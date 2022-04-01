https://ria.ru/20220401/mur-1781359678.html
Деми Мур начала встречаться со швейцарским шеф-поваром
Деми Мур начала встречаться со швейцарским шеф-поваром - РИА Новости, 01.04.2022
Деми Мур начала встречаться со швейцарским шеф-поваром
Деми Мур встречается со швейцарским шеф-поваром Дэниелом Хаммом, сообщает портал People. Пару заметили во время показа на Неделе моды в Париже в марте этого... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:19
2022-04-01T18:19
2022-04-01T18:19
шоубиз
знаменитости
деми мур (деметрия гайнс)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Деми Мур встречается со швейцарским шеф-поваром Дэниелом Хаммом, сообщает портал People. Пару заметили во время показа на Неделе моды в Париже в марте этого года.Изданию известно, что возлюбленному звезды 46 лет, он владеет ресторанами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Также Хамм написал несколько кулинарных книг. В 2020 году во время пандемии коронавируса Дэниел занимался благотворительностью и поставлял еду нуждающимся.Деми Мур трижды выходила замуж. С Эштоном Кутчером актриса была в официальном браке с 2005 по 2013 год. До этого ее законным супругом был Брюс Уиллис – у пары родилось трое детей.Ранее стало известно, что Уиллис завершил кинокарьеру из-за расстройства речи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, деми мур (деметрия гайнс), шоу-бизнес
Деми Мур начала встречаться со швейцарским шеф-поваром
Деми Мур начала встречаться со швейцарским шеф-поваром Дэниелом Хаммом