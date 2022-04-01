У Брюса Уиллиса отозвали премию "Золотая малина"
Организаторы "Золотой малины" отозвали премию у Уиллиса после сообщения о его болезни
© AP Photo / Invision/Brent N. ClarkeАмериканский актер Брюс Уиллис
© AP Photo / Invision/Brent N. Clarke
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сооснователи антипремии "Золотая малина" Джон Уилсон и Мо Мерфи отозвали награду у Брюса Уиллиса после того, как стало о болезни артиста, сообщает The Wrap.
"Если здоровье влияет на принятие решений и актерскую игру, то награждать "Малиной" в таком случае неуместно", — заявили организаторы.
В 2021 году для Уиллиса "Золотая малина" выделила специальную категорию. Худшую роль актера выбирали среди фильмов "Американская осада", "Преступный квест", "Тупик", "Крепость", "Полночь на злаковом поле", "За гранью жизни", "Выжить в игре" и "Звездный рубеж". За работу в последнем ему в итоге и вручили премию.
Также сооснователи "Золотой малины" решили отозвать награду у Шелли Дюваль. Приз в номинации "Худшая женская роль" ей вручили еще в 1981 году за работу в картине Стэнли Кубрика "Сияние". Причина — организаторы премии узнали, что на игру Дюваль повлияло то, как с ней во время съемок обращался режиссер.
На днях стало известно, что Брюс Уиллис вынужден завершить актерскую карьеру из-за болезни. У него была диагностирована афазия.
30 марта, 19:41КультураБрюс Уиллис заявил о завершении актерской карьеры