https://ria.ru/20220126/relationship-1769491584.html

Мила Кунис и Деми Мур "обсудили" отношения с Эштоном Кутчером

Мила Кунис и Деми Мур "обсудили" отношения с Эштоном Кутчером - РИА Новости, 26.01.2022

Мила Кунис и Деми Мур "обсудили" отношения с Эштоном Кутчером

Голливудские актрисы Мила Кунис и Деми Мур снялись в шуточном рекламном ролике для американского оператора сотовой связи и "обсудили" в нем свои отношения с... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T03:24

2022-01-26T03:24

2022-01-26T03:24

культура

деми мур (деметрия гайнс)

эштон катчер

мила кунис

шоу-бизнес

новости культуры

стиль жизни

эштон кутчер

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Голливудские актрисы Мила Кунис и Деми Мур снялись в шуточном рекламном ролике для американского оператора сотовой связи и "обсудили" в нем свои отношения с Эштоном Кутчером.Действие в клипе, размещенном на YouTube, происходит на вымышленной встрече выпускников средней школы. Мур и Кунис играют самих себя. Они сидят за разными столами вместе с подругами и, затаив дыхание, ждут, когда ведущий объявит победительницу в номинации "Самый уважаемый выпускник". Не дождавшись результатов, обе выходят на сцену, уверенные в том, что награда достанется им. Однако статуэтку вручают другой выпускнице. Но именно этот момент подталкивает героинь на разговор."Понятия не имела, что мы ходили в одну и ту же среднюю школу", — обращается Деми Мур к Миле Кунис."У нас много общего, — отвечает ей она, явно имея в виду Эштона Кутчера. Деми Мур была замужем за актером с 2005 по 2013 годы (пара рассталась еще в 2011-м. — Прим. ред.). С 2012 года он начал встречаться с Милой Кунис и женился на ней в 2015 году. В этом браке родились двое детей — дочь Уайатт и сын Димитрий. И хотя вечер встреч, показанный в ролике, — инсценировка, по данным US Weekly, актрисы действительно ходили в одну и ту же школу в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), только в разное время. Мур бросила занятия в конце 1970-х, а Кунис закончила учебу в 2001-м году.

https://ria.ru/20190925/1559097911.html

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