https://ria.ru/20220401/koronavirus-1781238126.html

Мурашко сообщил о подъеме заболеваемости COVID-19 в нескольких регионах

Мурашко сообщил о подъеме заболеваемости COVID-19 в нескольких регионах - РИА Новости, 01.04.2022

Мурашко сообщил о подъеме заболеваемости COVID-19 в нескольких регионах

Во многих странах пошёл подъем заболеваемости COVID-19, он отмечается и в нескольких регионах РФ, важно поддерживать иммунитет, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:39

2022-04-01T11:39

2022-04-01T11:39

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Во многих странах пошёл подъем заболеваемости COVID-19, он отмечается и в нескольких регионах РФ, важно поддерживать иммунитет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл".

https://ria.ru/20220330/covid-1780945673.html

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Владимир Лаврентьев

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