https://ria.ru/20220325/karta-1779971109.html

Экс-депутат Рады показал польскую карту "раздела Украины"

Экс-депутат Рады показал польскую карту "раздела Украины" - РИА Новости, 25.03.2022

Экс-депутат Рады показал польскую карту "раздела Украины"

Экс-депутат Рады Илья Кива выложил в Telegram показанную в эфире польского телеканала TVP1 карту раздела Украины, подчеркнув, что этот жест показывает... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T01:51

2022-03-25T01:51

2022-03-25T08:36

обострение ситуации в днр и лнр

россия

нато

украина

польша

венгрия

румыния

в мире

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Экс-депутат Рады Илья Кива выложил в Telegram показанную в эфире польского телеканала TVP1 карту раздела Украины, подчеркнув, что этот жест показывает готовность Запада к изменению границ бывшей советской республики.Бывший парламентарий не уточнил, в каком контексте телеканал показал эту карту.На опубликованном им изображении в составе Польши обозначены Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины. К Румынии составители карты присоединили Черновицкую область, а к Венгрии — Закарпатье. Территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также республик Донбасса отмечены как входящие в Российскую Федерацию. В составе независимой Украины, по версии польского ТВ, останутся только центральные и северные регионы страны.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Польша, власти которой заявляют о необходимости отправки миротворцев НАТО на Украину, хотела бы обосноваться на западе этой страны. В свете того, что эти действия приведут к прямому столкновению России и альянса, министр отметил, что польские представители известны своими "нестандартными ходами", которые направлены на то, чтобы спровоцировать "большую беду".Также ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина сама должна будет выносить решение об отказе от части своей территории. При этом он выразил сомнение в возможности такого шага.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/vengriya-1779933208.html

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779864522.html

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