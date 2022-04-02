https://ria.ru/20220402/autizm-1781060480.html

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма - РИА Новости, 02.04.2022

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T02:13

2022-04-02T02:13

2022-04-02T02:13

справки

россия

фонд "обнаженные сердца"

воз

аутизм

день распространения информации об аутизме

всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

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2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой численностью детей, страдающих аутизмом.Аутизм – постоянное нарушение в развитии нервной системы, которое проявляется в раннем детстве и не зависит от пола, расовой принадлежности или социально-экономического статуса. Термин "расстройства аутистического спектра" (РАС) охватывает ряд определенных характеристик. При условии надлежащей поддержки, учета потребностей и благожелательного отношения люди с РАС могут пользоваться равными возможностями, полноправно и продуктивно участвовать в жизни общества.Для аутизма в первую очередь характерны уникальные особенности в плане социального взаимодействия, нестандартные способы обучения, острый интерес к определенным темам, склонность к ритуальному поведению, сложности в повседневном общении и нестандартный способ обработки информации от органов чувств.Расстройства аутистического спектра начинаются в детстве, сохраняясь в подростковом и взрослом возрасте. В большинстве случаев они проявляются в первые пять лет жизни.РАС часто сопровождаются другими нарушениями, в том числе эпилепсией, депрессией, тревожным состоянием и гиперактивным расстройством с дефицитом внимания.По оценкам ВОЗ, один ребенок из 160 детей имеет какое-либо расстройство аутистического спектра. Это усредненная оценка, которая сильно варьируется в разных исследованиях. Согласно недавним данным, оцениваемые показатели значительно выше. В частности, в 2020 году Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал новую статистику – РАС встречаются у каждого 54-го ребенка, что на 10% больше, чем по статистике 2018 года. У мальчиков аутизм диагностируется в три раза чаще, чем у девочек. По данным ВОЗ, ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%. Причины РАС до сих пор исследуются, в числе основных называются генетические и экологические, то есть наследственность и влияние окружающей среды. За последние годы ученые открыли десятки генов, связанных с аутизмом, однако мутации в них не могут полностью объяснить ни одного случая развития этой болезни в целом и ее отдельных симптомов в частности.Раннее диагностирование аутизма, надлежащее обследование и терапия имеют жизненно важное значение для дальнейшего роста и развития человека. Для лечения детей используются индивидуальные программы психологической коррекции. Способов вылечить РАС в настоящее время нет. Однако психосоциальные мероприятия на основе фактических данных, например, поведенческая терапия и программы обучения для родителей и других лиц, обеспечивающих уход, могут ослабить затруднения в коммуникациях и социальном поведении, оказав положительное воздействие на благополучие и качество жизни личности.Пандемия COVID-19 выявила и усилила неравенство во всем мире, особенно в распределении доходов и благ, доступа к услугам здравоохранения. Люди с аутизмом всегда сталкивались с этим неравенством, которое сейчас лишь усугубилось.В 2020 году большинство стран объявили о временном закрытии школ, что затронуло более 90% учащихся во всем мире. Особенно пострадали учащиеся с аутизмом, на них непропорционально сильно сказалось нарушение распорядка дня, услуг и поддержки. В 2022 году тема Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма –"Инклюзивное качественное образование для всех". Она сфокусирована на обеспечении инклюзивного и качественного образования в течении всей жизни для всех как основа для сокращения неравенства. В России общая численность лиц с РАС, согласно мониторингу органов исполнительной власти субъектов РФ (2020), составила 32 тысячи 899 человек. Отмечен рост числа по сравнению с 2019 годом (23 тысячи 093 человека) на 42%. Общая численность детей с РАС на уровне дошкольного образования – 8 тысяч 89 человек (доля в общем числе лиц с РАС – 24,5%). Общая численность детей с РАС на уровнях начального, основного и среднего общего образования – 19 тысяч 852 человека (доля в общем числе лиц с РАС – 60%). Очно получают образование 90% всех обучающихся с РАС. С сентября 2018 года в России началось тестирование образовательной программы для дошкольников с аутизмом. Программа нацелена на обучение детей самостоятельности, на ослабление зависимости от родителей и успешную интеграцию в общество в дальнейшем. В РФ для обучения и воспитания детей с аутизмом разработан специальный образовательный стандарт, создаются программы и методы коррекционной помощи, адаптируются зарубежные психолого-педагогические подходы. Кроме того, в помощь учителям и родителям по поручению Минпросвещения России на сайте Института коррекционной педагогики РАО размещены рекомендации по психолого-педагогической поддержке школьников с РАС в период дистанционного образования.В ноябре 2018 года при поддержке фонда "Обнаженные сердца" и фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" РИА Новости запустило свой первый проект в формате виртуальной реальности (VR) "Механика аутизма". Соответствующее мобильное приложение дает возможность пользователю почувствовать себя человеком с расстройством аутистического спектра (РАС) и взглянуть на мир его глазами. При этом пользователь может не только пассивно воспринимать историю, но и взаимодействовать с ней: ходить, брать предметы, общаться с другими персонажами. Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе "В союзе слова и добра" в номинации Digital-проект, получил серебряную награду международного конкурса Communicator Awards, а также завоевал премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, получив второе место в номинации "Лучшее использование онлайн-видео, включая VR". С 2008 года ежегодно 2 апреля в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также для привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма в мире по инициативе фонда Autism Speaks проходит акция "Зажги синим" (Light It Up Blue). Синий – официальный цвет организации. В этот день в странах, присоединившихся к акции, здания подсвечивают синими прожекторами. В России акция проводится с 2013 года, первым городом-участником стала Москва, вслед за ней подтянулись Санкт-Петербург, Белгород, Воронеж, Кострома, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Симферополь, Тюмень и другие города. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, фонд "обнаженные сердца", воз, аутизм, день распространения информации об аутизме, всемирный день распространения информации о проблеме аутизма