https://ria.ru/20220401/podderzhka-1781352676.html

Власти Ленобласти вводят новые меры поддержки СО НКО

Власти Ленобласти вводят новые меры поддержки СО НКО - РИА Новости, 01.04.2022

Власти Ленобласти вводят новые меры поддержки СО НКО

Власти Ленинградской области вводят новые меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) в виде отмены в 2022 году плановых... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:43

2022-04-01T17:43

2022-04-01T17:43

ленинградская область

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области вводят новые меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) в виде отмены в 2022 году плановых проверок комитетом общественных коммуникаций и максимальным переходом на предоставление отчетов по проектам в электронной форме.Как сообщила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен, в современных условиях деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций с одной стороны становится исключительно востребованной, но в тоже время сопряжена с определенными сложностями. Ввиду чего был принят ряд решений, которые должны облегчить работу СО НКО."Принято решение отменить плановые проверки некоммерческих организаций ― получателей субсидий и грантов ― комитетом общественных коммуникаций в 2022 году. Кроме того, комитет переходит максимально, где это возможно, на предоставление отчетов по проектам в электронной форме", — отметила Путронен добавив, что региональные власти поддержали инициативу депутата Госдумы от Ленинградской области Ольги Занко, которая знает о работе некоммерческого сектора изнутри, руководит работой движением "Волонтеры Победы" на федеральном уровне, о недопустимости ведения НКО антироссийской деятельности."Мы со своей стороны вносим в Соглашение о предоставлении грантов, обязательный пункт о распространении на ресурсах СО НКО только достоверной информации о государственной политике РФ", — подчеркнула глава комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.

https://ria.ru/20220323/lenoblast-1779648230.html

ленинградская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область