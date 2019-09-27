VR-проекту РИА Новости вручена премия IPRA Golden World Awards

ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. На церемонии в столице Армении VR-проекту РИА Новости "Слепые в большом городе" вручена международная премия IPRA Golden World Awards 2019 в категории "Интеграция традиционных и новых СМИ". "Думаю, главная победа этого проекта – его герои, незрячие и слабовидящие люди, для которых каждый день – это испытание", – сказал, принимая награду, руководитель центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Иван Громов.
"Один из таких дней, в первую очередь благодаря им, и лег в основу "Слепых в большом городе". И если несколько лет назад документальная реконструкция и погружение в мир слепых казались фантастикой, то сегодня с этим справляется виртуальная реальность. Конечно, вдвойне приятно, что проект заметили на международном уровне. После такого становится понятно, что масштаб проделанной работы – целый мир. Это вдохновляет", – отметил Иван Громов.
Премия IPRA Golden World Awards (GWA) присуждается одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью International Public Relations Association (IPRA). Ассоциация формирует стандарты коммуникаций во всем мире с 1955 года и признана ООН. В статусе самого авторитетного профессионального объединения в сфере PR IPRA ежегодно награждает лучшие коммуникационные проекты по всему миру, оценивая сложность, креатив и уникальность.
История "Слепые в большом городе" разработана в партнерстве с Государственным музеем - культурным центром "Интеграция" им. Н.А. Островского. VR-технология в проекте сочетается с классическим репортажем. Три героя – молодые незрячие москвичи, сотрудники музея "Интеграция" – рассказывают о своем опыте, о том, как взаимодействуют с миром зрячих, с какими сложностями сталкиваются в быту. Проживая VR-историю, пользователь получает возможность на собственном опыте ощутить, как незрячие "видят", осознают пространство и предметы, ориентируются в городе, воспитывают детей, отдыхают.
Проект "Слепые в большом городе" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные.
В 2019 году журналистские VR-проекты РИА Новости стали лауреатами российских и международных премий. Проект "Слепые в большом городе" до этого был удостоен диплома Ежегодной Программы "Лучшие социальные проекты России" в категории "Социально-ответственное СМИ". Первый VR-проект РИА Новости "Механика аутизма" одержал победу во Всероссийском конкурсе "В союзе слова и добра" в номинации Digital-проект, получил серебряную награду международного конкурса Communicator Awards, а также завоевал премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, получив 2 место в номинации "Лучшее использование онлайн-видео, включая VR".
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