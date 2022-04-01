https://ria.ru/20220401/mur-1781359678.html

Деми Мур начала встречаться со швейцарским шеф-поваром

Деми Мур начала встречаться со швейцарским шеф-поваром - РИА Новости, 01.04.2022

Деми Мур начала встречаться со швейцарским шеф-поваром

Деми Мур встречается со швейцарским шеф-поваром Дэниелом Хаммом, сообщает портал People. Пару заметили во время показа на Неделе моды в Париже в марте этого... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:19

2022-04-01T18:19

2022-04-01T18:19

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деми мур (деметрия гайнс)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Деми Мур встречается со швейцарским шеф-поваром Дэниелом Хаммом, сообщает портал People. Пару заметили во время показа на Неделе моды в Париже в марте этого года.Изданию известно, что возлюбленному звезды 46 лет, он владеет ресторанами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Также Хамм написал несколько кулинарных книг. В 2020 году во время пандемии коронавируса Дэниел занимался благотворительностью и поставлял еду нуждающимся.Деми Мур трижды выходила замуж. С Эштоном Кутчером актриса была в официальном браке с 2005 по 2013 год. До этого ее законным супругом был Брюс Уиллис – у пары родилось трое детей.Ранее стало известно, что Уиллис завершил кинокарьеру из-за расстройства речи.

https://ria.ru/20220401/kerri-1781228608.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, деми мур (деметрия гайнс), шоу-бизнес