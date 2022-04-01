Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин выразил глубокое сожаление из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781359492.html
Си Цзиньпин выразил глубокое сожаление из-за ситуации на Украине
Си Цзиньпин выразил глубокое сожаление из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
Си Цзиньпин выразил глубокое сожаление из-за ситуации на Украине
Китай глубоко сожалеет, что ситуация на Украине дошла до нынешнего состояния, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита с руководством ЕС в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:11
2022-04-01T18:43
обострение ситуации в днр и лнр
китай
в мире
си цзиньпин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771241240_0:0:2755:1551_1920x0_80_0_0_5a4c2c75311e34f7669e8793389622e3.jpg
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай глубоко сожалеет, что ситуация на Украине дошла до нынешнего состояния, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита с руководством ЕС в формате видеоконференции.Со стороны ЕС в саммите приняли участие глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со стороны Китая - председатель КНР Си Цзиньпин, при этом премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее в пятницу также провел отдельные переговоры с руководством ЕС."Китай глубоко сожалеет, что ситуация на Украине дошла до нынешнего состояния", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что "позиция Китая по украинскому вопросу четкая и последовательная, КНР всегда стояла на стороне мира".По его словам, Пекин всегда самостоятельно делал независимые суждения, исходя из реального положения дел, выступал за соблюдение международного права и основных норм международных отношений, за необходимость придерживаться основных целей и принципов Устава ООН, а также за общую и устойчивую концепцию безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781219292.html
https://ria.ru/20220331/kitay-1781130846.html
китай
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771241240_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_a937b0f813379743f2a533afdbb43c03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, в мире, си цзиньпин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
18:11 01.04.2022 (обновлено: 18:43 01.04.2022)
 
Си Цзиньпин выразил глубокое сожаление из-за ситуации на Украине

Си Цзиньпин: Китай глубоко сожалеет, что ситуация на Украине дошла до такого состояния

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай глубоко сожалеет, что ситуация на Украине дошла до нынешнего состояния, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита с руководством ЕС в формате видеоконференции.
Со стороны ЕС в саммите приняли участие глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со стороны Китая - председатель КНР Си Цзиньпин, при этом премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее в пятницу также провел отдельные переговоры с руководством ЕС.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 10:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Пекине ответили на вопрос о давлении со стороны Запада из-за Украины
"Китай глубоко сожалеет, что ситуация на Украине дошла до нынешнего состояния", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что "позиция Китая по украинскому вопросу четкая и последовательная, КНР всегда стояла на стороне мира".
По его словам, Пекин всегда самостоятельно делал независимые суждения, исходя из реального положения дел, выступал за соблюдение международного права и основных норм международных отношений, за необходимость придерживаться основных целей и принципов Устава ООН, а также за общую и устойчивую концепцию безопасности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 17:10
"Зашли слишком далеко". В Китае предупредили Запад о последствиях русофобии
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКитайВ миреСи ЦзиньпинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала