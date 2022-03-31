https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781156999.html

Евросоюз хочет обсудить с Китаем санкции против России, сообщил источник

Евросоюз хочет обсудить с Китаем санкции против России, сообщил источник - РИА Новости, 31.03.2022

Евросоюз хочет обсудить с Китаем санкции против России, сообщил источник

ЕС в ходе виртуального саммита с Китаем 1 апреля хочет поднять вопрос, чтобы Пекин не способствовал обходу европейских санкций против России и не оказывал... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T19:12

2022-03-31T19:12

2022-03-31T19:12

россия

еврокомиссия

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китай

санкции в отношении россии

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. ЕС в ходе виртуального саммита с Китаем 1 апреля хочет поднять вопрос, чтобы Пекин не способствовал обходу европейских санкций против России и не оказывал Москве военную помощь, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Мы бы не хотели, чтобы наш партнер, с которым мы много работаем, способствовал обходу санкций, которые мы ввели против России, или оказывал ей военную помощь", - заявил источник.Как добавили в ЕС, там считают, что "Китай имеет влияние на Россию". "Китай должен отталкиваться от своих глобальных и долгосрочных интересов… Стоит ли подвергать опасности свои интересы, стабильность мировой экономики и собственной экономики?" - сказал европейский источник. Он указал, что встреча предполагает также обсуждение "вопросов соблюдения прав человека, в том числе прав национальных меньшинств в Китае"."В торговле мы по-прежнему видим, что компании из ЕС не имеют такой же доступ на рынок Китая, какой китайские компании имеют в Европе", - констатировал источник. Он подчеркнул, что будут обсуждаться также вопросы климата.Источник пояснил, что в саммите со стороны ЕС примут участие глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Принятие итогового двустороннего заявления не планируется.Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Президент подписал соответствующий указ 31 марта, он касается только поставок "Газпромом" по трубопроводам. По указу Газпромбанк является уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781013497.html

https://ria.ru/20220331/evrosoyuz-1781146399.html

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781115263.html

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Владимир Лаврентьев

россия, еврокомиссия, европа, евросоюз, в мире, китай, санкции в отношении россии, санкции, урсула фон дер ляйен, шарль мишель