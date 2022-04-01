https://ria.ru/20220401/ukraina-1781359492.html

Си Цзиньпин выразил глубокое сожаление из-за ситуации на Украине

Си Цзиньпин выразил глубокое сожаление из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 01.04.2022

Си Цзиньпин выразил глубокое сожаление из-за ситуации на Украине

Китай глубоко сожалеет, что ситуация на Украине дошла до нынешнего состояния, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита с руководством ЕС в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:11

2022-04-01T18:11

2022-04-01T18:43

обострение ситуации в днр и лнр

китай

в мире

си цзиньпин

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай глубоко сожалеет, что ситуация на Украине дошла до нынешнего состояния, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита с руководством ЕС в формате видеоконференции.Со стороны ЕС в саммите приняли участие глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со стороны Китая - председатель КНР Си Цзиньпин, при этом премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее в пятницу также провел отдельные переговоры с руководством ЕС."Китай глубоко сожалеет, что ситуация на Украине дошла до нынешнего состояния", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что "позиция Китая по украинскому вопросу четкая и последовательная, КНР всегда стояла на стороне мира".По его словам, Пекин всегда самостоятельно делал независимые суждения, исходя из реального положения дел, выступал за соблюдение международного права и основных норм международных отношений, за необходимость придерживаться основных целей и принципов Устава ООН, а также за общую и устойчивую концепцию безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781219292.html

https://ria.ru/20220331/kitay-1781130846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, в мире, си цзиньпин, россия, украина, ситуация в днр и лнр