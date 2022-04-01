https://ria.ru/20220401/fmba-1781352375.html

Специалисты ФМБА помогли более 800 пациентам в ДНР

Специалисты ФМБА помогли более 800 пациентам в ДНР - РИА Новости, 01.04.2022

Специалисты ФМБА помогли более 800 пациентам в ДНР

Более 800 пациентов получили медицинскую помощь в мобильных медицинских отрядах Федерального медико-биологического агентства, расположенных на освобожденной... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:43

2022-04-01T17:43

2022-04-01T17:43

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

министерство здравоохранения днр

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Более 800 пациентов получили медицинскую помощь в мобильных медицинских отрядах Федерального медико-биологического агентства, расположенных на освобожденной территории ДНР, сообщила пресс-служба ФМБА России."За прошедшее время медицинская помощь была оказана более 800 пациентам, 44 из которых – дети. На данный момент все специалисты отряда чувствуют себя хорошо и готовы к оказанию всей необходимой медицинской помощи", - сказал руководитель сводного отряда ФМБА России на освобожденной территории ДНР Алексей Шутов, слова которого приводятся в сообщении.Сводный мобильный медицинский отряд развернул свою деятельность в поселках Старобешево и Мангуш. Отряд состоит из более чем 60 специалистов ФМБА, в том числе узкопрофильных врачей, специалистов среднего медицинского персонала и административно-технической службы, уточнили в пресс-службе.Отряд полностью обеспечен медицинским оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Специалисты ФМБА, работающие на освобожденной территории ДНР, плотно взаимодействуют по всем направлениям медицинской деятельности с минздравом ДНР, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

донецкая народная республика

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, донецкая народная республика, министерство здравоохранения днр, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)