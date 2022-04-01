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Источник: спецкомиссия может посетить биолаборатории в Грузии и Казахстане - РИА Новости, 01.04.2022
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Источник: спецкомиссия может посетить биолаборатории в Грузии и Казахстане
Источник: спецкомиссия может посетить биолаборатории в Грузии и Казахстане - РИА Новости, 01.04.2022
Источник: спецкомиссия может посетить биолаборатории в Грузии и Казахстане
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине рассматривает идею посещения таких организаций в Казахстане и Грузии, но пока РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T06:27
2022-04-01T06:27
вячеслав володин
игорь кириллов
ирина яровая
сша
россия
украина
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине рассматривает идею посещения таких организаций в Казахстане и Грузии, но пока не приняты, об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.По словам собеседника агентства, на заседании комиссии были озвучены предложения о проведении ознакомительной работы в лабораториях, аналогичных украинским, которые находятся на территории стран, граничащих с Россией, конкретно были названы две страны.При этом он уточнил, что правильнее было бы назвать предполагаемую работу не инспекционной, а ознакомительной.Первое заседание комиссии прошло в четверг в Госдуме. Создание парламентской комиссии для проведения расследования было предложено спикером Госдумы Вячеславом Володиным и поддержано депутатами всех фракций. Как уточняется на сайте палаты, по закону, под обращением о возбуждении парламентского расследования должны быть поставлены подписи не менее чем одной пятой от общего числа депутатов — под этим обращением подписались 448 депутатов. После этого учреждение такой комиссии единогласно одобрил и Совфед, сформировав свою часть в ней. Возглавили комиссию вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и зампред Совфеда Константин Косачев.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781119967.html
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вячеслав володин, игорь кириллов, ирина яровая, сша, россия, украина, совет федерации рф, госдума рф, министерство обороны сша, в мире
06:27 01.04.2022
 
Источник: спецкомиссия может посетить биолаборатории в Грузии и Казахстане

Парламентская комиссия рассматривает идею посещения биолабораторий в Грузии и Казахстане

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине рассматривает идею посещения таких организаций в Казахстане и Грузии, но пока не приняты, об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, на заседании комиссии были озвучены предложения о проведении ознакомительной работы в лабораториях, аналогичных украинским, которые находятся на территории стран, граничащих с Россией, конкретно были названы две страны.

"Были предложения об инспекции подобных лабораторий, которые находятся на территории, например, Казахстана или Грузии. Или других стран, которые находятся рядом, по периферии (границы с РФ)... Были соответствующие предложения, они обсуждаются, они пока не приняты", — рассказал источник.

При этом он уточнил, что правильнее было бы назвать предполагаемую работу не инспекционной, а ознакомительной.
Первое заседание комиссии прошло в четверг в Госдуме. Создание парламентской комиссии для проведения расследования было предложено спикером Госдумы Вячеславом Володиным и поддержано депутатами всех фракций. Как уточняется на сайте палаты, по закону, под обращением о возбуждении парламентского расследования должны быть поставлены подписи не менее чем одной пятой от общего числа депутатов — под этим обращением подписались 448 депутатов. После этого учреждение такой комиссии единогласно одобрил и Совфед, сформировав свою часть в ней. Возглавили комиссию вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и зампред Совфеда Константин Косачев.
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РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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