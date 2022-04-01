Мурашко сообщил о подъеме заболеваемости COVID-19 в нескольких регионах
Глава Минздрава Мурашко: подъем заболеваемости COVID-19 отмечается в нескольких регионах
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве
Медицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Во многих странах пошёл подъем заболеваемости COVID-19, он отмечается и в нескольких регионах РФ, важно поддерживать иммунитет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Вы видите, сейчас во многих странах опять пошёл подъем заболеваемости, и несколько регионов РФ тоже продемонстрировали подъем заболеваемости, поэтому вопрос поддержания иммунитета важен",- сказал Мурашко журналистам.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл".