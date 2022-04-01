https://ria.ru/20220401/uiliss-1781263443.html

СМИ: коллеги Брюса Уиллиса давно заметили его проблемы со здоровьем

СМИ: коллеги Брюса Уиллиса давно заметили его проблемы со здоровьем - РИА Новости, 01.04.2022

СМИ: коллеги Брюса Уиллиса давно заметили его проблемы со здоровьем

Коллеги Брюса Уиллиса по съемочной площадке рассказали, что давно заметили у актера проблемы со здоровьем, передает их слова Los Angeles Times. В частности,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:11

2022-04-01T13:11

2022-04-01T13:11

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Коллеги Брюса Уиллиса по съемочной площадке рассказали, что давно заметили у актера проблемы со здоровьем, передает их слова Los Angeles Times. В частности, сотрудникам приходилось сокращать для звезды текст. Режиссер фильма "За гранью жизни" Майк Бернс писал сценаристу, что из реплик Уиллиса необходимо убрать монологи.Ассистенты на съемках признавались, что использовали дублеров для экшн-сцен, например, с активными перестрелками. Также Брюс пользовался специальным наушником, поскольку не мог запомнить свои реплики.Ходили слухи, что два года назад во время работы над картиной "Приказано: уничтожить" Уиллис неожиданно выстрелил из пистолета, заряженного холостым патроном. Согласно изданию, никто не пострадал, а продюсер фильма в дальнейшем оспаривал факт инцидента.В какой-то момент, по словам источников, Брюс громко спросил двух членов команды о том, где он находится.Коллеги по съемкам отмечали, что не раздражались в ответ.Ранее стало известно, что звезда "Крепкого орешка" вынужден завершить кинокарьеру из-за диагностированной афазии – расстройства, связанного с нарушением восприятия речи.

https://ria.ru/20220317/uillis-1778702519.html

https://ria.ru/20220401/uillis-1781229878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, брюс уиллис, шоу-бизнес, новости культуры