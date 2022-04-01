Рейтинг@Mail.ru
Деми Мур начала встречаться со швейцарским шеф-поваром - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220401/mur-1781359678.html
Деми Мур начала встречаться со швейцарским шеф-поваром
Деми Мур начала встречаться со швейцарским шеф-поваром - РИА Новости, 01.04.2022
Деми Мур начала встречаться со швейцарским шеф-поваром
Деми Мур встречается со швейцарским шеф-поваром Дэниелом Хаммом, сообщает портал People. Пару заметили во время показа на Неделе моды в Париже в марте этого... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:19
2022-04-01T18:19
шоубиз
знаменитости
деми мур (деметрия гайнс)
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761680669_0:570:2048:1722_1920x0_80_0_0_ca138a3eda4594e762866139a6101933.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Деми Мур встречается со швейцарским шеф-поваром Дэниелом Хаммом, сообщает портал People. Пару заметили во время показа на Неделе моды в Париже в марте этого года.Изданию известно, что возлюбленному звезды 46 лет, он владеет ресторанами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Также Хамм написал несколько кулинарных книг. В 2020 году во время пандемии коронавируса Дэниел занимался благотворительностью и поставлял еду нуждающимся.Деми Мур трижды выходила замуж. С Эштоном Кутчером актриса была в официальном браке с 2005 по 2013 год. До этого ее законным супругом был Брюс Уиллис – у пары родилось трое детей.Ранее стало известно, что Уиллис завершил кинокарьеру из-за расстройства речи.
https://ria.ru/20220401/kerri-1781228608.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761680669_0:378:2048:1914_1920x0_80_0_0_c6e81be7c47f3d45c65e8dfc1aa289d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, деми мур (деметрия гайнс), шоу-бизнес
18:19 01.04.2022
 
Деми Мур начала встречаться со швейцарским шеф-поваром

Деми Мур начала встречаться со швейцарским шеф-поваром Дэниелом Хаммом

© AP Photo / Evan AgostiniДеми Мур на торжественном мероприятие Института костюма музея Метрополитен в Нью-Йорке
Деми Мур на торжественном мероприятие Института костюма музея Метрополитен в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Деми Мур встречается со швейцарским шеф-поваром Дэниелом Хаммом, сообщает портал People. Пару заметили во время показа на Неделе моды в Париже в марте этого года.
Изданию известно, что возлюбленному звезды 46 лет, он владеет ресторанами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Также Хамм написал несколько кулинарных книг. В 2020 году во время пандемии коронавируса Дэниел занимался благотворительностью и поставлял еду нуждающимся.
© AFP 2022 / Getty Images/Bryan SteffyДэниел Хамм
Дэниел Хамм - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Bryan Steffy
Деми Мур трижды выходила замуж. С Эштоном Кутчером актриса была в официальном браке с 2005 по 2013 год. До этого ее законным супругом был Брюс Уиллис – у пары родилось трое детей.
Ранее стало известно, что Уиллис завершил кинокарьеру из-за расстройства речи.
Актер Джим Керри - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 11:12Шоубиз
Джим Керри объявил о завершении карьеры в кино
 
ШоубизЗнаменитостиДеми Мур (Деметрия Гайнс)Шоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала