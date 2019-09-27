Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T21:26Z
https://ria.ru/20190927/1559210301.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155922/16/1559221635_0:60:2000:1185_1036x0_80_0_0_f02d40f9a8fb923b9701ba74508706d0.jpg
РИА Новости

VR-проекту РИА Новости вручена премия IPRA Golden World Awards

21:26 27.09.2019
21
© Sputnik / Асатур ЕсаянцРуководитель центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Иван Громов на церемонии вручения международной премии IPRA Golden World Awards 2019 в Ереване, Армения
Руководитель центра инновационной журналистики МИА Россия сегодня Иван Громов на церемонии вручения международной премии IPRA Golden World Awards 2019 в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. На церемонии в столице Армении VR-проекту РИА Новости "Слепые в большом городе" вручена международная премия IPRA Golden World Awards 2019 в категории "Интеграция традиционных и новых СМИ". "Думаю, главная победа этого проекта – его герои, незрячие и слабовидящие люди, для которых каждый день – это испытание", – сказал, принимая награду, руководитель центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Иван Громов.

"Один из таких дней, в первую очередь благодаря им, и лег в основу "Слепых в большом городе". И если несколько лет назад документальная реконструкция и погружение в мир слепых казались фантастикой, то сегодня с этим справляется виртуальная реальность. Конечно, вдвойне приятно, что проект заметили на международном уровне. После такого становится понятно, что масштаб проделанной работы ­– целый мир. Это вдохновляет", – отметил Иван Громов.

Премия IPRA Golden World Awards (GWA) присуждается одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью International Public Relations Association (IPRA). Ассоциация формирует стандарты коммуникаций во всем мире с 1955 года и признана ООН. В статусе самого авторитетного профессионального объединения в сфере PR IPRA ежегодно награждает лучшие коммуникационные проекты по всему миру, оценивая сложность, креатив и уникальность.
История "Слепые в большом городе" разработана в партнерстве с Государственным музеем - культурным центром "Интеграция" им. Н.А. Островского. VR-технология в проекте сочетается с классическим репортажем. Три героя – молодые незрячие москвичи, сотрудники музея "Интеграция" – рассказывают о своем опыте, о том, как взаимодействуют с миром зрячих, с какими сложностями сталкиваются в быту. Проживая VR-историю, пользователь получает возможность на собственном опыте ощутить, как незрячие "видят", осознают пространство и предметы, ориентируются в городе, воспитывают детей, отдыхают.
Проект "Слепые в большом городе" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные.
VR-очки в презентационной зоне РИА.Lab на стенде МИА Россия сегодня
26 сентября, 11:57РИА Новости
РИА Новости представит свои VR-проекты на "М.Видео Electronics Show 2019"
В 2019 году журналистские VR-проекты РИА Новости стали лауреатами российских и международных премий. Проект "Слепые в большом городе" до этого был удостоен диплома Ежегодной Программы "Лучшие социальные проекты России" в категории "Социально-ответственное СМИ". Первый VR-проект РИА Новости "Механика аутизма" одержал победу во Всероссийском конкурсе "В союзе слова и добра" в номинации Digital-проект, получил серебряную награду международного конкурса Communicator Awards, а также завоевал премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, получив 2 место в номинации "Лучшее использование онлайн-видео, включая VR".
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.
000000
Обсудить 0
РИА НовостиЕреванРоссияАрменияНовости агентства
Рекомендуем
Афиша выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на здании Государственного исторического музея
Выставка фотоконкурса имени Андрея Стенина продлит работу до 14 октября
РИА
Новости
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Лагерь сирийских беженцев "Рукбан"
Венесуэла
США ввели более 350 запретов против Венесуэлы за четыре года
Директор Института глобального климата и экологии Анна Романовская
Анна Романовская: количество выбросов страны должно зависеть от ее развития
Лента
новостей
Венесуэла
В Венесуэле раскритиковали экономическую блокаду со стороны США
Логотип международного информационного агентства Россия сегодня
Журналисты МИА "Россия сегодня" победили в конкурсе "Вызов – XXI век"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров призвал к урегулированию ситуации в Персидском заливе через диалог
Израильские военные в городе Рамаллах
Лавров сожалеет, что решение палестинской проблемы загоняют в тупик
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров заявил Помпео о тщетности попыток давить на Россию санкциями
Директор музея Прадо Мигель Фаломир
Директор музея Прадо Мигель Фаломир: русскую живопись в Испании мало знают
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин обсудил с членами Совбеза договор о РСМД и Сирию
Бывший президент Армении Роберт Кочарян
Защита экс-президента Армении Кочаряна предложила судье взять самоотвод
Актер Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий: не нахожусь в Зазеркалье, стараюсь быть в реальной жизни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния