https://ria.ru/20220331/meditsina-1781040115.html
Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция
Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция - РИА Новости, 31.03.2022
Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция
Какие открытия в медицине перевернули мировую историю и продлили человеку жизнь? Как Фрейд случайно изобрел местную анестезию? Зачем Боткин тайно оперировал бедных? Чем раньше чистили зубы? Почему в страхе перед зубными врачами виновата Октябрьская революция и существует ли на самом деле "всемирный заговор стоматологов"?
2022-03-31T12:00
2022-03-31T12:00
2022-03-31T13:57
яснопонятно
общество
технологии
история
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подкаст
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Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция
Какие открытия в медицине перевернули мировую историю и продлили человеку жизнь? Как Фрейд случайно изобрел местную анестезию? Зачем Боткин тайно оперировал бедных? Чем раньше чистили зубы? Почему в страхе перед зубными врачами виновата Октябрьская революция и существует ли на самом деле "всемирный заговор стоматологов"?
audio/mpeg
Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция
Какие открытия в медицине перевернули мировую историю и продлили человеку жизнь? Как Фрейд случайно изобрел местную анестезию? Зачем Боткин тайно оперировал бедных? Чем раньше чистили зубы? Почему в страхе перед зубными врачами виновата Октябрьская революция и существует ли на самом деле "всемирный заговор стоматологов"?
audio/mpeg
О самых значимых событиях в истории врачевания рассказывает заведующая Музея истории медицины Московского государственного медико-стоматологического университета Елена Ильинична Вагина.О том, как государство пропагандировало вакцинацию столетия назад, и почему императрицу Екатерину II прививали тайно, мы рассказали в эпизоде подкаста - "Опыты на детях и секретная прививка от оспы".Повсеместные карантины, брошюры с количеством заболевших, и кровавые бунты отрицающих болезнь. О том, как боролись с эпидемией холеры в Российской империи, слушайте в эпизоде - "Подвиг Николая I и Пушкин на карантине".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
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общество, технологии, история, медицина, подкаст, аудио
12:00 31.03.2022 (обновлено: 13:57 31.03.2022)
Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция
Какие открытия в медицине перевернули мировую историю и продлили человеку жизнь? Как Фрейд случайно изобрел местную анестезию? Зачем Боткин тайно оперировал бедных? Чем раньше чистили зубы? Почему в страхе перед зубными врачами виновата Октябрьская революция и существует ли на самом деле "всемирный заговор стоматологов"?