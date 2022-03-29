https://ria.ru/20220329/mariupol-1780649200.html

Жизнь под обстрелами: что происходит в Мариуполе

Жизнь под обстрелами: что происходит в Мариуполе - РИА Новости, 29.03.2022

Жизнь под обстрелами: что происходит в Мариуполе

Мариуполь постепенно переходит под контроль Вооруженных сил ДНР и российских войск, они сражаются за каждую улицу и каждый дом. Обстановка в городе — в... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:37

2022-03-29T15:37

2022-03-29T15:37

фото

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обстрелы

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Мариуполь постепенно переходит под контроль Вооруженных сил ДНР и российских войск, они сражаются за каждую улицу и каждый дом. Обстановка в городе — в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

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