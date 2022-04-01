https://ria.ru/20220401/zakon-1781388211.html

Украина признала Россию "страной-террористом" от бессилия, считает сенатор

Украина признала Россию "страной-террористом" от бессилия, считает сенатор - РИА Новости, 01.04.2022

Украина признала Россию "страной-террористом" от бессилия, считает сенатор

Верховная рада Украины принимает абсурдные и никчемные законы от бессилия, парламентарии выглядят смешными, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T21:09

2022-04-01T21:09

2022-04-01T21:09

сша

россия

украина

верховная рада украины

нато

в мире

ситуация в днр и лнр

сергей цеков

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Верховная рада Украины принимает абсурдные и никчемные законы от бессилия, парламентарии выглядят смешными, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя принятие закона, который признал Россию "страной-террористом".Ранее Верховная рада приняла закон, которым запрещается использование в стране символов V и Z, а Россия признается "страной-террористом". Власти украины в 2015 году признали РФ "страной-агрессором"."Такие законы принимаются от безысходности, надо же демонстрировать какую-то работу", - сказал Цеков.Он выразил недоумение, как можно запретить использование символов V и Z в целом."Чудят и принимают законы, пытаясь увязать их с нынешней ситуацией. Абсурдные и никчемные законы, парламентарии выглядят смешными", - отметил он.Цеков также подчеркнул, что всеми процессами на Украине руководят США и НАТО, они же пишут и выступления для Владимира Зеленского."У Запада задача номер один - чтобы на Украине как можно дольше была война", - заключил политик.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

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россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, россия, украина, верховная рада украины, нато, в мире, ситуация в днр и лнр, сергей цеков