https://ria.ru/20220126/relationship-1769491584.html
Мила Кунис и Деми Мур "обсудили" отношения с Эштоном Кутчером
Мила Кунис и Деми Мур "обсудили" отношения с Эштоном Кутчером - РИА Новости, 26.01.2022
Мила Кунис и Деми Мур "обсудили" отношения с Эштоном Кутчером
Голливудские актрисы Мила Кунис и Деми Мур снялись в шуточном рекламном ролике для американского оператора сотовой связи и "обсудили" в нем свои отношения с... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T03:24
2022-01-26T03:24
2022-01-26T03:24
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Голливудские актрисы Мила Кунис и Деми Мур снялись в шуточном рекламном ролике для американского оператора сотовой связи и "обсудили" в нем свои отношения с Эштоном Кутчером.Действие в клипе, размещенном на YouTube, происходит на вымышленной встрече выпускников средней школы. Мур и Кунис играют самих себя. Они сидят за разными столами вместе с подругами и, затаив дыхание, ждут, когда ведущий объявит победительницу в номинации "Самый уважаемый выпускник". Не дождавшись результатов, обе выходят на сцену, уверенные в том, что награда достанется им. Однако статуэтку вручают другой выпускнице. Но именно этот момент подталкивает героинь на разговор."Понятия не имела, что мы ходили в одну и ту же среднюю школу", — обращается Деми Мур к Миле Кунис."У нас много общего, — отвечает ей она, явно имея в виду Эштона Кутчера. Деми Мур была замужем за актером с 2005 по 2013 годы (пара рассталась еще в 2011-м. — Прим. ред.). С 2012 года он начал встречаться с Милой Кунис и женился на ней в 2015 году. В этом браке родились двое детей — дочь Уайатт и сын Димитрий. И хотя вечер встреч, показанный в ролике, — инсценировка, по данным US Weekly, актрисы действительно ходили в одну и ту же школу в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), только в разное время. Мур бросила занятия в конце 1970-х, а Кунис закончила учебу в 2001-м году.
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деми мур (деметрия гайнс), эштон катчер, мила кунис, шоу-бизнес, новости культуры, стиль жизни, эштон кутчер, отношения, сша, калифорния, лос-анджелес, youtube
Мила Кунис и Деми Мур "обсудили" отношения с Эштоном Кутчером
Бывшая и нынешняя жены Эштона Кутчера Мила Кунис и Деми Мур обсудили свои отношения с ним
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Голливудские актрисы Мила Кунис и Деми Мур снялись в шуточном рекламном ролике для американского оператора сотовой связи и "обсудили" в нем свои отношения с Эштоном Кутчером.
Действие в клипе, размещенном на YouTube, происходит на вымышленной встрече выпускников средней школы. Мур и Кунис играют самих себя. Они сидят за разными столами вместе с подругами и, затаив дыхание, ждут, когда ведущий объявит победительницу в номинации "Самый уважаемый выпускник".
Не дождавшись результатов, обе выходят на сцену, уверенные в том, что награда достанется им. Однако статуэтку вручают другой выпускнице. Но именно этот момент подталкивает героинь на разговор.
"Понятия не имела, что мы ходили в одну и ту же среднюю школу", — обращается Деми Мур к Миле Кунис.
"У нас много общего, — отвечает ей она, явно имея в виду Эштона Кутчера.
Деми Мур была замужем за актером с 2005 по 2013 годы (пара рассталась еще в 2011-м. — Прим. ред.). С 2012 года он начал встречаться с Милой Кунис и женился на ней в 2015 году. В этом браке родились двое детей — дочь Уайатт и сын Димитрий.
И хотя вечер встреч, показанный в ролике, — инсценировка, по данным US Weekly, актрисы действительно ходили
в одну и ту же школу в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), только в разное время. Мур бросила занятия в конце 1970-х, а Кунис закончила учебу в 2001-м году.