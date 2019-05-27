VR-проект МИА "Россия сегодня" стал "Лучшим социальным проектом России"

"История "Слепые в большом городе" стала важным опытом для нашей команды – как с технической, так и с журналистской точки зрения. Мы долго искали подходы к этому проекту: к балансу информации и действия, звуков и образов. Проект многое дал нам, и, мы уверены, он много дает людям, которые впервые в жизни могут осознать, что такое быть слепым сегодня", – сказал, принимая награду, руководитель центра экспериментальных проектов медиагруппы Далер Фатыхов.