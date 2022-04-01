https://ria.ru/20220401/kitay-1781325076.html

Си Цзиньпин призвал ЕС выработать независимую политику в отношении Китая

Си Цзиньпин призвал ЕС выработать независимую политику в отношении Китая - РИА Новости, 01.04.2022

Си Цзиньпин призвал ЕС выработать независимую политику в отношении Китая

КНР надеется, что ЕС сформирует самостоятельное понимание Китая и выработает независимую политику в его отношении, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:07

2022-04-01T16:07

2022-04-01T16:16

в мире

европа

китай

евросовет

еврокомиссия

евросоюз

си цзиньпин

урсула фон дер ляйен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777448423_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_42588ac4c96f6a39c5f84cff31300e93.jpg

ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. КНР надеется, что ЕС сформирует самостоятельное понимание Китая и выработает независимую политику в его отношении, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита с руководством ЕС в формате видеоконференции.Со стороны ЕС в саммите приняли участие глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со стороны Китая - председатель КНР Си Цзиньпин, при этом премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее в пятницу также провел отдельные переговоры с руководством ЕС."Факты говорят о том, что Китай и Европа имеют обширную сферу общих интересов и прочную базу для сотрудничества. Только сотрудничество и координация помогут решить все проблемы и справиться с вызовами", - заявил Си Цзиньпин, чьи слова приводит Центральное телевидение Китая.Председатель КНР добавил, что позиция Китая в отношении Европы стабильна и последовательна."Надеемся, что ЕС выработает самостоятельное понимание Китая и сформирует независимую политику в его отношении и будет совместно с Китаем работать над созданием долгосрочных и стабильных отношений", - сказал он.Председатель также отметил, что, несмотря на различные трудности и вызовы в прошлом году, сторонам удалось добиться нового развития и результатов сотрудничества.Согласно данным таможенного управления КНР, лидерами по товарообороту с Китаем за январь-февраль 2022 года стали ЕС, АСЕАН и США. Товарооборот Китая с ЕС составил 137,16 миллиарда долларов, с АСЕАН - достиг отметки в 136,59 миллиарда долларов, с США - 123,317 миллиарда долларов.Китай и Евросоюз должны укреплять взаимодействие и стать стабилизирующим фактором для неустойчивой ситуации в мире, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита с руководством ЕС в формате видеоконференции."Китай и ЕС, будучи двумя значительными глобальными силами, основными рынками и крупными цивилизациями должны укреплять взаимодействие по китайско-европейским отношениям и основным вопросам, касающимся глобального мира и развития, играть конструктивную роль и обеспечивать некий фактор стабильности для неустойчивой ситуации в мире", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Китайский лидер отметил, что при посещении штаб-квартиры ЕС восемь лет назад он заявил о готовности китайской стороны работать с Евросоюзом, чтобы построить мост дружбы и сотрудничества в Евразии, сформировать партнерские отношения между Пекином и Брюсселем, а также выстроить всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и ЕС, которое бы имело более значительное глобальное влияние."Это видение китайской стороны не изменилось и по сей день, и в текущей ситуации оно имеет еще большее практическое значение", - добавил Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20220328/kitay-1780345445.html

https://ria.ru/20220331/kitay-1781130846.html

https://ria.ru/20220319/kitay-1778951258.html

европа

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, европа, китай, евросовет, еврокомиссия, евросоюз, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен, ли кэцян, сша