https://ria.ru/20220325/bezhentsy-1780026312.html

Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное

Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное - РИА Новости, 25.03.2022

Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное

Для многих людей, которым удалось вырваться из Мариуполя, село Безыменное на юге Донецкой народной республики стало временным пристанищем, где можно получить... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:00

2022-03-25T17:00

2022-03-25T17:05

фото

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беженцы

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Для многих людей, которым удалось вырваться из Мариуполя, село Безыменное на юге Донецкой народной республики стало временным пристанищем, где можно получить необходимую помощь и почувствовать себя в безопасности. Пункт размещения беженцев — в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

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