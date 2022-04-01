В Китае заявили о готовности помочь в урегулировании ситуации на Украине
Премьер Госсовета КНР: Китай готов играть конструктивную роль в урегулировании на Украине
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян
ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Китай продолжит работать с ЕС и международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль для скорейшей разрядки ситуации на Украине, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе 23-го саммита Китай-ЕС, который прошел в пятницу в формате видеоконференции.
Со стороны ЕС в саммите участвовали глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Со стороны Китая премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, в заявлении отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин проводит отдельные переговоры с руководством ЕС.
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"Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян изложил принципиальную позицию Китая. Он подчеркнул, что Китай проводит независимую внешнюю политику мира, выступает за соблюдение целей и принципов Устава ООН, обеспечение соблюдения международного права и общепризнанных основных норм, регулирующих международные отношения, в том числе о суверенитете, территориальной целостности и равенстве между различными по размеру странами, а также за урегулирование разногласий и конфликтов путем диалога и переговоров", - говорится в пресс-релизе, распространенном МИД КНР.
Ли Кэцян подчеркнул, что Китай по-своему продвигает мирные переговоры и "продолжит работать с ЕС и международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль ради скорейшей разрядки ситуации, прекращения боевых действий, предотвращения более масштабного гуманитарного кризиса".