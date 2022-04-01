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У Брюса Уиллиса отозвали премию "Золотая малина" - РИА Новости, 01.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220401/uillis-1781229878.html
У Брюса Уиллиса отозвали премию "Золотая малина"
У Брюса Уиллиса отозвали премию "Золотая малина" - РИА Новости, 01.04.2022
У Брюса Уиллиса отозвали премию "Золотая малина"
Сооснователи антипремии "Золотая малина" Джон Уилсон и Мо Мерфи отозвали награду у Брюса Уиллиса после того, как стало о болезни артиста, сообщает The Wrap. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:44
2022-04-01T11:44
культура
новости культуры
кино и сериалы
брюс уиллис
золотая малина (премия)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сооснователи антипремии "Золотая малина" Джон Уилсон и Мо Мерфи отозвали награду у Брюса Уиллиса после того, как стало о болезни артиста, сообщает The Wrap.В 2021 году для Уиллиса "Золотая малина" выделила специальную категорию. Худшую роль актера выбирали среди фильмов "Американская осада", "Преступный квест", "Тупик", "Крепость", "Полночь на злаковом поле", "За гранью жизни", "Выжить в игре" и "Звездный рубеж". За работу в последнем ему в итоге и вручили премию. Также сооснователи "Золотой малины" решили отозвать награду у Шелли Дюваль. Приз в номинации "Худшая женская роль" ей вручили еще в 1981 году за работу в картине Стэнли Кубрика "Сияние". Причина — организаторы премии узнали, что на игру Дюваль повлияло то, как с ней во время съемок обращался режиссер.На днях стало известно, что Брюс Уиллис вынужден завершить актерскую карьеру из-за болезни. У него была диагностирована афазия.
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новости культуры, кино и сериалы, брюс уиллис, золотая малина (премия)
11:44 01.04.2022
 
У Брюса Уиллиса отозвали премию "Золотая малина"

Организаторы "Золотой малины" отозвали премию у Уиллиса после сообщения о его болезни

© AP Photo / Invision/Brent N. ClarkeАмериканский актер Брюс Уиллис
Американский актер Брюс Уиллис - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Invision/Brent N. Clarke
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сооснователи антипремии "Золотая малина" Джон Уилсон и Мо Мерфи отозвали награду у Брюса Уиллиса после того, как стало о болезни артиста, сообщает The Wrap.
"Если здоровье влияет на принятие решений и актерскую игру, то награждать "Малиной" в таком случае неуместно", — заявили организаторы.
В 2021 году для Уиллиса "Золотая малина" выделила специальную категорию. Худшую роль актера выбирали среди фильмов "Американская осада", "Преступный квест", "Тупик", "Крепость", "Полночь на злаковом поле", "За гранью жизни", "Выжить в игре" и "Звездный рубеж". За работу в последнем ему в итоге и вручили премию.
Также сооснователи "Золотой малины" решили отозвать награду у Шелли Дюваль. Приз в номинации "Худшая женская роль" ей вручили еще в 1981 году за работу в картине Стэнли Кубрика "Сияние". Причина — организаторы премии узнали, что на игру Дюваль повлияло то, как с ней во время съемок обращался режиссер.
На днях стало известно, что Брюс Уиллис вынужден завершить актерскую карьеру из-за болезни. У него была диагностирована афазия.
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