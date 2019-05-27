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РИА Новости

VR-проект МИА "Россия сегодня" стал "Лучшим социальным проектом России"

Вчера, 16:13
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© Фото : Виктор Кочков-ФилатовVR-проект МИА "Россия сегодня" стал "Лучшим социальным проектом России"
VR-проект МИА Россия сегодня стал Лучшим социальным проектом России
© Фото : Виктор Кочков-Филатов
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Проект МИА "Россия сегодня" в формате виртуальной реальности (VR) "Слепые в большом городе" удостоен диплома Ежегодной Программы "Лучшие социальные проекты России" в категории "Социально ответственное СМИ". Церемония награждения победителей состоялась в минувшие выходные в Завидово Тверской области.

"История "Слепые в большом городе" стала важным опытом для нашей команды – как с технической, так и с журналистской точки зрения. Мы долго искали подходы к этому проекту: к балансу информации и действия, звуков и образов. Проект многое дал нам, и, мы уверены, он много дает людям, которые впервые в жизни могут осознать, что такое быть слепым сегодня", – сказал, принимая награду, руководитель центра экспериментальных проектов медиагруппы Далер Фатыхов.

История "Слепые в большом городе" разработана в партнерстве с Государственным музеем - культурным центром "Интеграция" им. Н.А. Островского. VR-технология в проекте сочетается с классическим репортажем. Три героя – молодые незрячие москвичи, сотрудники музея "Интеграция" – рассказывают о своем опыте, о том, как взаимодействуют с миром зрячих, с какими сложностями сталкиваются в быту. Проживая VR-историю, пользователь получает возможность на собственном опыте ощутить, как незрячие "видят", осознают пространство и предметы, ориентируются в городе, воспитывают детей, отдыхают.
Проект "Слепые в большом городе" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата включая картонные.
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Ежегодная программа и форум "Лучшие социальные проекты России" — это широкомасштабная площадка, которая собирает за одним столом представителей и государства и бизнеса, позволяет обмениваться опытом реализации проектов.
Программа реализуется фондом "Социальные проекты" при поддержке правительства Москвы. В этом году в ней приняли участие более 300 компаний.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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