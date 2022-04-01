https://ria.ru/20220401/tseny-1781354614.html

Власти Ленобласти усилили контроль за ценами

Власти Ленобласти усилили контроль за ценами - РИА Новости, 01.04.2022

Власти Ленобласти усилили контроль за ценами

Власти Ленинградской области усилили контроль за ценами на строительные материалы, жизненно-важные и льготные лекарства, сообщил губернатор Александр Дрозденко... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:53

2022-04-01T17:53

2022-04-01T17:53

ленинградская область

ленинградская область

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

цены

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области усилили контроль за ценами на строительные материалы, жизненно-важные и льготные лекарства, сообщил губернатор Александр Дрозденко на заседании штаба по устойчивому развитию экономики региона.Он отметил, что эта информация также будет направляться главам администраций районов для оценки возможного удорожания муниципальных закупок.Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский в свою очередь уточнил, что по данным мониторинга цен Минстроя РФ зафиксировано постепенное снижение стоимости материалов, что может быть связано с укреплением рубля на валютном рынке.Вопрос ценообразования был рассмотрен также в контексте школьного питания."Удорожание продуктов не должно влиять на качество школьного питания", - заявил Дрозденко.

https://ria.ru/20220318/lenoblast-1778808787.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), цены, александр дрозденко