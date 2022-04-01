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Власти Ленобласти усилили контроль за ценами - РИА Новости, 01.04.2022
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Власти Ленобласти усилили контроль за ценами
Власти Ленобласти усилили контроль за ценами - РИА Новости, 01.04.2022
Власти Ленобласти усилили контроль за ценами
Власти Ленинградской области усилили контроль за ценами на строительные материалы, жизненно-важные и льготные лекарства, сообщил губернатор Александр Дрозденко... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:53
2022-04-01T17:53
ленинградская область
ленинградская область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
цены
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области усилили контроль за ценами на строительные материалы, жизненно-важные и льготные лекарства, сообщил губернатор Александр Дрозденко на заседании штаба по устойчивому развитию экономики региона.Он отметил, что эта информация также будет направляться главам администраций районов для оценки возможного удорожания муниципальных закупок.Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский в свою очередь уточнил, что по данным мониторинга цен Минстроя РФ зафиксировано постепенное снижение стоимости материалов, что может быть связано с укреплением рубля на валютном рынке.Вопрос ценообразования был рассмотрен также в контексте школьного питания."Удорожание продуктов не должно влиять на качество школьного питания", - заявил Дрозденко.
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ленинградская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), цены, александр дрозденко
17:53 01.04.2022
 

Власти Ленобласти усилили контроль за ценами

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области усилили контроль за ценами на строительные материалы, жизненно-важные и льготные лекарства, сообщил губернатор Александр Дрозденко на заседании штаба по устойчивому развитию экономики региона.
"Стоимость керамической плитки выросла на 58,91%, на газобетонные блоки на 41,58%, стоимость песка выросла на 14,7%. И это при том, что в Ленинградской области выработка песка проведена на 50 лет вперед. Нужно принимать жесткие меры: ставить весы на въездах и выездах из карьеров, усилить надзорные мероприятия за компаниями, которые необоснованно повышают цены на внутреннем рынке. По тем стройматериалам, где сегодня цены выросли более чем на 20%, подготовим обращение к руководству ФАС России с указанием предприятия для выяснения обоснованности повышения цен", ― сказал губернатор.
Он отметил, что эта информация также будет направляться главам администраций районов для оценки возможного удорожания муниципальных закупок.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский в свою очередь уточнил, что по данным мониторинга цен Минстроя РФ зафиксировано постепенное снижение стоимости материалов, что может быть связано с укреплением рубля на валютном рынке.
Вопрос ценообразования был рассмотрен также в контексте школьного питания.
"Удорожание продуктов не должно влиять на качество школьного питания", - заявил Дрозденко.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 11:49Ленинградская область
В Ленобласти упростят процедуры в строительном секторе
 
Ленинградская областьЛенинградская областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЦеныАлександр Дрозденко
 
 
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