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Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма - РИА Новости, 02.04.2022
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Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма - РИА Новости, 02.04.2022
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T02:13
2022-04-02T02:13
справки
россия
фонд "обнаженные сердца"
воз
аутизм
день распространения информации об аутизме
всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
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2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой численностью детей, страдающих аутизмом.Аутизм – постоянное нарушение в развитии нервной системы, которое проявляется в раннем детстве и не зависит от пола, расовой принадлежности или социально-экономического статуса. Термин "расстройства аутистического спектра" (РАС) охватывает ряд определенных характеристик. При условии надлежащей поддержки, учета потребностей и благожелательного отношения люди с РАС могут пользоваться равными возможностями, полноправно и продуктивно участвовать в жизни общества.Для аутизма в первую очередь характерны уникальные особенности в плане социального взаимодействия, нестандартные способы обучения, острый интерес к определенным темам, склонность к ритуальному поведению, сложности в повседневном общении и нестандартный способ обработки информации от органов чувств.Расстройства аутистического спектра начинаются в детстве, сохраняясь в подростковом и взрослом возрасте. В большинстве случаев они проявляются в первые пять лет жизни.РАС часто сопровождаются другими нарушениями, в том числе эпилепсией, депрессией, тревожным состоянием и гиперактивным расстройством с дефицитом внимания.По оценкам ВОЗ, один ребенок из 160 детей имеет какое-либо расстройство аутистического спектра. Это усредненная оценка, которая сильно варьируется в разных исследованиях. Согласно недавним данным, оцениваемые показатели значительно выше. В частности, в 2020 году Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал новую статистику – РАС встречаются у каждого 54-го ребенка, что на 10% больше, чем по статистике 2018 года. У мальчиков аутизм диагностируется в три раза чаще, чем у девочек. По данным ВОЗ, ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%. Причины РАС до сих пор исследуются, в числе основных называются генетические и экологические, то есть наследственность и влияние окружающей среды. За последние годы ученые открыли десятки генов, связанных с аутизмом, однако мутации в них не могут полностью объяснить ни одного случая развития этой болезни в целом и ее отдельных симптомов в частности.Раннее диагностирование аутизма, надлежащее обследование и терапия имеют жизненно важное значение для дальнейшего роста и развития человека. Для лечения детей используются индивидуальные программы психологической коррекции. Способов вылечить РАС в настоящее время нет. Однако психосоциальные мероприятия на основе фактических данных, например, поведенческая терапия и программы обучения для родителей и других лиц, обеспечивающих уход, могут ослабить затруднения в коммуникациях и социальном поведении, оказав положительное воздействие на благополучие и качество жизни личности.Пандемия COVID-19 выявила и усилила неравенство во всем мире, особенно в распределении доходов и благ, доступа к услугам здравоохранения. Люди с аутизмом всегда сталкивались с этим неравенством, которое сейчас лишь усугубилось.В 2020 году большинство стран объявили о временном закрытии школ, что затронуло более 90% учащихся во всем мире. Особенно пострадали учащиеся с аутизмом, на них непропорционально сильно сказалось нарушение распорядка дня, услуг и поддержки. В 2022 году тема Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма –"Инклюзивное качественное образование для всех". Она сфокусирована на обеспечении инклюзивного и качественного образования в течении всей жизни для всех как основа для сокращения неравенства. В России общая численность лиц с РАС, согласно мониторингу органов исполнительной власти субъектов РФ (2020), составила 32 тысячи 899 человек. Отмечен рост числа по сравнению с 2019 годом (23 тысячи 093 человека) на 42%. Общая численность детей с РАС на уровне дошкольного образования – 8 тысяч 89 человек (доля в общем числе лиц с РАС – 24,5%). Общая численность детей с РАС на уровнях начального, основного и среднего общего образования – 19 тысяч 852 человека (доля в общем числе лиц с РАС – 60%). Очно получают образование 90% всех обучающихся с РАС. С сентября 2018 года в России началось тестирование образовательной программы для дошкольников с аутизмом. Программа нацелена на обучение детей самостоятельности, на ослабление зависимости от родителей и успешную интеграцию в общество в дальнейшем. В РФ для обучения и воспитания детей с аутизмом разработан специальный образовательный стандарт, создаются программы и методы коррекционной помощи, адаптируются зарубежные психолого-педагогические подходы. Кроме того, в помощь учителям и родителям по поручению Минпросвещения России на сайте Института коррекционной педагогики РАО размещены рекомендации по психолого-педагогической поддержке школьников с РАС в период дистанционного образования.В ноябре 2018 года при поддержке фонда "Обнаженные сердца" и фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" РИА Новости запустило свой первый проект в формате виртуальной реальности (VR) "Механика аутизма". Соответствующее мобильное приложение дает возможность пользователю почувствовать себя человеком с расстройством аутистического спектра (РАС) и взглянуть на мир его глазами. При этом пользователь может не только пассивно воспринимать историю, но и взаимодействовать с ней: ходить, брать предметы, общаться с другими персонажами. Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе "В союзе слова и добра" в номинации Digital-проект, получил серебряную награду международного конкурса Communicator Awards, а также завоевал премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, получив второе место в номинации "Лучшее использование онлайн-видео, включая VR". С 2008 года ежегодно 2 апреля в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также для привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма в мире по инициативе фонда Autism Speaks проходит акция "Зажги синим" (Light It Up Blue). Синий – официальный цвет организации. В этот день в странах, присоединившихся к акции, здания подсвечивают синими прожекторами. В России акция проводится с 2013 года, первым городом-участником стала Москва, вслед за ней подтянулись Санкт-Петербург, Белгород, Воронеж, Кострома, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Симферополь, Тюмень и другие города. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, фонд "обнаженные сердца", воз, аутизм, день распространения информации об аутизме, всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02:13 02.04.2022
 

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

© РИА Новости / Максим БлиновМИА "Россия сегодня" представило VR-проект РИА Новости "Механика аутизма" на III Всероссийской научно-практической конференции "Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра" в Москве
МИА Россия сегодня представило VR-проект РИА Новости Механика аутизма на III Всероссийской научно-практической конференции Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой численностью детей, страдающих аутизмом.
Аутизм – постоянное нарушение в развитии нервной системы, которое проявляется в раннем детстве и не зависит от пола, расовой принадлежности или социально-экономического статуса. Термин "расстройства аутистического спектра" (РАС) охватывает ряд определенных характеристик. При условии надлежащей поддержки, учета потребностей и благожелательного отношения люди с РАС могут пользоваться равными возможностями, полноправно и продуктивно участвовать в жизни общества.
Для аутизма в первую очередь характерны уникальные особенности в плане социального взаимодействия, нестандартные способы обучения, острый интерес к определенным темам, склонность к ритуальному поведению, сложности в повседневном общении и нестандартный способ обработки информации от органов чувств.
Расстройства аутистического спектра начинаются в детстве, сохраняясь в подростковом и взрослом возрасте. В большинстве случаев они проявляются в первые пять лет жизни.
РАС часто сопровождаются другими нарушениями, в том числе эпилепсией, депрессией, тревожным состоянием и гиперактивным расстройством с дефицитом внимания.
По оценкам ВОЗ, один ребенок из 160 детей имеет какое-либо расстройство аутистического спектра. Это усредненная оценка, которая сильно варьируется в разных исследованиях. Согласно недавним данным, оцениваемые показатели значительно выше. В частности, в 2020 году Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал новую статистику – РАС встречаются у каждого 54-го ребенка, что на 10% больше, чем по статистике 2018 года. У мальчиков аутизм диагностируется в три раза чаще, чем у девочек. По данным ВОЗ, ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%.
Причины РАС до сих пор исследуются, в числе основных называются генетические и экологические, то есть наследственность и влияние окружающей среды.
За последние годы ученые открыли десятки генов, связанных с аутизмом, однако мутации в них не могут полностью объяснить ни одного случая развития этой болезни в целом и ее отдельных симптомов в частности.
Раннее диагностирование аутизма, надлежащее обследование и терапия имеют жизненно важное значение для дальнейшего роста и развития человека. Для лечения детей используются индивидуальные программы психологической коррекции.
Способов вылечить РАС в настоящее время нет. Однако психосоциальные мероприятия на основе фактических данных, например, поведенческая терапия и программы обучения для родителей и других лиц, обеспечивающих уход, могут ослабить затруднения в коммуникациях и социальном поведении, оказав положительное воздействие на благополучие и качество жизни личности.
Пандемия COVID-19 выявила и усилила неравенство во всем мире, особенно в распределении доходов и благ, доступа к услугам здравоохранения. Люди с аутизмом всегда сталкивались с этим неравенством, которое сейчас лишь усугубилось.
В 2020 году большинство стран объявили о временном закрытии школ, что затронуло более 90% учащихся во всем мире. Особенно пострадали учащиеся с аутизмом, на них непропорционально сильно сказалось нарушение распорядка дня, услуг и поддержки.
В 2022 году тема Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма –"Инклюзивное качественное образование для всех". Она сфокусирована на обеспечении инклюзивного и качественного образования в течении всей жизни для всех как основа для сокращения неравенства.
В России общая численность лиц с РАС, согласно мониторингу органов исполнительной власти субъектов РФ (2020), составила 32 тысячи 899 человек. Отмечен рост числа по сравнению с 2019 годом (23 тысячи 093 человека) на 42%. Общая численность детей с РАС на уровне дошкольного образования – 8 тысяч 89 человек (доля в общем числе лиц с РАС – 24,5%). Общая численность детей с РАС на уровнях начального, основного и среднего общего образования – 19 тысяч 852 человека (доля в общем числе лиц с РАС – 60%). Очно получают образование 90% всех обучающихся с РАС.
С сентября 2018 года в России началось тестирование образовательной программы для дошкольников с аутизмом. Программа нацелена на обучение детей самостоятельности, на ослабление зависимости от родителей и успешную интеграцию в общество в дальнейшем.
В РФ для обучения и воспитания детей с аутизмом разработан специальный образовательный стандарт, создаются программы и методы коррекционной помощи, адаптируются зарубежные психолого-педагогические подходы. Кроме того, в помощь учителям и родителям по поручению Минпросвещения России на сайте Института коррекционной педагогики РАО размещены рекомендации по психолого-педагогической поддержке школьников с РАС в период дистанционного образования.
В ноябре 2018 года при поддержке фонда "Обнаженные сердца" и фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" РИА Новости запустило свой первый проект в формате виртуальной реальности (VR) "Механика аутизма". Соответствующее мобильное приложение дает возможность пользователю почувствовать себя человеком с расстройством аутистического спектра (РАС) и взглянуть на мир его глазами. При этом пользователь может не только пассивно воспринимать историю, но и взаимодействовать с ней: ходить, брать предметы, общаться с другими персонажами. Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе "В союзе слова и добра" в номинации Digital-проект, получил серебряную награду международного конкурса Communicator Awards, а также завоевал премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, получив второе место в номинации "Лучшее использование онлайн-видео, включая VR".
С 2008 года ежегодно 2 апреля в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также для привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма в мире по инициативе фонда Autism Speaks проходит акция "Зажги синим" (Light It Up Blue). Синий – официальный цвет организации. В этот день в странах, присоединившихся к акции, здания подсвечивают синими прожекторами. В России акция проводится с 2013 года, первым городом-участником стала Москва, вслед за ней подтянулись Санкт-Петербург, Белгород, Воронеж, Кострома, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Симферополь, Тюмень и другие города.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияФонд "Обнаженные сердца"ВОЗаутизмДень распространения информации об аутизмеВсемирный день распространения информации о проблеме аутизма
 
 
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