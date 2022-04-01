https://ria.ru/20220401/kitay-1781314024.html

В Китае заявили о готовности помочь в урегулировании ситуации на Украине

В Китае заявили о готовности помочь в урегулировании ситуации на Украине - РИА Новости, 01.04.2022

В Китае заявили о готовности помочь в урегулировании ситуации на Украине

Китай продолжит работать с ЕС и международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль для скорейшей разрядки ситуации на Украине, заявил премьер Госсовета РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:32

2022-04-01T15:32

2022-04-01T15:32

в мире

китай

ли кэцян

мид кнр

си цзиньпин

еврокомиссия

евросовет

урсула фон дер ляйен

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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Китай продолжит работать с ЕС и международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль для скорейшей разрядки ситуации на Украине, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе 23-го саммита Китай-ЕС, который прошел в пятницу в формате видеоконференции.Со стороны ЕС в саммите участвовали глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Со стороны Китая премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, в заявлении отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин проводит отдельные переговоры с руководством ЕС."Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян изложил принципиальную позицию Китая. Он подчеркнул, что Китай проводит независимую внешнюю политику мира, выступает за соблюдение целей и принципов Устава ООН, обеспечение соблюдения международного права и общепризнанных основных норм, регулирующих международные отношения, в том числе о суверенитете, территориальной целостности и равенстве между различными по размеру странами, а также за урегулирование разногласий и конфликтов путем диалога и переговоров", - говорится в пресс-релизе, распространенном МИД КНР.Ли Кэцян подчеркнул, что Китай по-своему продвигает мирные переговоры и "продолжит работать с ЕС и международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль ради скорейшей разрядки ситуации, прекращения боевых действий, предотвращения более масштабного гуманитарного кризиса".

https://radiosputnik.ria.ru/20220331/kitay-1781161974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, ли кэцян, мид кнр, си цзиньпин, еврокомиссия, евросовет, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, украина, евросоюз