Ленобласть вошла в ТОП-10 лучших регионов РФ по качеству городской среды
CC BY-SA 4.0 / Лебедев руслан / Улочки в квартале "Семь столиц" в Кудрово
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Ленинградская область вошла в ТОП-10 лучших российских регионов по качеству городской среды, сообщил заместитель председателя правительства области Евгений Барановский со ссылкой на ежегодный индекс министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
Индекс качества городской среды — инструмент оценки потенциала развития российских городов. На формирование индекса влияют 36 индикаторов, среди которых ― жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура, общегородское пространство. Каждый из них оценивается по безопасности, комфорту, экологичности, современности среды и эффективности органов власти. Городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.
По словам чиновника, в Ленинградской области в лидерах города Кудрово, Кингисепп, Кировск, Волосово и Никольское.
"За 2021 год Ленинградская область очень выросла в рейтинге индекса качества городской среды. В этом году регион вошел в тройку по количеству городов, вошедших в рейтинг, и в десятку лучших по индексу качества городской среды. Среднее значение индекса в 33 городах составило 199 баллов, доля городов с благоприятной городской средой ― 64 %. Это результат планомерной работы правительства и органов местного самоуправления по созданию комфортных общественных пространств для жителей нашего региона", ― отметил Барановский.
Он уточнил, что в лидерах среди средних городов 47 региона — столица Ленинградской области Гатчина (214 баллов), Мурино (205) и Тихвин (200). Категорию малых городов России с населением от 25 до 50 тыс. человек возглавляет Кудрово — 260 баллов. Также здесь — Кингисепп (233), Кировск (222), Луга (219), Отрадное (217), Сланцы (215) и Тосно (207). Среди городов с населением 5-25 тыс. человек в 47 регионе лидируют Волосово (222), Никольское (220), Лодейное Поле (217), Приозерск (213) и Бокситогорск (212).
"Высоких результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Он предусматривает благоустройство территорий и общественных пространств, развитие дорожной сети и уличного освещения, транспортной и социально-досуговой инфраструктуры, пешеходной доступности", — заключили, в свою очередь, в пресс-службе.
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