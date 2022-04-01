https://ria.ru/20220401/spekulyatsiya-1781317036.html

Глава Приамурья рассказал о борьбе со спекуляцией на продуктах питания

Глава Приамурья рассказал о борьбе со спекуляцией на продуктах питания - РИА Новости, 01.04.2022

Глава Приамурья рассказал о борьбе со спекуляцией на продуктах питания

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о регулировании цен на продукты питания в регионе и о мерах, которые не позволят допустить спекуляции. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:42

2022-04-01T15:42

2022-04-01T15:42

амурская область

амурская область

уфас

общество

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о регулировании цен на продукты питания в регионе и о мерах, которые не позволят допустить спекуляции."В Амурской области разработан комплекс мер для сдерживания цен и исключения возможности их необоснованного роста. Мы боремся со спекулянтами, достигнуты договоренности с торговыми сетями о неповышении наценки более 5% по основным продуктам. Проводятся проверки. Все это позволяет сдерживать цены на жизненно важные продукты", - отметил Орлов, его цитирует правительство региона.Как заявила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева, на прошедшей неделе в области "вновь видят увеличение цены на сахар, однако темпы прироста стоимости снижаются". "Также фиксируем рост цен на капусту и лук, но именно по овощным культурам ситуация предсказуема, так как это сезонный фактор. Вместе с тем цены снижаются на огурцы и помидоры – это связано с выходом на рынок нашего "Тепличного" комплекса. Стоимость других продуктов питания, мониторинг которых мы ведем, находится в рамках инфляционной составляющей", - добавила Кукшенёва.Правительство Приамурья сообщает, что в области снижается повышенный покупательский спрос на сахар, подсолнечное масло, крупы, макароны, консервы, запасов таких продуктов на складах достаточно. "Также определены алгоритмы взаимодействия с УФАС. Совместно с контролирующими органами будут организованы выезды в муниципалитеты для проверки сигналов от амурчан о необоснованном повышении цен в конкретных торговых объектах и принятия соответствующих мер в случае их подтверждения", - сообщают власти.Также организована совместная работа с минсельхозом Амурской области, речь идёт о сдерживании цен на уровне товаропроизводителей. "Проработан соответствующий перечень продуктов питания с фиксированием цен на их приобретение на II квартал 2022 года", - отмечает правительство Приамурья.По словам руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Амурской области Александра Дегодьева, ведомство ежедневно проводит мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости, цен на нефтепродукты, в управлении также организована работа телефонной "горячей линии". Всего за весь период работы "горячей линии" в управление поступило свыше 650 обращений. На прошедшей неделе обращения касались цен на сахар, крупы, питьевую воду. Управление анализирует обращения, изучается обоснованность повышения цен на ряд продуктов, на питьевую воду, офисную бумагу.

https://ria.ru/20220331/agrarii-1781097996.html

https://ria.ru/20220325/lekarstva-1780091525.html

амурская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

амурская область, уфас, общество, василий орлов (губернатор)