https://ria.ru/20220401/ukraina-1781318891.html

В Турции предрекли разлад в НАТО из-за "раздела Украины"

В Турции предрекли разлад в НАТО из-за "раздела Украины" - РИА Новости, 01.04.2022

В Турции предрекли разлад в НАТО из-за "раздела Украины"

Страны Североатлантического альянса не имеют коллективной позиции по ситуации на Украине, а некоторые из них и вовсе хотят ее "поделить", считает турецкий... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:48

2022-04-01T15:48

2022-04-01T17:04

в мире

нато

верховная рада украины

украина

польша

венгрия

турция

россия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Страны Североатлантического альянса не имеют коллективной позиции по ситуации на Украине, а некоторые из них и вовсе хотят ее "поделить", считает турецкий журналист Ильбер Васфи Сель. Свое мнение он выразил в газете dikGAZETE."Два ее (Украины. — Прим. ред.) западных соседа — Польша и Венгрия — могут пожелать вернуть некоторые регионы", — написал он, сославшись на продемонстрированную польским телеканалом TVP1 карту.Кадр с "разделом" действительно появлялся в эфире: на минувшей неделе на это обращал внимание экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Согласно опубликованной карте, в состав Польши якобы входили Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины. К Румынии составители изображения "присоединили" Черновицкую область, а к Венгрии — Закарпатье. Территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также республик Донбасса были отмечены как входящие в Российскую Федерацию. Сам Кива не уточнил, в каком контексте телеканал показал такую карту.По мнению турецкого колумниста, возможное наличие таких интересов у Польши и Венгрии не соотносится с официальными позициями Соединенных Штатов и Великобритании.В то же время посольство Венгрии на Украине уже отвергало озвученные Киевом подозрения в желании получить Закарпатье.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Польша, власти которой заявляют о необходимости отправки миротворцев НАТО на Украину, хотела бы обосноваться на западе этой страны. Министр отметил, что это привело бы к прямому столкновению России и альянса. Он также заявил, что польские представители известны своими "нестандартными ходами", направленными на то, чтобы спровоцировать "большую беду". Об этом говорили и в Кремле: так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220331/polsha-1781024823.html

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

https://ria.ru/20220331/polsha-1780983757.html

украина

польша

венгрия

турция

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, нато, верховная рада украины, украина, польша, венгрия, турция, россия