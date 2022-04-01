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Жителя Петербурга задержали за отправку фото Геринга в "Бессмертный полк" - РИА Новости, 01.04.2022
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Жителя Петербурга задержали за отправку фото Геринга в "Бессмертный полк"
Жителя Петербурга задержали за отправку фото Геринга в "Бессмертный полк" - РИА Новости, 01.04.2022
Жителя Петербурга задержали за отправку фото Геринга в "Бессмертный полк"
Мужчина, подозреваемый в отправке фото главкома гитлеровскими ВВС Германа Геринга на сайт "Бессмертного полка" в 2020 году задержан в Петербурге, возбуждено... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:46
2022-04-01T14:46
россия
санкт-петербург
бессмертный полк
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в отправке фото главкома гитлеровскими ВВС Германа Геринга на сайт "Бессмертного полка" в 2020 году задержан в Петербурге, возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба городского управления СК."В Санкт-Петербурге задержан местный житель, подозреваемый в реабилитации нацизма", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 25-летний мужчина подозревается в том, что 4 мая 2020 года разместил на сайте "Бессмертный полк онлайн" фамилию, имя и фотографию военного преступника Германа Геринга.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). Решается вопрос о предъявлении обвинения.В последнее время в Петербурге было возбуждено несколько аналогичных дел, связанных с отправкой на сайт "Бессмертного полка" в 2020 году фото нацистских преступников и украинского националиста Степана Бандеры.
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россия, санкт-петербург, бессмертный полк, великая отечественная война (1941-1945)
14:46 01.04.2022
 
Жителя Петербурга задержали за отправку фото Геринга в "Бессмертный полк"

Мужчину, отправившего фото Геринга на сайт "Бессмертного полка", задержали в Петербурге

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в отправке фото главкома гитлеровскими ВВС Германа Геринга на сайт "Бессмертного полка" в 2020 году задержан в Петербурге, возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Санкт-Петербурге задержан местный житель, подозреваемый в реабилитации нацизма", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 25-летний мужчина подозревается в том, что 4 мая 2020 года разместил на сайте "Бессмертный полк онлайн" фамилию, имя и фотографию военного преступника Германа Геринга.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). Решается вопрос о предъявлении обвинения.
В последнее время в Петербурге было возбуждено несколько аналогичных дел, связанных с отправкой на сайт "Бессмертного полка" в 2020 году фото нацистских преступников и украинского националиста Степана Бандеры.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 16:18
Мужчину, отправившего фото Власова на сайт "Бессмертного полка", задержали
 
РоссияСанкт-ПетербургБессмертный полкВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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