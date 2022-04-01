Рейтинг@Mail.ru
СМИ: коллеги Брюса Уиллиса давно заметили его проблемы со здоровьем - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220401/uiliss-1781263443.html
СМИ: коллеги Брюса Уиллиса давно заметили его проблемы со здоровьем
СМИ: коллеги Брюса Уиллиса давно заметили его проблемы со здоровьем - РИА Новости, 01.04.2022
СМИ: коллеги Брюса Уиллиса давно заметили его проблемы со здоровьем
Коллеги Брюса Уиллиса по съемочной площадке рассказали, что давно заметили у актера проблемы со здоровьем, передает их слова Los Angeles Times. В частности,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:11
2022-04-01T13:11
шоубиз
знаменитости
брюс уиллис
шоу-бизнес
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97395/62/973956245_0:0:2782:1565_1920x0_80_0_0_fb0e8fd800303ce468bc088ca937c41a.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Коллеги Брюса Уиллиса по съемочной площадке рассказали, что давно заметили у актера проблемы со здоровьем, передает их слова Los Angeles Times. В частности, сотрудникам приходилось сокращать для звезды текст. Режиссер фильма "За гранью жизни" Майк Бернс писал сценаристу, что из реплик Уиллиса необходимо убрать монологи.Ассистенты на съемках признавались, что использовали дублеров для экшн-сцен, например, с активными перестрелками. Также Брюс пользовался специальным наушником, поскольку не мог запомнить свои реплики.Ходили слухи, что два года назад во время работы над картиной "Приказано: уничтожить" Уиллис неожиданно выстрелил из пистолета, заряженного холостым патроном. Согласно изданию, никто не пострадал, а продюсер фильма в дальнейшем оспаривал факт инцидента.В какой-то момент, по словам источников, Брюс громко спросил двух членов команды о том, где он находится.Коллеги по съемкам отмечали, что не раздражались в ответ.Ранее стало известно, что звезда "Крепкого орешка" вынужден завершить кинокарьеру из-за диагностированной афазии – расстройства, связанного с нарушением восприятия речи.
https://ria.ru/20220317/uillis-1778702519.html
https://ria.ru/20220401/uillis-1781229878.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97395/62/973956245_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7145db58c676c68016f73a8eef13c1f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, брюс уиллис, шоу-бизнес, новости культуры
13:11 01.04.2022
 
СМИ: коллеги Брюса Уиллиса давно заметили его проблемы со здоровьем

СМИ: коллеги Брюса Уиллиса давно вынуждены были сокращать роли из-за его проблем с памятью

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк65-й Каннский кинофестиваль
65-й Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Коллеги Брюса Уиллиса по съемочной площадке рассказали, что давно заметили у актера проблемы со здоровьем, передает их слова Los Angeles Times. В частности, сотрудникам приходилось сокращать для звезды текст. Режиссер фильма "За гранью жизни" Майк Бернс писал сценаристу, что из реплик Уиллиса необходимо убрать монологи.

"Похоже нам придется сократить текст Брюса приблизительно на пять страниц. Еще нам нужно сократить его диалог, чтобы там не было монологов и так далее", – говорится в сообщении.

Ассистенты на съемках признавались, что использовали дублеров для экшн-сцен, например, с активными перестрелками. Также Брюс пользовался специальным наушником, поскольку не мог запомнить свои реплики.
Актер Брюс Уиллис на премьере фильма Стекло - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 19:04Шоубиз
СМИ: Брюс Уиллис страдает проблемами с памятью
Ходили слухи, что два года назад во время работы над картиной "Приказано: уничтожить" Уиллис неожиданно выстрелил из пистолета, заряженного холостым патроном. Согласно изданию, никто не пострадал, а продюсер фильма в дальнейшем оспаривал факт инцидента.
В какой-то момент, по словам источников, Брюс громко спросил двух членов команды о том, где он находится.

"Я знаю, почему ты здесь, и знаю, почему ты здесь. Но почему я здесь?" – передают источники.

Коллеги по съемкам отмечали, что не раздражались в ответ.

"Это не было раздражением, скорее вопросом: как нам постараться не выставить Брюса в плохом свете? Кто-то давал ему реплику, а он не понимал, что она означает. Он был чем-то вроде марионетки", – сказали в съемочной команде.

Ранее стало известно, что звезда "Крепкого орешка" вынужден завершить кинокарьеру из-за диагностированной афазии – расстройства, связанного с нарушением восприятия речи.
Американский актер Брюс Уиллис - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 11:44Культура
У Брюса Уиллиса отозвали премию "Золотая малина"
 
ШоубизЗнаменитостиБрюс УиллисШоу-бизнесНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала