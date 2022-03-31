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Moody's отозвало рейтинги России и нескольких ее субъектов - РИА Новости, 31.03.2022
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Moody's отозвало рейтинги России и нескольких ее субъектов
Moody's отозвало рейтинги России и нескольких ее субъектов - РИА Новости, 31.03.2022
Moody's отозвало рейтинги России и нескольких ее субъектов
Международное агентство Moody's Investors Service (Moody's) отозвало рейтинги России и ряда ее субъектов, сообщается в пресс-релизе агентства. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:01
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экономика
россия
краснодар
волгоград
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Международное агентство Moody's Investors Service (Moody's) отозвало рейтинги России и ряда ее субъектов, сообщается в пресс-релизе агентства."Moody's сегодня отозвало все рейтинги России и субъектов, которым мы присваивали рейтинги… Moody's решило отозвать рейтинги по своим бизнес причинам", - говорится в сообщении.Рейтинговое действие коснулось рейтингов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Чувашии, Коми, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодара и Краснодарского края, Красноярского края, Омска и Омской области, Нижегородской области, Самарской области и Волгограда.Кроме того, были отозваны рейтинги Западного скоростного диаметра Петербурга и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".В начале марта Moody's сообщило о приостановке своей деятельности в России.
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экономика, россия, краснодар, волгоград, гуп «водоканал санкт-петербурга, moody’s investors service
13:01 31.03.2022
 
Moody's отозвало рейтинги России и нескольких ее субъектов

Международное агентство Moody's отозвало рейтинги России и нескольких ее субъектов

© РИА НовостиМеждународное рейтинговое агентство Moody`s
Международное рейтинговое агентство Moody`s - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости
Международное рейтинговое агентство Moody`s
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Международное агентство Moody's Investors Service (Moody's) отозвало рейтинги России и ряда ее субъектов, сообщается в пресс-релизе агентства.
"Moody's сегодня отозвало все рейтинги России и субъектов, которым мы присваивали рейтинги… Moody's решило отозвать рейтинги по своим бизнес причинам", - говорится в сообщении.
Рейтинговое действие коснулось рейтингов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Чувашии, Коми, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодара и Краснодарского края, Красноярского края, Омска и Омской области, Нижегородской области, Самарской области и Волгограда.
Кроме того, были отозваны рейтинги Западного скоростного диаметра Петербурга и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
В начале марта Moody's сообщило о приостановке своей деятельности в России.
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ЭкономикаРоссияКраснодарВолгоградГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаMoody’s Investors Service
 
 
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