мировых артерий, его недра богаты углеводородами, цветными металлами, драгоценными и полудрагоценными камнями. По ресурсам страна входит в пятерку ведущих нефтяных держав. Разработкой новых месторождений и добычей "черного золота" занимается Национальная иранская нефтяная компания (Sharkat Malli Naft Iran), а основные запасы нефти расположены в Персидском заливе.
Крупнейшие месторождения нефти в России
В Российской Федерации находится порядка десяти эксплуатируемых месторождений нефти с потенциальным запасом более 1 млрд тонн каждое. Из них крупнейшими являются следующие:
- 1Самотлорское. Расположено в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), в районе озера Самотлор. Предполагаемые геологические запасы нефти составляют 7,1 млрд тонн. Промышленная добыча ведется с 1969 года.
- 2Ромашкинское в Республике Татарстан. Предполагаемые геологические запасы - 5 млрд тонн. Промышленное освоение ведется с конца 40-х годов XX века.
- 3Приобское. Расположено в ХМАО, в районе села Селиярово. Предполагаемые запасы составляют 5 млрд тонн. Добыча нефти ведется с 1988 года.
- 4Федоровское в ХМАО, вблизи Сургута. Предполагаемые запасы – 2 млрд тонн. Промышленное освоение началось в 1973 году.
- 5Лянторское. Находится в ХМАО, на реке Пим вблизи города Лянтора. Предполагаемые запасы – 2 млрд тонн. Начало промышленного освоения - 1978 год.
© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
"Естественно, что в результате эксплуатации сырьевой потенциал указанных выше месторождений сокращается. Так, в настоящее время Самотлор исчерпан более чем на 70%. Поэтому для российской нефтяной промышленности одной из основных задач является геологоразведка новых источников углеводородного сырья", - отмечает Тимофей Башлыков, кандидат социологических наук, доцент кафедры “Менеджмент и общегуманитарные дисциплины” липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ.
"Крупнейших месторождений в нашей стране несколько, среди них: Требса и Титова, которые разрабатываются совместными усилиями Башнефти и ЛУКОЙЛа, Ванкорское (Роснефть). Это и Восточно-Уренгойский лицензионный участок. Но среди самых перспективных - проект Роснефти "Восток ойл", который разрабатывается на Таймыре – эти месторождения сравнивают с открытием Самотлора в 60-х годах XX века", - добавляет Илья Каленков, генеральный директор ПАО "Европейская Электротехника".
На сколько лет хватит нефти в России
По оценкам "Росгеологии" в 2021 году, запасов нефти в России хватит на 30 лет. А по сведениям Роснедр, на 19.
"С учетом современных темпов добычи уже разведанные месторождения будут обеспечивать Россию нефтью на протяжении 55-60 лет, но при этом стоит учитывать более низкую рентабельность добычи российских углеводородов по сравнению, например, с ближневосточными. Поэтому высокоэффективных с точки зрения экономики запасов хватит лишь приблизительно на 20 лет", - объясняет Тимофей Башлыков.
“Есть понятие рентабельности открытия новых месторождений. Многие из них находятся в Арктике, поэтому освоение, установка буровых установок и добыча может стать слишком затратной и не выгодной для бюджета”, - считает Алена Евстифеева, независимый финансовый консультант, международный эксперт по личному финансовому планированию.
"Но не следует забывать, что способы добычи совершенствуются. С таким стремительным развитием технологий нефтяники добираются до более глубоких и ранее недоступных месторождений. Например, если раньше скважина глубиной 1,5 км считалась глубокой, то на данный момент она считается уже скважиной неглубокого залегания. Сейчас нефть бурят и на глубине 2,5, 3, 3,5 км. Фактически это означает, что новые запасы вовлекаются в коммерческое использование. Я уже не говорю про такой проект, как Баженовская свита. Это тяжелые нефти, залегающие в определенных геологических горизонтах, из которых их трудно извлекать. Но этой нефти больше, чем всех существующих запасов вместе взятых. Другое дело, что стоимость добычи достаточно высока. Поэтому на сегодняшний момент она не производится. Однако, "Газпромнефть" проводит огромную научно-практическую работу по совершенствованию способов извлечения этой тяжелой нефти, и когда стоимость снизится до относительно приемлемой, нефтяники начнут добывать и Баженовскую свиту", - рассказывает Илья Каленков.
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Прогнозы о скором истощении запасов углеводородов звучат с начала их масштабного использования, но эти сроки постоянно отодвигаются. Почему так происходит, рассказала Валерия Минчичова:
- —разведанные запасы не тождественны реальному объему. Страны уже несколько десятилетий дают конкретные цифры по своим трудноизвлекаемым запасам, то есть разведка может оценить даже те резервы, которые пока не разработаны;
- —нефть и газ – не твердые субстанции, пустоты, освобожденные извлеченными запасами, могут заполняться теми ресурсами, которые находились ранее в недоступных местах;
- —нет однозначного мнения об истоках происхождения нефти. Мейнстримовые теории говорят о неорганической и органической природе, т.е. из-за химических реакций в мантии Земли и в результате разложения органических остатков под давлением и температурой соответственно. Обе теории означают, что нефть и газ возобновляемы, правда, неясен период возобновляемости.
- —не все открытые месторождения разрабатываются. Яркий пример – арктический шельф. Но технологии не стоят на месте. Уже существует российская уникальная нефтяная платформа "Приразломная" в Баренцевом море, добывающая нефть в 55 км от берега в сложных условиях дрейфующих ледовых полей.
- —международные консорциумы и отдельные страны, прежде всего ОПЕК, сознательно ограничивают добычу нефти, чтобы держать цены на уровне, выгодном поставщикам углеводородов.
© AP Photo / Nabil al-JuraniНефтяной завод в Басре, Ирак
© AP Photo / Nabil al-Jurani
Нефтяной завод в Басре, Ирак
Перспективы нефтяной промышленности
По мнению экспертов, перспективы нефтяной промышленности очень позитивны.
"Да, существует общемировой тренд развития зеленой энергетики и перехода на альтернативные источники энергии. Но пока никто не заявлял, что научился делать пластик из солнца или моторное масло из ветра. Для этого используются углеводороды: нефть, газ, газовый конденсат. Более того, по мере развития промышленности потребность в нефти и газе будет только возрастать. Например, на сегодняшний момент химическая промышленность находится на такой высокой ступени развития, когда из углеводородов можно получить практически все", - говорит Илья Каленков.
"Что касается России, сейчас все будет зависеть от геополитических факторов и от того, какие санкции затронут российский нефтяной сектор. Будет ли Европа отказываться от нашей нефти или нет. В любом случае эта индустрия будет искать новые рынки сбыта. Уже сейчас Россия продала нефть в Китай за юани с дисконтом. Так что наверняка ничего драматичного не случится", - отмечает Валерий Полховский.