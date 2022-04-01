https://ria.ru/20220401/uiliss-1781263443.html
СМИ: коллеги Брюса Уиллиса давно заметили его проблемы со здоровьем
СМИ: коллеги Брюса Уиллиса давно заметили его проблемы со здоровьем - РИА Новости, 01.04.2022
СМИ: коллеги Брюса Уиллиса давно заметили его проблемы со здоровьем
Коллеги Брюса Уиллиса по съемочной площадке рассказали, что давно заметили у актера проблемы со здоровьем, передает их слова Los Angeles Times. В частности,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:11
2022-04-01T13:11
2022-04-01T13:11
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Коллеги Брюса Уиллиса по съемочной площадке рассказали, что давно заметили у актера проблемы со здоровьем, передает их слова Los Angeles Times. В частности, сотрудникам приходилось сокращать для звезды текст. Режиссер фильма "За гранью жизни" Майк Бернс писал сценаристу, что из реплик Уиллиса необходимо убрать монологи.Ассистенты на съемках признавались, что использовали дублеров для экшн-сцен, например, с активными перестрелками. Также Брюс пользовался специальным наушником, поскольку не мог запомнить свои реплики.Ходили слухи, что два года назад во время работы над картиной "Приказано: уничтожить" Уиллис неожиданно выстрелил из пистолета, заряженного холостым патроном. Согласно изданию, никто не пострадал, а продюсер фильма в дальнейшем оспаривал факт инцидента.В какой-то момент, по словам источников, Брюс громко спросил двух членов команды о том, где он находится.Коллеги по съемкам отмечали, что не раздражались в ответ.Ранее стало известно, что звезда "Крепкого орешка" вынужден завершить кинокарьеру из-за диагностированной афазии – расстройства, связанного с нарушением восприятия речи.
https://ria.ru/20220317/uillis-1778702519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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знаменитости, брюс уиллис, шоу-бизнес, новости культуры
СМИ: коллеги Брюса Уиллиса давно заметили его проблемы со здоровьем
СМИ: коллеги Брюса Уиллиса давно вынуждены были сокращать роли из-за его проблем с памятью
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Коллеги Брюса Уиллиса по съемочной площадке рассказали, что давно заметили у актера проблемы со здоровьем, передает
их слова Los Angeles Times. В частности, сотрудникам приходилось сокращать для звезды текст. Режиссер фильма "За гранью жизни" Майк Бернс писал сценаристу, что из реплик Уиллиса необходимо убрать монологи.
"Похоже нам придется сократить текст Брюса приблизительно на пять страниц. Еще нам нужно сократить его диалог, чтобы там не было монологов и так далее", – говорится в сообщении.
Ассистенты на съемках признавались, что использовали дублеров для экшн-сцен, например, с активными перестрелками. Также Брюс пользовался специальным наушником, поскольку не мог запомнить свои реплики.
Ходили слухи, что два года назад во время работы над картиной "Приказано: уничтожить" Уиллис неожиданно выстрелил из пистолета, заряженного холостым патроном. Согласно изданию, никто не пострадал, а продюсер фильма в дальнейшем оспаривал факт инцидента.
В какой-то момент, по словам источников, Брюс громко спросил двух членов команды о том, где он находится.
"Я знаю, почему ты здесь, и знаю, почему ты здесь. Но почему я здесь?" – передают источники.
Коллеги по съемкам отмечали, что не раздражались в ответ.
"Это не было раздражением, скорее вопросом: как нам постараться не выставить Брюса в плохом свете? Кто-то давал ему реплику, а он не понимал, что она означает. Он был чем-то вроде марионетки", – сказали в съемочной команде.
Ранее стало известно, что звезда "Крепкого орешка" вынужден завершить
кинокарьеру из-за диагностированной афазии – расстройства, связанного с нарушением восприятия речи.