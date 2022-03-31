https://ria.ru/20220331/moodys-1781052042.html
Moody's отозвало рейтинги России и нескольких ее субъектов
Moody's отозвало рейтинги России и нескольких ее субъектов - РИА Новости, 31.03.2022
Moody's отозвало рейтинги России и нескольких ее субъектов
Международное агентство Moody's Investors Service (Moody's) отозвало рейтинги России и ряда ее субъектов, сообщается в пресс-релизе агентства. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:01
2022-03-31T13:01
2022-03-31T13:01
экономика
россия
краснодар
волгоград
гуп «водоканал санкт-петербурга
moody’s investors service
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Международное агентство Moody's Investors Service (Moody's) отозвало рейтинги России и ряда ее субъектов, сообщается в пресс-релизе агентства."Moody's сегодня отозвало все рейтинги России и субъектов, которым мы присваивали рейтинги… Moody's решило отозвать рейтинги по своим бизнес причинам", - говорится в сообщении.Рейтинговое действие коснулось рейтингов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Чувашии, Коми, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодара и Краснодарского края, Красноярского края, Омска и Омской области, Нижегородской области, Самарской области и Волгограда.Кроме того, были отозваны рейтинги Западного скоростного диаметра Петербурга и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".В начале марта Moody's сообщило о приостановке своей деятельности в России.
https://ria.ru/20220329/blumberg-1780582404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, краснодар, волгоград, гуп «водоканал санкт-петербурга, moody’s investors service
Moody's отозвало рейтинги России и нескольких ее субъектов
Международное агентство Moody's отозвало рейтинги России и нескольких ее субъектов