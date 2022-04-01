https://ria.ru/20220401/biolaboratorii-1781196613.html

Источник: спецкомиссия может посетить биолаборатории в Грузии и Казахстане

Источник: спецкомиссия может посетить биолаборатории в Грузии и Казахстане - РИА Новости, 01.04.2022

Источник: спецкомиссия может посетить биолаборатории в Грузии и Казахстане

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине рассматривает идею посещения таких организаций в Казахстане и Грузии, но пока РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T06:27

2022-04-01T06:27

2022-04-01T06:27

вячеслав володин

игорь кириллов

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине рассматривает идею посещения таких организаций в Казахстане и Грузии, но пока не приняты, об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.По словам собеседника агентства, на заседании комиссии были озвучены предложения о проведении ознакомительной работы в лабораториях, аналогичных украинским, которые находятся на территории стран, граничащих с Россией, конкретно были названы две страны.При этом он уточнил, что правильнее было бы назвать предполагаемую работу не инспекционной, а ознакомительной.Первое заседание комиссии прошло в четверг в Госдуме. Создание парламентской комиссии для проведения расследования было предложено спикером Госдумы Вячеславом Володиным и поддержано депутатами всех фракций. Как уточняется на сайте палаты, по закону, под обращением о возбуждении парламентского расследования должны быть поставлены подписи не менее чем одной пятой от общего числа депутатов — под этим обращением подписались 448 депутатов. После этого учреждение такой комиссии единогласно одобрил и Совфед, сформировав свою часть в ней. Возглавили комиссию вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и зампред Совфеда Константин Косачев.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781119967.html

https://ria.ru/20220331/laboratoriya-1781120130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

вячеслав володин, игорь кириллов, ирина яровая, сша, россия, украина, совет федерации рф, госдума рф, министерство обороны сша, в мире