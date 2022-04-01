https://ria.ru/20220401/gorsreda-1781363431.html

Ленобласть вошла в ТОП-10 лучших регионов РФ по качеству городской среды

Ленобласть вошла в ТОП-10 лучших регионов РФ по качеству городской среды - РИА Новости, 01.04.2022

Ленобласть вошла в ТОП-10 лучших регионов РФ по качеству городской среды

Ленинградская область вошла в ТОП-10 лучших российских регионов по качеству городской среды, сообщил заместитель председателя правительства области Евгений... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:34

2022-04-01T18:34

2022-04-01T18:34

ленинградская область

россия

бокситогорск

приозерск

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Ленинградская область вошла в ТОП-10 лучших российских регионов по качеству городской среды, сообщил заместитель председателя правительства области Евгений Барановский со ссылкой на ежегодный индекс министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.Индекс качества городской среды — инструмент оценки потенциала развития российских городов. На формирование индекса влияют 36 индикаторов, среди которых ― жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура, общегородское пространство. Каждый из них оценивается по безопасности, комфорту, экологичности, современности среды и эффективности органов власти. Городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.По словам чиновника, в Ленинградской области в лидерах города Кудрово, Кингисепп, Кировск, Волосово и Никольское.Он уточнил, что в лидерах среди средних городов 47 региона — столица Ленинградской области Гатчина (214 баллов), Мурино (205) и Тихвин (200). Категорию малых городов России с населением от 25 до 50 тыс. человек возглавляет Кудрово — 260 баллов. Также здесь — Кингисепп (233), Кировск (222), Луга (219), Отрадное (217), Сланцы (215) и Тосно (207). Среди городов с населением 5-25 тыс. человек в 47 регионе лидируют Волосово (222), Никольское (220), Лодейное Поле (217), Приозерск (213) и Бокситогорск (212).

https://ria.ru/20220314/selo-1778153533.html

https://ria.ru/20210930/upravlenie-1752535076.html

россия

бокситогорск

приозерск

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, бокситогорск, приозерск, ленинградская область