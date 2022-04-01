https://ria.ru/20220401/ukraina-1781362167.html

Си Цзиньпин призвал ЕС "не подливать масла в огонь" в ситуации с Украиной

Си Цзиньпин призвал ЕС "не подливать масла в огонь" в ситуации с Украиной - РИА Новости, 01.04.2022

Си Цзиньпин призвал ЕС "не подливать масла в огонь" в ситуации с Украиной

Третьи страны обязаны помогать переговорному процессу между Россией и Украиной, а не усугублять кризис, заявил председатель Китая Си Цзиньпин на саммите с... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:27

2022-04-01T18:27

2022-04-01T20:48

китай

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ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Третьи страны обязаны помогать переговорному процессу между Россией и Украиной, а не усугублять кризис, заявил председатель Китая Си Цзиньпин на саммите с руководством Евросоюза, проходившем в формате видеоконференции."Международное сообщество должно продолжить создавать условия и обстановку для переговорного процесса России и Украины, находить пространство для политического урегулирования, а не подливать масла в огонь и обострять противоречия", — приводит его слова МИД Китая.Экономика как оружиеСи Цзиньпин напомнил, что структура мировой экономики формировалась всеми ее участниками."Все стороны должны дорожить этими достижениями, нельзя опрометчиво наносить удары по существующей мировой экономической системе и тем более нельзя ее политизировать, превращать в инструмент или оружие, вызывая серьезные кризисы в области финансов, торговли, энергетики, науки и техники, продовольствия, промышленности и цепочек поставок",— заявил председатель.Он добавил, что сейчас Пекин и Брюссель должны сделать все, чтобы не допустить распространения кризиса и не дать ему разрушить основы мировой экономики."Нельзя втягивать весь мир в этот вопрос, тем более, нельзя вынуждать обычных людей во всех странах мира платить за него высокую цену", — отметил председатель Китая.По его словам, если ситуация ухудшится, то для восстановления мировой экономики могут потребоваться "годы или даже десятилетия".Причины кризиса и поиски решенияСи Цзиньпин отметил, что корни случившегося лежат отсутствии системы безопасности в Европе, которая устраивала бы всех участников."Первопричина украинского кризиса кроется в противоречиях в сфере региональной безопасности, которые копились в Европе на протяжении длительного времени, для устранения корня проблемы необходимо учесть закономерные озабоченности в сфере безопасности всех вовлеченных сторон", — заявил он.По его словам, для решения этих вопросов необходима многосторонняя дискуссия."Китай поддерживает диалог между Европой, Россией, США и НАТО для преодоления накопившихся за годы противоречий, нахождения способа решения проблем и продвижения создания сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности", — сказал Си Цзиньпин.Он также подчеркнул, что Пекин поддерживает усилия Брюсселя по поиску дипломатического решения, которого можно достичь только путем переговоров. "Китай поддерживает усилия Евросоюза по политическому урегулированию украинского вопроса, а также по-своему играет роль в продвижении примирения", — отметил он.Помимо этого, Си Цзиньпин выразил готовность сотрудничать с Евросоюзом для предотвращения гуманитарного кризиса на Украине."Китай выдвинул инициативу из шести пунктов <...> и уже предоставил стране несколько партий экстренной гуманитарной помощи, а также предоставил товары европейским странам, которые приняли большое число беженцев", — рассказал он..Ранее глава МИД Китая Ван И рассказал об этой инициативе, которая предусматривает следующие меры:Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.После начала Россией спецоперации на Украине президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, после чего цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.

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https://ria.ru/20220328/kitay-1780345445.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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