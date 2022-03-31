https://ria.ru/20220331/moodys-1781052042.html

Moody's отозвало рейтинги России и нескольких ее субъектов

Moody's отозвало рейтинги России и нескольких ее субъектов - РИА Новости, 31.03.2022

Moody's отозвало рейтинги России и нескольких ее субъектов

Международное агентство Moody's Investors Service (Moody's) отозвало рейтинги России и ряда ее субъектов, сообщается в пресс-релизе агентства. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:01

2022-03-31T13:01

2022-03-31T13:01

экономика

россия

краснодар

волгоград

гуп «водоканал санкт-петербурга

moody’s investors service

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Международное агентство Moody's Investors Service (Moody's) отозвало рейтинги России и ряда ее субъектов, сообщается в пресс-релизе агентства."Moody's сегодня отозвало все рейтинги России и субъектов, которым мы присваивали рейтинги… Moody's решило отозвать рейтинги по своим бизнес причинам", - говорится в сообщении.Рейтинговое действие коснулось рейтингов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Чувашии, Коми, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодара и Краснодарского края, Красноярского края, Омска и Омской области, Нижегородской области, Самарской области и Волгограда.Кроме того, были отозваны рейтинги Западного скоростного диаметра Петербурга и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".В начале марта Moody's сообщило о приостановке своей деятельности в России.

https://ria.ru/20220329/blumberg-1780582404.html

россия

краснодар

волгоград

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Ольга Маркова

экономика, россия, краснодар, волгоград, гуп «водоканал санкт-петербурга, moody’s investors service