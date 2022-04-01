Из Мариуполя в ДНР эвакуировали еще 201 человека, включая 43 детей

Штаб обороны: еще 201 человека, включая 43 детей, эвакуировали из Мариуполя в ДНР
Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.
Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.
Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.
Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.
Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.
Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.
Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.
Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.
Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.
Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.
Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.
Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.
Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.
В освобожденных районах организовали эвакуацию.
Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.
Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.
Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.
Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.
Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.
Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.
Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.
Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.
Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.
В освобожденных районах организовали эвакуацию.
Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.
Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.
Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.
В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.
В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.
Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.
Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.
Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.
Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.
Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.
Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.
Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.
С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.
С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.
Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.
Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.
Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.
Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.
Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.
Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.
Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.
В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.
Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.
Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.
Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.
Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.
С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.
Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.
Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.
Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.