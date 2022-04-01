https://ria.ru/20220401/ukraina-1781219292.html
В Пекине ответили на вопрос о давлении со стороны Запада из-за Украины
В Пекине ответили на вопрос о давлении со стороны Запада из-за Украины - РИА Новости, 01.04.2022
В Пекине ответили на вопрос о давлении со стороны Запада из-за Украины
Китай придерживается независимой позиции в отношении украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:26
2022-04-01T10:26
2022-04-01T10:38
обострение ситуации в днр и лнр
китай
мид кнр
в мире
чжао лицзянь
россия
украина
евросоюз
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай придерживается независимой позиции в отношении украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения о планируемом давлении со стороны политиков ЕС на Китай в ходе предстоящего саммита ЕС-Китай."Что касается Украины, Китай придерживается независимой мирной внешней политики и выносит собственные решения, исходя из существа дела", - сказал дипломат. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в преддверии виртуального саммита с Китаем заявила, что любая поддержка Пекина России на фоне проведения спецоперации на Украине нанесет серьезный ущерб репутации Китая в Европе.Лидеры Европейского союза и Китая проведут 1 апреля саммит в формате видеоконференции, главной темой которого станет ситуация на Украине. Со стороны ЕС в саммите примут участие глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Со стороны Китая - председатель КНР Си Цзиньпин и премьер госсовета Ли Кэцян.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, мид кнр, в мире, чжао лицзянь, россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
10:26 01.04.2022 (обновлено: 10:38 01.04.2022)
В Пекине ответили на вопрос о давлении со стороны Запада из-за Украины
МИД Китая заявил о независимой позиции по Украине, невзирая на давление Запада