15:48 01.04.2022 (обновлено: 17:04 01.04.2022)
В Турции предрекли разлад в НАТО из-за "раздела Украины"
DikGAZETE заподозрил Польшу и Венгрию в желании разделить Украину
Западная Украина, город Львов. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Страны Североатлантического альянса не имеют коллективной позиции по ситуации на Украине, а некоторые из них и вовсе хотят ее "поделить", считает турецкий журналист Ильбер Васфи Сель. Свое мнение он выразил в газете dikGAZETE.
Кадр с "разделом" действительно появлялся в эфире: на минувшей неделе на это обращал внимание экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Согласно опубликованной карте, в состав Польши якобы входили Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины. К Румынии составители изображения "присоединили" Черновицкую область, а к Венгрии — Закарпатье. Территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также республик Донбасса были отмечены как входящие в Российскую Федерацию. Сам Кива не уточнил, в каком контексте телеканал показал такую карту.
По мнению турецкого колумниста, возможное наличие таких интересов у Польши и Венгрии не соотносится с официальными позициями Соединенных Штатов и Великобритании.
В то же время посольство Венгрии на Украине уже отвергало озвученные Киевом подозрения в желании получить Закарпатье.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Польша, власти которой заявляют о необходимости отправки миротворцев НАТО на Украину, хотела бы обосноваться на западе этой страны. Министр отметил, что это привело бы к прямому столкновению России и альянса. Он также заявил, что польские представители известны своими "нестандартными ходами", направленными на то, чтобы спровоцировать "большую беду". Об этом говорили и в Кремле: так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением.
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