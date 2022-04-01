https://ria.ru/20220401/uillis-1781229878.html

У Брюса Уиллиса отозвали премию "Золотая малина"

У Брюса Уиллиса отозвали премию "Золотая малина" - РИА Новости, 01.04.2022

У Брюса Уиллиса отозвали премию "Золотая малина"

Сооснователи антипремии "Золотая малина" Джон Уилсон и Мо Мерфи отозвали награду у Брюса Уиллиса после того, как стало о болезни артиста, сообщает The Wrap. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:44

2022-04-01T11:44

2022-04-01T11:44

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кино и сериалы

брюс уиллис

золотая малина (премия)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сооснователи антипремии "Золотая малина" Джон Уилсон и Мо Мерфи отозвали награду у Брюса Уиллиса после того, как стало о болезни артиста, сообщает The Wrap.В 2021 году для Уиллиса "Золотая малина" выделила специальную категорию. Худшую роль актера выбирали среди фильмов "Американская осада", "Преступный квест", "Тупик", "Крепость", "Полночь на злаковом поле", "За гранью жизни", "Выжить в игре" и "Звездный рубеж". За работу в последнем ему в итоге и вручили премию. Также сооснователи "Золотой малины" решили отозвать награду у Шелли Дюваль. Приз в номинации "Худшая женская роль" ей вручили еще в 1981 году за работу в картине Стэнли Кубрика "Сияние". Причина — организаторы премии узнали, что на игру Дюваль повлияло то, как с ней во время съемок обращался режиссер.На днях стало известно, что Брюс Уиллис вынужден завершить актерскую карьеру из-за болезни. У него была диагностирована афазия.

https://ria.ru/20220330/uillis-1780960961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, брюс уиллис, золотая малина (премия)