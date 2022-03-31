https://ria.ru/20220331/meditsina-1781040115.html

Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция

Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция - РИА Новости, 31.03.2022

Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция

Какие открытия в медицине перевернули мировую историю и продлили человеку жизнь? Как Фрейд случайно изобрел местную анестезию? Зачем Боткин тайно оперировал бедных? Чем раньше чистили зубы? Почему в страхе перед зубными врачами виновата Октябрьская революция и существует ли на самом деле "всемирный заговор стоматологов"?

2022-03-31T12:00

2022-03-31T12:00

2022-03-31T13:57

яснопонятно

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Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция Какие открытия в медицине перевернули мировую историю и продлили человеку жизнь? Как Фрейд случайно изобрел местную анестезию? Зачем Боткин тайно оперировал бедных? Чем раньше чистили зубы? Почему в страхе перед зубными врачами виновата Октябрьская революция и существует ли на самом деле "всемирный заговор стоматологов"? audio/mpeg

Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция Какие открытия в медицине перевернули мировую историю и продлили человеку жизнь? Как Фрейд случайно изобрел местную анестезию? Зачем Боткин тайно оперировал бедных? Чем раньше чистили зубы? Почему в страхе перед зубными врачами виновата Октябрьская революция и существует ли на самом деле "всемирный заговор стоматологов"? audio/mpeg

О самых значимых событиях в истории врачевания рассказывает заведующая Музея истории медицины Московского государственного медико-стоматологического университета Елена Ильинична Вагина.О том, как государство пропагандировало вакцинацию столетия назад, и почему императрицу Екатерину II прививали тайно, мы рассказали в эпизоде подкаста - "Опыты на детях и секретная прививка от оспы".Повсеместные карантины, брошюры с количеством заболевших, и кровавые бунты отрицающих болезнь. О том, как боролись с эпидемией холеры в Российской империи, слушайте в эпизоде - "Подвиг Николая I и Пушкин на карантине".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, история, медицина, подкаст, аудио