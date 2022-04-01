https://ria.ru/20220401/zaderzhanie-1781301720.html

Жителя Петербурга задержали за отправку фото Геринга в "Бессмертный полк"

Жителя Петербурга задержали за отправку фото Геринга в "Бессмертный полк" - РИА Новости, 01.04.2022

Жителя Петербурга задержали за отправку фото Геринга в "Бессмертный полк"

Мужчина, подозреваемый в отправке фото главкома гитлеровскими ВВС Германа Геринга на сайт "Бессмертного полка" в 2020 году задержан в Петербурге, возбуждено... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:46

2022-04-01T14:46

2022-04-01T14:46

россия

санкт-петербург

бессмертный полк

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в отправке фото главкома гитлеровскими ВВС Германа Геринга на сайт "Бессмертного полка" в 2020 году задержан в Петербурге, возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба городского управления СК."В Санкт-Петербурге задержан местный житель, подозреваемый в реабилитации нацизма", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 25-летний мужчина подозревается в том, что 4 мая 2020 года разместил на сайте "Бессмертный полк онлайн" фамилию, имя и фотографию военного преступника Германа Геринга.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). Решается вопрос о предъявлении обвинения.В последнее время в Петербурге было возбуждено несколько аналогичных дел, связанных с отправкой на сайт "Бессмертного полка" в 2020 году фото нацистских преступников и украинского националиста Степана Бандеры.

https://ria.ru/20220324/polk-1779883870.html

россия

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, бессмертный полк, великая отечественная война (1941-1945)