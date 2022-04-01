Власти Ленобласти вводят новые меры поддержки СО НКО
© Фото : Комитет общественных коммуникаций Ленинградской областиЗаседание Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области вводят новые меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) в виде отмены в 2022 году плановых проверок комитетом общественных коммуникаций и максимальным переходом на предоставление отчетов по проектам в электронной форме.
Как сообщила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен, в современных условиях деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций с одной стороны становится исключительно востребованной, но в тоже время сопряжена с определенными сложностями. Ввиду чего был принят ряд решений, которые должны облегчить работу СО НКО.
"Принято решение отменить плановые проверки некоммерческих организаций ― получателей субсидий и грантов ― комитетом общественных коммуникаций в 2022 году. Кроме того, комитет переходит максимально, где это возможно, на предоставление отчетов по проектам в электронной форме", — отметила Путронен добавив, что региональные власти поддержали инициативу депутата Госдумы от Ленинградской области Ольги Занко, которая знает о работе некоммерческого сектора изнутри, руководит работой движением "Волонтеры Победы" на федеральном уровне, о недопустимости ведения НКО антироссийской деятельности.
"Мы со своей стороны вносим в Соглашение о предоставлении грантов, обязательный пункт о распространении на ресурсах СО НКО только достоверной информации о государственной политике РФ", — подчеркнула глава комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.