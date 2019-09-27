VR-проекту РИА Новости вручена премия IPRA Golden World Awards

"Один из таких дней, в первую очередь благодаря им, и лег в основу "Слепых в большом городе". И если несколько лет назад документальная реконструкция и погружение в мир слепых казались фантастикой, то сегодня с этим справляется виртуальная реальность. Конечно, вдвойне приятно, что проект заметили на международном уровне. После такого становится понятно, что масштаб проделанной работы ­– целый мир. Это вдохновляет", – отметил Иван Громов.