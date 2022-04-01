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Украина признала Россию "страной-террористом" от бессилия, считает сенатор - РИА Новости, 01.04.2022
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Украина признала Россию "страной-террористом" от бессилия, считает сенатор
Украина признала Россию "страной-террористом" от бессилия, считает сенатор - РИА Новости, 01.04.2022
Украина признала Россию "страной-террористом" от бессилия, считает сенатор
Верховная рада Украины принимает абсурдные и никчемные законы от бессилия, парламентарии выглядят смешными, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:09
2022-04-01T21:09
сша
россия
украина
верховная рада украины
нато
в мире
ситуация в днр и лнр
сергей цеков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Верховная рада Украины принимает абсурдные и никчемные законы от бессилия, парламентарии выглядят смешными, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя принятие закона, который признал Россию "страной-террористом".Ранее Верховная рада приняла закон, которым запрещается использование в стране символов V и Z, а Россия признается "страной-террористом". Власти украины в 2015 году признали РФ "страной-агрессором"."Такие законы принимаются от безысходности, надо же демонстрировать какую-то работу", - сказал Цеков.Он выразил недоумение, как можно запретить использование символов V и Z в целом."Чудят и принимают законы, пытаясь увязать их с нынешней ситуацией. Абсурдные и никчемные законы, парламентарии выглядят смешными", - отметил он.Цеков также подчеркнул, что всеми процессами на Украине руководят США и НАТО, они же пишут и выступления для Владимира Зеленского."У Запада задача номер один - чтобы на Украине как можно дольше была война", - заключил политик.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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сша, россия, украина, верховная рада украины, нато, в мире, ситуация в днр и лнр, сергей цеков
21:09 01.04.2022
 
Украина признала Россию "страной-террористом" от бессилия, считает сенатор

Сенатор Цеков заявил, что Украина признала Россию "страной-террористом" от бессилия

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Верховная рада Украины принимает абсурдные и никчемные законы от бессилия, парламентарии выглядят смешными, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя принятие закона, который признал Россию "страной-террористом".
Ранее Верховная рада приняла закон, которым запрещается использование в стране символов V и Z, а Россия признается "страной-террористом". Власти украины в 2015 году признали РФ "страной-агрессором".
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"Такие законы принимаются от безысходности, надо же демонстрировать какую-то работу", - сказал Цеков.
Он выразил недоумение, как можно запретить использование символов V и Z в целом.
"Чудят и принимают законы, пытаясь увязать их с нынешней ситуацией. Абсурдные и никчемные законы, парламентарии выглядят смешными", - отметил он.
Цеков также подчеркнул, что всеми процессами на Украине руководят США и НАТО, они же пишут и выступления для Владимира Зеленского.
"У Запада задача номер один - чтобы на Украине как можно дольше была война", - заключил политик.
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СШАРоссияУкраинаВерховная Рада УкраиныНАТОВ миреСитуация в ДНР и ЛНРСергей Цеков
 
 
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