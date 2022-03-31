https://ria.ru/20220331/uraru-1781045274.html

Ura.ru подаcт в суд на итальянскую газету за использование фото для фейка

Ura.ru подаcт в суд на итальянскую газету за использование фото для фейка - РИА Новости, 31.03.2022

Ura.ru подаcт в суд на итальянскую газету за использование фото для фейка

Редакция URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейка, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:31

2022-03-31T12:31

2022-03-31T12:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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донецк (днр)

киев

ura.ru

донецкая народная республика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Редакция URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейка, сообщается на сайте издания."На нашем снимке от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты "Точка-У" в центре Донецка. La Stampa разместила фото на первой полосе своей газеты, сообщив о "бойне в Киеве", которую якобы устроила российская армия", - говорится в сообщении.Отмечается, что редакция URA.RU выступает против незаконного использования снимка нашего фотокорреспондента Эдуарда Корниенко."Мы требуем у итальянского правосудия защиты наших авторских прав и наказания La Stampa за фейк. Процесс URA.RU против La Stampa будет беспрецедентным. Нам предстоит обратиться в другую юрисдикцию, итальянский суд. Сейчас юристы URA.RU готовят заявление", - добавляется в сообщении.Издание рассказывает, что утром 14 марта в центре Донецка произошел взрыв от украинской ракеты "Точка-У". В результате теракта погиб 21 человек, в больнице оказалось 35 людей. Фотокорреспондент URA.RU Эдуард Корниенко оказался рядом и снял последствия трагедии: разрушения, работу спасателей, трупы и горе людей. Самый яркий снимок - на нем мужчина закрывает лицо руками на фоне трупов и разрушенной улицы - был использован газетой La Stampa для иллюстрации фейка."Итальянское СМИ на первой странице газеты от 16 марта опубликовало снимок URA.RU с заголовком La carneficina ("Резня"). Подпись под фотографией из Донецка: "Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск". Редакция URA.RU собирается добиться справедливости: чтобы итальянская газета призналась в распространении фейка и понесла наказание", - добавляется в сообщении.Издание подчеркивает, что правда - это ценность их агентства, и они выступают против использования их продуктов в информационной войне."Яркий, эмоциональный снимок нашего фотографа мог исказить представление читателей La Stampa о происходящем в Украине. Нам важно восстановить справедливость и показать другим СМИ, намеревающимся дезинформировать своих читателей за счет нашей работы: это не пройдет безнаказанно", - говорится на сайте.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/samolet-1780486820.html

https://ria.ru/20220323/feyki-1779741661.html

https://ria.ru/20220329/vikipediya-1780752711.html

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Ольга Маркова

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