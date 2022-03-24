Посольство Венгрии опровергло слова Киева по поводу планов на Закарпатье
Посольство Венгрии назвало клеветой слова Верещук по поводу планов на Закарпатье
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Город Берегово
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Посольство Венгрии на Украине отвергло и назвало клеветой слова вице-премьера Украины Ирины Верещук, которая заподозрила Будапешт в желании получить Закарпатье.
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"Посольство Венгрии в Украине удивлено и шокировано, прочитав строки сообщения вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук в Facebook* от 22 марта 2022 года, которое позже широко процитировали и прокомментировали украинские средства массовой информации", - говорится на странице посольства Венгрии в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская организация).
В диппредставительстве добавили, что вице-премьер, как и другие представители украинского руководства, выполняет сверхчеловеческую работу с огромной ответственностью "в трагической ситуации, в которой Украина ведет героическую борьбу с агрессией". "В таких обстоятельствах можно понять обостренные эмоциональные настроения. Но это не может быть основанием для бессмысленных обвинений и безосновательной клеветы", - заявили в дипмиссии.
В посольстве заявили, что выводы Верещук ошибочны. "Ее выводы не только абсолютно ошибочны и необоснованны, но и откровенно оскорбительны – к сожалению, эти клише уже давно успешно насаждаются в украинском общественном мнении. Особенно грустно, что среди этих спекуляций – не впервые – фигурирует и Закарпатская область Украины и проживающие там венгры. И это мы вежливо, но решительно отвергаем", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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