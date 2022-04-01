18:11 01.04.2022 (обновлено: 18:43 01.04.2022)
Си Цзиньпин выразил глубокое сожаление из-за ситуации на Украине
Си Цзиньпин: Китай глубоко сожалеет, что ситуация на Украине дошла до такого состояния
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай глубоко сожалеет, что ситуация на Украине дошла до нынешнего состояния, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита с руководством ЕС в формате видеоконференции.
Со стороны ЕС в саммите приняли участие глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со стороны Китая - председатель КНР Си Цзиньпин, при этом премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее в пятницу также провел отдельные переговоры с руководством ЕС.
По его словам, Пекин всегда самостоятельно делал независимые суждения, исходя из реального положения дел, выступал за соблюдение международного права и основных норм международных отношений, за необходимость придерживаться основных целей и принципов Устава ООН, а также за общую и устойчивую концепцию безопасности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.